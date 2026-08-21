Állami elismerésben részesült a kegyelmi ügyet kirobbantó, „Vidéki prókátor”
Az elmúlt évek gyakorlatával ellentétben ezúttal nem hozták nyilvánosságra előzetesen az állami kitüntetettek névsorát.
Ja, igen, azt, hogy rendszerváltás.
„Tehát az, hogy jogászként valaki bírósági döntéseket olvas (igaz, annyira alaposan, hogy egy havi kiadványt naponta), de annyira bátor, hogy csak a választások után vallja be, a kettő között meg permanens kampányt folytat az egyik párt mellett, az ezek szerint Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetést ér. Milyen szót is keresek? Ja, igen, azt, hogy rendszerváltás.”
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A magát "Vidéki prókátor" álnéven futtató Fülöp Botond kapta Magyar Péteréktől a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjét.
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Az elmúlt évek gyakorlatával ellentétben ezúttal nem hozták nyilvánosságra előzetesen az állami kitüntetettek névsorát.
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