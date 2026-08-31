Kinevezték a NAV új elnökét és bűnügyi elnökhelyettesét

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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vezetésére kiírt nyilvános pályázatra összesen 49 jelentkezés érkezett, végül csak egy maradt versenyben: Rózsáné Sádt Mónikáé. A hatóság bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese pedig Sisák Attila lesz.
Rózsáné Sádt Mónikát nevezte ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnökének Kármán András pénzügyminiszter. A szervezet bűnügyi és rendészeti elnökhelyettesi posztját Sisák Attila tölti be a jövőben. A kinevezéseket hétfőn jelentette be a Pénzügyminisztérium.
A tárca közlése szerint
a NAV vezetésére kiírt nyilvános pályázatra összesen 49 jelentkezés érkezett.
A többlépcsős kiválasztási folyamat során előbb kilenc, majd öt jelölt maradt versenyben, végül a miniszteri bizottság javaslata alapján Rózsáné Sádt Mónika kapott megbízást az adóhatóság vezetésére.
Az új elnök több évtizedes adószakmai tapasztalattal rendelkezik. Korábbi munkái során a könyvvizsgálattól a kockázatkezelési rendszerek felügyeletéig számos területen szerzett gyakorlatot. Jelenleg a Diageo-csoportnál dolgozik, ahol több mint tíz országot érintő szervezetet irányít, és adózási, megfelelési, külkereskedelmi, valamint technológiai folyamatokért felel.
A Pénzügyminisztérium szerint kiválasztásában nemcsak szakmai múltja, hanem a NAV jövőjére vonatkozó elképzelései is fontos szerepet játszottak. Rózsáné Sádt Mónika célja egy egyszerűbb, átláthatóbb és korszerűbb adóhatóság kialakítása, amely támogatja a költségvetési stabilitást, miközben alkalmazkodik a 21. század kihívásaihoz. Pályázatában úgy fogalmazott: a kívánatos intézményi működés alapja a jogkövetők segítése, a kiszámíthatóság és a szabályszegőkkel szembeni következetes fellépés.
A NAV bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese Sisák Attila lesz, aki jelentős tapasztalatot szerzett az adó- és költségvetési csalások, a pénzmosás, valamint a szervezett bűnözés elleni küzdelem területén. Pályafutása során a rendőrségnél, a Pénzügyminisztériumnál, a Vám- és Pénzügyőrségnél, majd a NAV-nál dolgozott, jelenleg pedig az OTP Bank szankciós szűrési osztályát vezeti.
A minisztérium szerint az új vezetés egyik legfontosabb feladata az adóhatóság szakmai hitelességének és a közbizalomnak a megerősítése lesz. A tárca hangsúlyozta: olyan adóhatóságot kívánnak működtetni, amely támogatja a jogkövető adózókat, ugyanakkor politikai befolyástól mentesen és következetesen lép fel a szabályszegőkkel szemben.
Nyitókép: Kármán András Facebook-oldala