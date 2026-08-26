Jön a 25. kötcsei találkozó, Orbán Viktor is jelen lesz rajta

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt kormányfő beszédet mond az eseményen. Havasi Bertalan ugyanakkor jelezte, hogy a rendezvényen elhangzó beszédek nem lesznek nyilvánosak.

A kötcsei találkozó a Fidesz politikai közösségének egyik hagyományos, zártkörű eseménye, amelyen a párthoz és az ellenzékhez kötődő politikusok, közéleti szereplők és meghívott vendégek vesznek részt, írja az Index.

A kötcsei találkozót (Kötcsei Polgári Piknik, Kötcsei piknik) 2004. szeptember 3-ától minden évben, hagyományosan szeptember elején vagy közepén tartják. Az eseményt a Polgári Magyarországért Alapítvány és a szövetséges civil szervezetek szervezik, konzervatív politikusok és támogatóik részvételével.