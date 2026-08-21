„Tehát az, hogy jogászként valaki bírósági döntéseket olvas (igaz, annyira alaposan, hogy egy havi kiadványt naponta), de annyira bátor, hogy csak a választások után vallja be, a kettő között meg permanens kampányt folytat az egyik párt mellett, az ezek szerint Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetést ér. Milyen szót is keresek? Ja, igen, azt, hogy rendszerváltás.”