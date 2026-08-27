Bírósághoz fordul a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány az elszámolóbiztos eljárása miatt

Elfogadhatatlannak tartja a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány Veres Ildikó elszámolóbiztos eljárását, a Ruff Bálint által vezetett Miniszterelnökség döntését pedig törvénysértőnek, ezért jogorvoslattal él az eljárás és a döntés ellen – közölte a szervezet csütörtökön az MTI-vel.

A nap folyamán Magyar Péter kormányfő a Facebook-oldalán jelentette be, hogy jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik mások mellett Áder János szervezete, a Kék Bolygó Alapítvány, a Miniszterelnökség tájékoztatta a közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át.