Rubovszky Rita: Az nyilván nem megy, hogy egy osztályba felveszünk tizenkét bántalmazó gyermeket

Az oktatási tárca nevelésügyi ajánlásaival kapcsolatban Rubovsky elmondta, az Egyházi Oktatási Fórum (EOF) értékeli és megvizsgálja azokat – legutóbb például a nevelőtestületek önállóságával kapcsolatban is, ugyanakkor ez utóbbiról szólva megvallja, hogy a szubszidiaritás és a szolidaritás elve alapján az igazgatói és a nevelőtestületi jogkörök gyakorlása lényegében a hithez és az egyházi intézmény identitásához tartozik. „Az igazgatóválasztás az egyházi intézményben nem funkcionális, hanem az egyházi autonómiához és a fenntartó felelősségéhez kapcsolódó kérdés.

A katolikus iskola az Egyház evangelizációs küldetésének szerves része, amelynek identitásáért, vallási és erkölcsi irányításáért a fenntartó elidegeníthetetlen felelősséggel tartozik.”

Az EOF a munkája során folyamatosan egyeztet az OGYM-mel. A nyár folyamán a köznevelési törvény módosítása kapcsán például szorgalmazta, hogy a döntéseknél a fenntartói részvétel ne csupán a finanszírozási többletkötelezettségek eseteire vonatkozzon, hiszen fontos, hogy „a nevelőtestületi autonómia mellett jelenjen meg a vezetői éthosz” – szögezte le Rubovszky Rita, majd ismét hangsúlyozta, hogy az EOF elsődleges szempontja a partnerség az oktatási és gyermekvédelmi tárcával, hiszen az iskolák húsz százaléka egyházi fenntartású, a gyerekek egynegyede egyházi iskolába jár” – szögezte le Rubovszky Rita a Magyar Kurír tudósítása szerint.