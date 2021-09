Pénzhiány, személyi ellentétek és zsarolások – már 2017-ben ezek jellemezték a Momentum belső viszonyait. Ez derül ki a párt elnökségi ülésének birtokunkba került jegyzőkönyvéből. Mutatjuk a részleteket!

Már a 2018-as országgyűlési választás előtti kampány hajrájában komoly belső válság tünetei jelentek meg a Momentumban. Ez derül ki abból a jegyzőkönyvből, amely a párt 2017. december 19-én tartott elnökségi ülésén készült, és amelyet egy csalódott párttag juttatott el szerkesztőségünkbe. A párt elnökségéből akkor Fekete-Győr András elnök mellett Soproni Tamás, Dukán András Ferenc, és Cseh Katalin voltak jelen.

Az ülés első napirendi pontjának egyik része a „Kampányvezető beszámolója” volt. A Momentum kampányát ekkor még Zaránd Péter irányította, és éppen az ő személye adta a konfliktus egyik alapját. A párt kommunikációs csapatának tagja, Papp Gergő, és néhány szövetségese, köztük Tölcsér Borbála, aki most a Momentum I. kerületi önkormányzati képviselője, írt egy belső levelet, amelyben a kampányvezető leváltását sürgették. Ez a levél azonban kiszivárgott a választmányi listára, és botrány lett belőle a párton belül.

„Elbulizták” a pénzt

A Momentum ekkor számos problémával küzdött, 2017 februárjában alakultak párttá, nyáron pedig megrendezték a Nyitás Fesztivál nevet viselő táborukat, amely Ungár Péter LMP-s politikus botránya miatt is emlékezetes. A Momentum történetében azonban más okból is fontos pont volt ez. Ugyanis mint utóbb kiderült, anyagilag óriási bukás volt a párt számára. Az ülésen ezzel kapcsolatban Cseh Katalin úgy fogalmazott,

„A szervezet problémáinak jelenleg a relatíve nagy részét a Nyitás Fesztivál okozza. A Nyitás Fesztivál az egy olyan dolog, mintha egy 0%-os önrésszel vennék egy 300 milliós házat, majd egyszer lesz egy jó állásom, mert én úgy is olyan tehetséges vagyok, hogy engem biztosan felvesznek majd a bankhoz.”

Olyannyira, hogy mint Zaránd Péter a jegyzőkönyv szerint mondta,

a pártnak nemhogy nem volt pénze, de 15 millió forintos mínuszban voltak.

Mindezt egy országos választási kampány utolsó szakasza előtt. Érthető tehát, hogy a kampány vezetője mindezt sérelmezte, és egyenesen úgy fogalmazott: „A szervezet meghal ebben a pénzhiányban.”

A kampányvezető felidézte, azért is rengeteget kellett tárgyalniuk, hogy „ennek a szervezetnek legalább október 23-án legyen egy kibaszott színpadja”, amire a vezetőség felállhat. Zaránd azt is sérelmezte, hogy bár egy belső vizsgálat megállapította, kik a felelősök a párt anyagi helyzetének ilyetén alakulásáért, mindennek semmilyen következménye nem lett. Ezt egyébként Cseh Katalin is elmondta az ülésen, és kiemelte, hogy mindez megtörte a párt fejlődésének ívét, és mégsem vontak felelősségre senkit.

Zaránd Péter arról beszélt, ilyen működés mellett nem is lesznek olyanok akik pénzzel támogatnák a pártot. „És az a helyzet, hogy nyilvánvaló, hogy a támogatók, vagy a potenciális támogatók (mert biztos kurva sok lenne Magyarországon), azt mondják, hogy

»Elbuliztátok, srácok. Mi a faszért adnánk pénzt?«. És semmilyen felelősségre vonás, nyilván. Ha legalább azt tudnánk mondani, hogy megtaláltuk a felelősöket, és bassza meg, léptünk.

Nincsen szakmai felelősségre vonás ebben a szervezetben. Semmilyen. Sem politikai, sem szakmai felelősségre vonás nincs.”

És tényleg nem volt. A pártból származó információink szerint ugyanis a Nyitás Fesztivál nagyjából 23 millió forintos költségével valóban csaknem csődbe vitte a szervezetet. A rendezvényre ráadásul a rosszul megválasztott, nehezen elérhető helyszín, és a szervezés egyéb hiányosságai miatt nagyon kevesen voltak kíváncsiak.

A Momentumban lefolyt vizsgálat eredményeként ezért a kommunikációs csapat vezetőjét, Papp Gergőt jelölték meg felelősként, de őt semmilyen szankció nem érte.

