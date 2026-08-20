A legizgalmasabb azonban mégis az írás legvége, ahol a szerző leszögezi: »Nem történhet meg még egyszer, hogy valakik arra bazírozva akarják eldugni a magyarok elől az igazságot, hogy idegen nyelven úgysem tudják megérteni. Óvodától kezdve intenzív nyelvórákat kell elérhetővé tenni minden magyar gyereknek, mint a védőoltást«.

Jó, hát biztos túl sok nyelven beszél a szerző ahhoz, hogy kiválassza, melyiken tájékozódna a világtörténelem legnagyobb értékű rablásairól és azok nagyságrendjéről, kezdve mondjuk rögtön a rajongott nyugati államok gyarmattartói tevékenységével. Vagy a bőség zavarában nem tudja, latin vagy ógörög szakos bölcseleti háttértudását vegye-e igénybe annak kifejtéséhez, hogy amennyiben épp most látták vendégül Umbriában Matekos Hannát és influenszertársait, jutalmul azért, amit magyar influenszerekként magyar nyelven a kormányváltásként tettek, mennyiben logikus azt állítani, hogy aki csak magyar nyelvű tartalmakat fogyaszt, az el van zárva az állítólagos Igazságtól, sőt, el lesz zárva 12 év múlva is, amikorra mai óvodásként választópolgárrá válik (a gépi fordítás pedig tovább finomodik).

Egy dolog azonban különösen nem hagyja nyugodni a befogadót: sokadik generációs elitértelmiségi család tagjaként, íróként, magyar nyelven publikáló HVG-szerzőként mégis hogy érti azt, hogy magyar nyelven nem érhető el az igazság? Ha voltak olyan kulcsfontosságú és előremutató felismerések, amelyekhez ő idegen nyelven hozzáfért, a csak magyarul tudók azonban nem, miért tartotta magában ahelyett, hogy rögvest szaladt volna vele a HVG-hez?