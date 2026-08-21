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Tisza Párt Hont András kitüntetés Magyar Péter vélemény

Milyen szót is keresek?

2026. augusztus 21. 10:09

Ja, igen, azt, hogy rendszerváltás.

2026. augusztus 21. 10:09
Vidéki Prókátor
Hont András
Hont András
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„Tehát az, hogy jogászként valaki bírósági döntéseket olvas (igaz, annyira alaposan, hogy egy havi kiadványt naponta), de annyira bátor, hogy csak a választások után vallja be, a kettő között meg permanens kampányt folytat az egyik párt mellett, az ezek szerint Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetést ér. Milyen szót is keresek? Ja, igen, azt, hogy rendszerváltás.”

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A magát "Vidéki prókátor" álnéven futtató Fülöp Botond kapta Magyar Péteréktől a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjét.

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Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 13 komment

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Sorrend:
mnmn
2026. augusztus 21. 12:33
chiron 2026. augusztus 21. 11:08 • Szerkesztve "Azért ez a sorosmaffiás szdsz 2.0 gárda mégiscsak érti, hogy honnan kell kikukázni a kádereket, na! Mondjuk a Fiedsznél a tóthgabis-győzikés vonalat látva, szintén fogtam a fejem, hogy baj lesz ebbű, more'" A fidesznél lehet hogy az volt a terv Győzivel és Tóth Gagyival, hogy szavazókat csábítsanak át a szektától, de nem kalkuláltak azzal, hogy ott még sokkal alacsonyabb a léc.
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0
0
rottyos-ducse
2026. augusztus 21. 11:57
Moralisan megbuktal, Andris Habar nalad mocskosabb propagandistak is vannak a roncsellenzekben, ha ettol jobban erzed magad
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2
7
mnmn
2026. augusztus 21. 11:37
Fiatalok, Y, Z, generáció, erre szavaztatok, ilyen parancsnokok kellenek nektek.
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5
1
billysparks
2026. augusztus 21. 11:33
Rendszerváltás. A sötétben bujkáló házmester kimerészkedett a napvilágra. Mintha nem lenne holnap. De lesz ... ha nem holnap, akkor holnapután. De lesz.
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5
0
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