Így élt a Napkirály udvarában az emigrációba kényszerült II. Rákóczi Ferenc

II. Rákóczi Ferenc azt remélte, hogy a korszakos uralkodó, XIV. Lajos francia király támogatásával kivívhatja Magyarország szabadságát. Azt gondolta, a Napkirály örömmel veszi, ha a spanyol örökösödési háborúban vele harcban álló Habsburgokat hátba támadják a magyarok. Rákóczi kiválóan kombinált, XIV. Lajos ugyanakkor nem nyújtott olyan hatásos segítséget, amely elhozta volna a magyar függetlenséget… Rákóczi a királynak címzett első levelében így fogalmazott 1700-ban: „Nem kell tehát Felséged elé idéznem az elnyomatásnak szomorú képeit, hogy fölkeltsem Felséged együttérzését és megnyerjem jótékony hajlandóságát: legyen atyánk, támogatónk és fölszabadítónk.”

XIV. Lajosnak valóban jól jött, hogy a kurucok sakkban tartották a bécsi udvart, de ennél többet talán a francia király sem akart. Pénzzel, tisztekkel, mérnökökkel támogatta a magyar szabadságharcot, de mindezt a színfalak mögött tette. A nyolc évig tartó magyar felkelés végül 1711-ben elbukott. Az uralkodó és Rákóczi levelezéséből kiderül, a király nagyra tartotta a művelt, több nyelven beszélő magyar fejedelmet, így az sem volt meglepő, hogy a levert szabadságharc után emigrációba kényszerülő Rákóczit meghívta udvarába és minden földi jóval ellátta. A fejedelem 1713-ban érkezett Franciaországba, ahol aztán a király két évvel később bekövetkezett haláláig élvezte az udvar vendégszeretetét.