Ártatlannak vallotta magát a bíróságon Czeglédy Csaba

Tagadta bűnösségét tegnap a Kecskeméti Törvényszéken a baloldal költségvetési csalással vádolt házi ügyvédje, aki azt mondta: semmilyen pénz nem tűnt el és koncepciós eljárás folyik ellene. Budai Gyula fideszes képviselő szerint a vádlott-társak Czeglédy utasítására vonják vissza terhelő vallomásaikat

Az elsőrendű vádlott, Czeglédy Csaba meghallgatásával folytatódott tegnap a Kecskeméti Törvényszéken az ügyvéd és társai ellen költségvetési csalás és egyéb bűncselekmények miatt indult büntetőper.

A tárgyalást megelőzően a törvényszék épülete előtt Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő újságíróknak úgy nyilatkozott: teljesen egyértelmű, hogy szorul a hurok a maffiabaloldal ügyvédje körül. – A tegnapi napon olyan események történtek, amelyek azt bizonyítják, hogy Czeglédy utasításának megfelelően a vádlott-társak sorra vonják vissza vallomásaikat – mondta Budai, utalva arra, hogy szerdán a hatodrendű vádlott, az ügy egyik kulcsfigurája visszavonta korábbi terhelő vallomását, sőt odáig jutott, hogy a nyomozóhatóságot vádolta kényszerítéssel.

– Czeglédy politikai nyomásgyakorlást emleget, miközben látjuk, hogy a védők között olyan személyeket találni, mint Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter vagy a korábban kizárt védő, Hankó-Faragó Miklós – mondta Budai. Kitért arra is, hogy Czeglédyék folyamatosan próbálták akadályozni az eljárást, az ügyvéd többször is a képviselői mentelmi jog mögé bújt.

Maga a vádlott is megszólalt a tárgyalás előtt koncepciós eljárást emlegetve, egyben hangsúlyozva, hogy bizonyítani fogja ártatlanságát.

Czeglédy a tárgyaláson nem ismerte el bűnösségét, visszautasította a vádirat állításait és részletes vallomásba kezdett. Mint mondta, az általa irányított cégnél a munkatársak becsülettel, tisztességgel végezték dolgukat, ezért is kötelessége őket megvédeni. – Sem én, sem társaim nem követtünk el bűncselekményt, a költségvetést szándékosan biztosan nem károsítottuk meg – mondta a jelenleg szombathelyi önkormányzati képviselőként is dolgozó Czeglédy, aki azt is visszautasította, hogy hátráltatni akarta volna az eljárást.

Hangsúlyozta: a Humán Operátor Zrt. és alvállalkozói belső szabályzatok, munkaszerződések, megbízási szerződések alapján működtek, a szükséges engedélyek birtokában, teljesen átlátható módon. Ezt szerinte az is alátámasztja, hogy folyamatos adóhatósági vizsgálat alatt álltak. Mint mondta, nem azért alakult a társaság, hogy bűncselekményeket kövessenek el, soha nem veszélyeztette volna ezzel a munkatársait és azok családjait. Ha ilyet tapasztalt volna, azonnal leállítja. Többször visszatért arra, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolt a dolgozókkal, akik megbíztak benne.

A vádirat lényege szerint Czeglédy mint a 2011-től elsődlegesen diákmunkaerő közvetítésére irányuló szolgáltatással foglalkozó, szombathelyi székhelyű Human Operator Zrt. igazgatóságának elnöke, egyben tényleges vezetője, olyan bűnszervezetet hozott létre, melynek célja a társaság adófizetési kötelezettségének csökkentése, a munkabért terhelő személyi jövedelemadó, egyéb adó és járulék megfizetése alóli mentesülés volt.

A bűnszervezet működése során, a multinacionális vállalatoknak, illetve vállalkozásoknak 2011 és 2017 között közvetített diákmunkaerő-szolgáltatás teljesítése során, Czeglédy iránymutatása alapján egy olyan számlázási láncolatot alakítottak ki, melynek alsó szintjén iskolaszövetkezetek, középső szintjén a csupán átszámlázást végző gazdasági társaságok, felső szintjén pedig a Zrt. állt.

Czeglédy részben közvetlenül, részben közvetítőkön keresztül úgy irányította a Zrt. alkalmazásában álló, illetve abban vezető tisztséget betöltő vádlottakat, mint az alvállalkozóként közbeiktatott társaságoknál és a „teljesítési segédnek” nevezett iskolaszövetkezeteknél ügyvezetői, illetőleg elnöki tisztséget betöltő strómanokat. Czeglédyék az ügyészség szerint összesen több mint 6,2 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak.

Visszatérve a tárgyalásra, Czeglédy elmondta, hogy az ügyészség szerint eltűnt hatmilliárd forintnak a nyomát sem találták meg nála. – Azért, mert nem lett eltüntetve – jegyezte meg, hozzátéve, hogy ez a pénz a megbízóktól a szolgáltatási láncba be sem került. Így az sem felel meg a valóságnak, hogy ez a pénz ellenzéki pártok kasszájába került volna.

– A befolyt bevételek nyolcvan százaléka bérként került kifizetésre, senki nem vette ki ezt a pénzt a rendszerből. Ha én nem gazdagodtam ebből a tevékenységből, akkor miért követtem volna el bűncselekményt? – tette fel a kérdést.

Valótlanságnak nevezte, hogy egyes vádlott-társai – Czeglédy szerint kikényszerített vallomásaikban – azt állították: tudták, hogy bűncselekményt követnek el, és erre figyelmeztették is őt. – Ilyen nem történt – szögezte le, pedig mindenkinek meg lett volna erre a lehetősége.

Mint mondta, ez nem egy szokványos büntetőügy, tucatnyi törvénysértés történt vele szemben. Kitért arra, hogy amíg különböző politikai és gazdasági szereplők nem szóltak bele az eljárásba, a NAV Bűnügyi Igazgatósága sem talált semmilyen törvénytelenséget a működésükben.

A szombathelyi politikus több eljárásjogi törvénysértésről is beszélt, így arról, hogy korábban kizárták az eljárásból első védőjét, Hankó-Faragó Miklós korábbi SZDSZ-es államtitkárt.

A vádlott a következő tárgyaláson folytatja majd vallomását.

Czeglédyt egyébként már egyszer jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték adócsalás és okirathamisítás miatt 2002-ben.

Az ügyvéd ellen a jelenlegi eljárás mellett is folyik nyomozás, a Humán Operator Zrt. és a Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára által vezetett Altus Portfólió Kft. között létrejött kölcsönszerződések ügyében. A gyanú szerint az Altus Portfólió négy alkalommal úgy adott kölcsön 300 millió forintot Czeglédy cégének, hogy nem rendelkezett a tevékenység folytatásához szükséges jegybanki engedéllyel.

A baloldal házi ügyvédjének tartott vádlott a 2019-es önkormányzati választások óta többmilliós megbízásokat kapott DK-s vezetésű fővárosi kerületektől, így a Niedermüller Péter vezette erzsébetvárosi önkormányzattól, valamint Újbudán is, ahol a László Imre a polgármester.

Az ügyvéd kamarai tagságát egyébként 2020-ban felfüggesztette a Vas Megyei Ügyvédi Kamara.

Czeglédy a DK színeiben indul az ellenzéki előválasztáson, Szombathelyen.

A nyitóképen: Czeglédy Csaba távozik a tárgyalóteremből (fotó. Ficsor Márton)