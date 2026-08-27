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áder jános ruff bálint kék bolygó klímavédelmi alapítvány

Bírósághoz fordul a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány az elszámolóbiztos eljárása miatt

2026. augusztus 27. 21:03

„A megbeszélésen az alapítvány jogi képviselője – a jogállami normáknak megfelelően – át akarta nézni a két fél közt létrejövő megállapodás-tervezetet, de ezt a Miniszterelnökség képviselője semmilyen formában sem tudta bemutatni” – írták, hozzátéve, a Miniszterelnökség képviselője azt közölte, később elektronikus formában.

2026. augusztus 27. 21:03
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Elfogadhatatlannak tartja a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány Veres Ildikó elszámolóbiztos eljárását, a Ruff Bálint által vezetett Miniszterelnökség döntését pedig törvénysértőnek, ezért jogorvoslattal él az eljárás és a döntés ellen – közölte a szervezet csütörtökön az MTI-vel.

A nap folyamán Magyar Péter kormányfő a Facebook-oldalán jelentette be, hogy jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik mások mellett Áder János szervezete, a Kék Bolygó Alapítvány, a Miniszterelnökség tájékoztatta a közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át.

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A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány (KBKA) csütörtök délután az MTI-nek megküldött közleményében azt írta, a szervezet tevékenységét és munkáját nyár eleje óta vizsgálta egy, a kormány által kijelölt elszámolóbiztos, akivel az alapítvány „éjjel-nappal és hétvégén is együttműködött, a szükséges dokumentumokat, elszámolásokat, bizonylatokat bemutatta, valamikor abszurdnak tűnő kéréseit azonnal teljesítette”.

Hozzátették:

a jogszabályoknak megfelelően az alapítvány kuratóriumi elnöke időben jelezte, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi (kekva) státusz miatt megkapott vagyont kamatostul visszafizeti az államnak, tevékenységét a polgári törvénykönyv alapján működő alapítvány keretein belül kívánja folytatni.

Mint írták, az alapítvány kuratóriumi vezetését e hét keddre várták a Miniszterelnökségen a megállapodás megkötésére, de ezt hétfő este elnapolták csütörtök délre. Az alapítvány jogi képviselője ott is volt a Miniszterelnökség épületében, de 11 óra 56 perckor Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook-videóban bejelentette, hogy jelenlegi formájában augusztus 31-ével megszűnik a Kék Bolygó Alapítvány.

„A nem sokkal később kezdődő megbeszélésen az alapítvány jogi képviselője – a jogállami normáknak megfelelően – át akarta nézni a két fél közt létrejövő megállapodás-tervezetet, de ezt a Miniszterelnökség képviselője semmilyen formában sem tudta bemutatni” – írták, hozzátéve, a Miniszterelnökség képviselője azt közölte, később elektronikus formában átküldi azt.

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány elfogadhatatlannak tartja Veres Ildikó elszámolóbiztos eljárását, a Ruff Bálint által vezetett Miniszterelnökség döntését pedig törvénysértőnek, ezért az alapítvány jogorvoslattal él az eljárás és a döntés ellen.

(MTI)

Nyitókép: YouTube

 

Összesen 9 komment

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Sorrend:
pollip
2026. augusztus 27. 22:51
A Tisza tudatosan aljas!!!!
Válasz erre
0
0
Deplorable
•••
2026. augusztus 27. 21:52 Szerkesztve
A Tisza nem a Tisza, hanem egy mocskos, bűzös trágyalé folyam. Amihez a büdöskomcsi hozzáér, összekeni fekáliával. Ezt tették a Tiszának nevezett álpárt névadásával is.
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4
0
zakar zoltán béla
2026. augusztus 27. 21:39
A mai napról: MPrittyenkó egyre roncsoltabb. Izgatni kell,mert már egyre kevésbé bírja a nyomást. A zebra szemüveges műsorvezető néni pedig ocsmány módon elvette a szót Pócstól. Varga Etele tegnap bemutatta tegnap a liberátta szabadságelméletet a a Kommentben, Köpni lehet!!!
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7
0
cccatch
2026. augusztus 27. 21:28
Összefoglalva: Kék Bolygó vagy sem, a tetves tiszás geciknek egyetlen prioritása van, basztatni mindent és mindenkit, ami eddig normálisan működött. Magyarék most a mentősöket kezdték el basztatni a "15 perccel".
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10
0
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