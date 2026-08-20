Baka András kinevezte a Sándor-palota új hivatalvezetőjét

Baka András, a Tisza Párt által „delegált” köztársasági elnök Timár István Szilvesztert nevezte ki a Sándor-palota hivatalvezetőjévé – derül ki a Magyar Közlöny augusztus 19-én megjelent számából.

A kinevezés augusztus 19-én, vagyis Baka András hivatalba lépésének napján lépett hatályba. Az államfő ezzel egyidejűleg visszavonta Sulyok Tamás, Magyar Péterák által leváltott államfő 2024 novemberében hozott határozatát, amellyel Timárt a Sándor-palota főigazgatójává nevezte ki.