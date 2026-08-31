Kinevezték a NAV új elnökét és bűnügyi elnökhelyettesét

A Pénzügyminisztérium szerint kiválasztásában nemcsak szakmai múltja, hanem a NAV jövőjére vonatkozó elképzelései is fontos szerepet játszottak. Rózsáné Sádt Mónika célja egy egyszerűbb, átláthatóbb és korszerűbb adóhatóság kialakítása, amely támogatja a költségvetési stabilitást, miközben alkalmazkodik a 21. század kihívásaihoz. Pályázatában úgy fogalmazott: a kívánatos intézményi működés alapja a jogkövetők segítése, a kiszámíthatóság és a szabályszegőkkel szembeni következetes fellépés.

A NAV bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese Sisák Attila lesz, aki jelentős tapasztalatot szerzett az adó- és költségvetési csalások, a pénzmosás, valamint a szervezett bűnözés elleni küzdelem területén. Pályafutása során a rendőrségnél, a Pénzügyminisztériumnál, a Vám- és Pénzügyőrségnél, majd a NAV-nál dolgozott, jelenleg pedig az OTP Bank szankciós szűrési osztályát vezeti.

A minisztérium szerint az új vezetés egyik legfontosabb feladata az adóhatóság szakmai hitelességének és a közbizalomnak a megerősítése lesz. A tárca hangsúlyozta: olyan adóhatóságot kívánnak működtetni, amely támogatja a jogkövető adózókat, ugyanakkor politikai befolyástól mentesen és következetesen lép fel a szabályszegőkkel szemben.