A konfliktus

Zaránd és Papp Gergő között akkor már egy ideje komoly ellentét volt. Történt ugyanis, hogy az elnökség megkérte a kampányvezetőt, váltsa le a kommunikációs csapat általa inkompetensnek tartott tagjait. Zaránd pedig ezt meg is tette, többek közt Gyuris Dórát, Papp Gergőt és Pencz Andrást is elküldte a csapatból.

Nem mellékes körülmény, hogy Gyuris Dóra ekkor Papp Gergő barátnője volt,

így duplán megharagudott Zaránd Péterre. Válaszul Papp, Pencz, Gyuris, Tölcsér és még páran kampányolni kezdtek a párton belül, és írtak egy újabb petíciószerű levelet, amelyben Zaránd leváltását követelték.

Mindezt a kampányvezető által a jelöltállítással kapcsolatban elkövetett hibákkal indokolták, amelyeket Zaránd egyébként az ülésen be is ismert. Az elnökség azonban ekkor még egyöntetűen azon a véleményen volt, hogy a kampányvezető hibázott ugyan, de nem egyedül, és nem akkorát, hogy ez okot adna a lecserélésére. A petíciót azonban a pártból sokan aláírták, így valóban nagy nyomás nehezedett az elnökségre, amely ekkor még amellett volt, hogy kifejezik a szakmai kritikájukat Zaránd Péterrel szemben, de megtartják.

Úgy tudjuk, Papp és társai a petíciót már a pártelnökkel egyeztetve írták meg, hogy ezzel „alulról helyezzenek nyomást az elnökségre”. Erről Zaránd is értesült, és ülésen fel is vetette Fekete-Győrnek, de ő a jegyzőkönyv szerint határozottan tagadott.

„Hozzám az jutott vissza, hogy azt a 80-90-1500 nem tudom aláírós lófaszt, ami itt terjeng, azt, azt te vezetted, Andris , és hogy ezt te kérted.

És te mondtad, azt, hogy ha elegen lesznek az aláírók, akkor... akkor majd az elnökség meghajol” – mondta Zaránd Péter, mire a pártelnök úgy reagált: „Nem én voltam.” Fekete-Győr aztán elmondta, félt attól, hogy amennyiben nem váltják le a kampányvezetőt, az elégedetlenség hatására sokan kilépnek a pártból, ezért valóban támogatta a kezdeményezést, de az nem tőle származott.

Fekete-Győr megzsarolta az elnökséget

A Momentum elnöksége a levél nyilvánosságra kerülését követően egyeztetett a kérdésről, és 4:1 arányban Zaránd Péter maradása mellett döntöttek. Soproni Tamás, Dukán András Ferenc, Orosz Anna és Cseh Katalin is az elnökkel szemben foglalt állást.

Erre Fekete-Győr András közölte, ebben az esetben ő lemond a pártelnöki posztról.

Ez sokkolta a többieket, akik ezt követően a pártelnök nélkül leültek megbeszélni a dolgot. Cseh Katalin és Orosz Anna különösen érzékenyen reagált, utóbbi el is sírta magát. Nem meglepő, hogy a zsarolás hatására az ügyben döntő szavazáson végül épp ők ketten változtatták meg a döntésüket, és szavaztak Zaránd leváltása mellett, így 3:2 arányban nyertek: Fekete-Győr elérte a célját.

Soproni Tamás azonban egészen másként reagált. Így fogalmazott, „Én úgy éreztem, hogy valami eltört bennem ott az asztalnál. Legalábbis ahogy körbe néztem, mindenki sokkot kapott egy kicsit. Ez, tudom, le is jött, Andris. Mindenki sokkot kapott, hogy ez egy olyan szervezeti kulturális lépés, ami számunkra egy új ... egy új lépcsőfok, egy új mélypont a Momentumban. ...

Az, ami ekkor történt, hogy te megzsaroltál, az egy gyógyíthatatlan folt.

Mi megint leültünk, nélküled direkt, mert tudtuk, hogy nem fogsz mozdulni egy centit sem, és azt mondtuk, bazmeg: haladjunk tovább. Kompromisszumot keresünk, Andris felé hogyan nyitunk. Az a kívánság, hogy leváltsuk, bazmeg, Zaránd Pétert. Ez a kívánság, ez az elvárás az elnök részéről.”

Információink szerint mindez valóban törést okozott a két politikus kapcsolatában, és szerepe volt benne, hogy nem sokkal később, 2018 januárjában Soproni és pár párttársa megpróbálta leváltani a pártelnököt. De ez már egy másik történet.

Zaránd Péter távozik

Zaránd Péter mindenesetre tisztában volt vele, hogy lecserélik, és ezt megelőzve lemondott posztjáról, elhagyta a termet. Előtte azonban még elmondta a véleményét a Momentumban zajló folyamatokról, amelyet itt idézünk:

„És szeretnék egy kicsit arról beszélni, hogy ki vezeti ezt a pártot. És itt most kérlek, félre ne értsétek. Ezt a pártot ma, úgy tűnik, hogy Gyuris Dóra, Tölcsér Borbála és Papp Gergő vezetik, hárman. Meg Kiss László. Négyen. Ők vezetik ezt a pártot. Ők vezetik ezt a pártot, mert ha ezek az emberek megzsarolnak titeket, akkor idővel beadjátok a derekatokat. Ez történik, ez történt. Teljesen mindegy, hogy egyébként ennek a nem tudom... napirendi pontnak az lesz a vége, hogy én lemondok, vagy ti visszahívtok... teljesen mindegy. Csakis annak a beismerése történik, hogy ezt a pártot nem ti vezetitek. És ezt beismeritek, hogy ezt a pártot az vezeti, aki képes megmozgatni a vidéket, aki képes jelölteket átbaszni, aki képes szervezeti embereket átbaszni, aki képes embereket lejáratni mindenféle alap nélkül. És ti nem álltok ki emberek mellett. Mert az, hogy »csillapítsuk a kedélyeket«, bocs, srácok, ez egy semmi. Ez egy nulla.

Morálisan olyan szinten nulla teljesítményt nyújtott a párt az elmúlt tíz napban, hogy innen nincs visszaút szerintem.

És teljesen független a helyzet valójában attól, hogy én lemondok-e vagy sem. És néhány nappal ezelőtt írtam egy - azért, mert az elnökség kérése volt, informálisan, hogy tartsak ki - írtam egy motiváló üzenetet a stáb tagjainak, mert nekik is valamiből ki kell tartani, tudjátok... hogy holnap is van munka, és kell valamit csinálni. És szeretném ezt veletek megosztani, mert azt hiszem, hogy olyan pillanatokba sikerült írni, amikor tán én is jobban tudtam koncentrálni, mint az elmúlt kilenc napban bármikor. Azt írtam nekik, hogy »a párt legnagyobb erőpróbája ez most, egy krízis folyamán. Ez egy olyan próba, amin a pártok többsége elhasal. Arról szól, hogy a szervezet tagsága képes-e túllépni az egókon, önálló életstratégiákon, és képessé válik felelősséget vállalni egymásért. Ha ez sikerül, akkor megerősödünk, és nagyot lépünk előre a politikai közösséggé válás útján. Ha nem sikerül, mert

túlléptünk az elveinken, vagy mert az egók és a belső politizálás megöli a bizalmat, akkor vagy így, vagy úgy, de

a Momentum csak keserű emlék lesz, és egy eltékozolt lehetőség Magyarországnak. Drága tanulópénz.«

Öhöm... nagyon sajnálom. Ne legyen igazam, de az az érzésem, hogy ez... hogy ez nagyon is be fog igazolódni. Semmilyen integráló hatás nincs az emberek között. Hogyha engem fekete bárányként be akartok áldozni, márpedig most ez fog történni, és senki nem fog megvédeni, pedig ez fog történni, és emberek szabadon csámcsoghatnak ezen az egészen, ami elképesztően undorító, akkor ez a szervezet semmivel sem jobb, mint azok a pártok, akiket valójában le akarunk győzni. Semmivel sem jobb. Ha egy picit is következetesebb lett volna ez a szervezet és morális alapon akar döntést hozni, már réges-régen kizárt volna embereket. Réges-régen. Emberek tudatosan ellehetetlenítették a munkát és ezt bizonyítható. Hogy utasításokat adnak arra, hogy ne végezzék a munkájukat, és arra, hogy dezinformálják a tagságukat. Ez történik ma a Momentumban. És ennek ti menlevelet adtok és ezt ti legitimáljátok. És utólag egyébként még meg is fogjátok erősíteni, mert én távozni fogok ebből.

Ez nonszensz, srácok. Ez politikai játszmázás, ez minden elvnek a feladása. Semmi értelme csinálni ezt a pártot, semmi.

Az a cél, hogy jussunk be a parlamentbe? És miért? Évi 250 misiért? Ez a célunk? Hogy ebből lehet egy jó szervezetet építeni? Ennek nincs értelme.”

A történetről megkérdeztünk egy kiábrándult egykori Momentum-tagot, aki még mindig ismeri a párt belső viszonyait. Ő annyit mondott, hogy a Momentumban most is pont ugyanilyen játszmák zajlanak, ez volt az egyik oka annak, hogy távozott közülük. Amennyiben érdekli a folytatás, kövesse további cikkeinket, amelyekben jelenlegi történésekről, és pár korábbi momentumról is beszámolunk!

Borítókép: MTI/Mónus Márton