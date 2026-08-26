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08. 26.
szerda
havasi bertalan fidesz polgári magyarországért alapítvány kötcsei piknik orbán viktor

Jön a 25. kötcsei találkozó, Orbán Viktor is jelen lesz rajta

2026. augusztus 26. 18:55

Méghozzá (mint mindig) az esemény főelőadójaként.

2026. augusztus 26. 18:55
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Szeptember 12-én tartják meg a kötcsei találkozót, amelyen Orbán Viktor is felszólal – közölte szerdán az MTI-vel Havasi Bertalan.

A Fidesz kommunikációs igazgatójának tájékoztatása szerint a rendezvényt a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi.

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A találkozó zártkörű lesz, így azon csak a meghívottak vehetnek részt.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt kormányfő beszédet mond az eseményen. Havasi Bertalan ugyanakkor jelezte, hogy a rendezvényen elhangzó beszédek nem lesznek nyilvánosak.

A kötcsei találkozó a Fidesz politikai közösségének egyik hagyományos, zártkörű eseménye, amelyen a párthoz és az ellenzékhez kötődő politikusok, közéleti szereplők és meghívott vendégek vesznek részt, írja az Index.

A kötcsei találkozót (Kötcsei Polgári Piknik, Kötcsei piknik) 2004. szeptember 3-ától minden évben, hagyományosan szeptember elején vagy közepén tartják. Az eseményt a Polgári Magyarországért Alapítvány és a szövetséges civil szervezetek szervezik, konzervatív politikusok és támogatóik részvételével.

A zártkörű találkozó állandó fő előadója Orbán Viktor. 

(MTI/Index)

(Nyitókép: MTI / Fischer Zoltán)

 

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Összesen 37 komment

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Sorrend:
corluc
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2026. augusztus 26. 21:04 Szerkesztve
Dr miniszterelnök úr, forever. Tiszarok ti meg fossátok le a bokátokat, ahogy messiásotok szokta.
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mostar2222
2026. augusztus 26. 20:57
Mit ad elő? Ki nevet először, ő vagy a közönsége?
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0
1
massivement7
2026. augusztus 26. 20:43
Vergődik a bukott dagadt tolvajgeci, unja már a lottyadt lőcsének lógatását a dalmát sós vízbe. Adja a vissza ő is meg a kiscsalád + haverok is a lopott százmilliárdokat és tipli van a dietetikushoz meg az edzőterembe... Jól jön majd a tárgyalásokon az utcai harczosnak. A Fidesznek meg úgyis kampó, egy darabig lehet vergődni, bár annyi ideig nem, mint Gyurcsányék + a DK.
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0
5
glensi
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2026. augusztus 26. 20:42 Szerkesztve
"the-purge 2026. augusztus 26. 20:26 A saját eseményén a főelőadó! 🤡 Mint amikor én vagyok a main act a zuhany alatt kornyikálva. " Szeretve tisztelt miniszterelnökünk mindenütt főszereplő. Róla szólt a Forma 1 (ugye nem a VIP páholyban ültek a kormánytagok, hiszem megígérte, hogy nem ott fognak ülni). Pakson ő volt a főszereplő, a riporter, szakértő, saját kezével hasította az uránatomot, visszatartotta a Dunát. Augusztus 20-án a tisztavatáson ő mondta a beszédet, pezsővel ő köszöntötte az országot és disc jockey szerepben is feltűnt.
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3
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