Rubovszky Rita: Az nyilván nem megy, hogy egy osztályba felveszünk tizenkét bántalmazó gyermeket

Bejelentette Lannert Judit, egy feltétellel maradhatnak meg az egyházi iskolák
Máskülönben „nem fogunk két iskolát fenntartani egy iskolányi gyerek számára.”
A közhidelemmel ellentétben az egyházi iskolák és az elitoktatás közé nem lehet egyenlőségjelet tenni – oszlatta el a makacs tévhitet Rubovszky Rita egy rendezvényen, amelyen az oktatási tárca miniszteri biztosa is jelen volt. Az MKPK oktatási főtanácsadója arra is rávilágított, mikor válik kényes kérdéssé az inkluzivitás az oktatásban.
Iskola és óvodaigazgatók, egyházi intézményfenntartók képviselői, összesen mintegy négyszáz tanügyi vezető vett részt a Katolikus Pedagógiai Intézet augusztus 26-i országos tanévnyitó konferenciáján, amelyen előadást tartott Csapodi Csaba, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium (OGYM) miniszteri biztosa, Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) oktatási főtanácsadója is – derül ki a Magyar Kurír beszámolójából.
Rubovszky Rita beszédében többek között eloszlatott egy makacs tévhitet az egyházi iskolákról. Mint kifejtette:
„az egyházi oktatási intézményekben jelentős százalékban a falusi alacsony státusú, többgyermekes (12 százalék), falusi, lecsúszó, megkapaszkodó nagycsaládos (22 százalék) és kisvárosi, bizonytalan helyzetű szakmunkás (21 százalék) családokból érkező gyerekeket oktatnak, ellentétben a közhiedelemmel (lásd a 14 ezer fős kommentszekciót!), amely az egyházi iskola és az elitoktatás közé előszeretettel tesz egyenlőségjelet.”
Az MKPK oktatási főtanácsadója ezzel összefüggésben arra is kitért, hogy milyen módon lehetne megmutatni és kommunikálni az egyházi iskolák hozzáadott értékét a társadalom felé. Ezzel kapcsolatban a saját, belső kutatási adatok fontosságára hívta fel a figyelmet: „ezek alapján vizsgálható többek közt az eredményesség, a családi háttér, a szülői bevonódás. A történelmi egyházak egyetértenek abban, hogy erre a kutatásra szükség van, habár tudjuk, hogy az adat önmagban – terepmunka nélkül – nem mondja meg, mi történik az iskolában, és könnyű hibás következtetéseket levonni. Fontos a szociológiai alapú megközelítés, és ezen a téren együtt kell haladnunk a minisztériummal”.
Rubovszky Rita hozzátette:
Proaktívnak kell lennünk, és a kérdésekre megfelelő kommunikációval kell válaszolnunk az adataink felhasználásával, máskülönben az intézményeinkről a hangos, leegyszerűsítő értelmezések terjednek el.
Lássuk be, sem a védekezés, sem a kesergés nem teszi hallhatóvá a szakmai hangot!”
Rubovszky kitért a mostanság gyakran emlegetett inkluzivitásra is, amellyel kapcsolatban egyesek előszeretettel bírálják az egyházi oktatási intézményeket, nemrég a jelenlegei oktatási miniszter, Lannert Judit is tett erre vonatkozó megjegyzést. Rubovszky úgy fogalmazott: „akkor válik kényes kérdéssé az inkluzivitás (pedagógiai szemlélet, amely biztosítja, hogy minden gyermek – függetlenül képességeitől, hátterétől vagy sajátosságaitól – együtt tanuljon a többségi intézményekben – a Magyar Kurír szerkesztői megjegyzése), amikor szeretnénk felemelni a lecsúszó réteget – evangéliumi módon –, de próbálunk megfelelni a szülői elvárásoknak is, hogy a gyermek szabaduljon a kriminalitás, vagy a deviancia tereiből.
Tehát az nyilván nem megy, hogy egy osztályba felveszünk tizenkét bántalmazó gyermeket, mert abban az esetben a szülők egész biztosan el fogják vinni onnan a gyerekeiket. Meg kell találni a középutat, és egész biztosan nem lehet ezt felülről irányítani, előírni a tennivalókat, mert ez a helyben lévő iskola feladata.”
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Máskülönben „nem fogunk két iskolát fenntartani egy iskolányi gyerek számára.”
Az oktatási tárca nevelésügyi ajánlásaival kapcsolatban Rubovsky elmondta, az Egyházi Oktatási Fórum (EOF) értékeli és megvizsgálja azokat – legutóbb például a nevelőtestületek önállóságával kapcsolatban is, ugyanakkor ez utóbbiról szólva megvallja, hogy a szubszidiaritás és a szolidaritás elve alapján az igazgatói és a nevelőtestületi jogkörök gyakorlása lényegében a hithez és az egyházi intézmény identitásához tartozik. „Az igazgatóválasztás az egyházi intézményben nem funkcionális, hanem az egyházi autonómiához és a fenntartó felelősségéhez kapcsolódó kérdés.
A katolikus iskola az Egyház evangelizációs küldetésének szerves része, amelynek identitásáért, vallási és erkölcsi irányításáért a fenntartó elidegeníthetetlen felelősséggel tartozik.”
Az EOF a munkája során folyamatosan egyeztet az OGYM-mel. A nyár folyamán a köznevelési törvény módosítása kapcsán például szorgalmazta, hogy a döntéseknél a fenntartói részvétel ne csupán a finanszírozási többletkötelezettségek eseteire vonatkozzon, hiszen fontos, hogy „a nevelőtestületi autonómia mellett jelenjen meg a vezetői éthosz” – szögezte le Rubovszky Rita, majd ismét hangsúlyozta, hogy az EOF elsődleges szempontja a partnerség az oktatási és gyermekvédelmi tárcával, hiszen az iskolák húsz százaléka egyházi fenntartású, a gyerekek egynegyede egyházi iskolába jár” – szögezte le Rubovszky Rita a Magyar Kurír tudósítása szerint.
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád