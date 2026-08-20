Baka András kinevezte a Sándor-palota új hivatalvezetőjét

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A döntés ugyanakkor nem jelent személyi változást a hivatal élén.
Baka András, a Tisza Párt által „delegált” köztársasági elnök Timár István Szilvesztert nevezte ki a Sándor-palota hivatalvezetőjévé – derül ki a Magyar Közlöny augusztus 19-én megjelent számából.
A kinevezés augusztus 19-én, vagyis Baka András hivatalba lépésének napján lépett hatályba. Az államfő ezzel egyidejűleg visszavonta Sulyok Tamás, Magyar Péterák által leváltott államfő 2024 novemberében hozott határozatát, amellyel Timárt a Sándor-palota főigazgatójává nevezte ki.
A döntés ugyanakkor nem jelent személyi változást a hivatal élén: Timár István Szilveszter továbbra is betölti vezetői tisztségét, csupán a pozíció elnevezése változott főigazgatóról hivatalvezetőre.
Timár szakmai pályájáról kevés nyilvános információ áll rendelkezésre. A Sándor-palota korábbi bemutatása szerint jogászként és diplomataként dolgozott. Egy 2014-es honvédelmi minisztériumi dokumentumban főhadnagyi rendfokozatban, a tárca igazgatási és jogi képviseleti főosztályának munkatársaként szerepelt.
Később diplomataként külföldön is szolgált, majd 2024. szeptember 1-jén a Sándor-palota külügyi igazgatója lett. Még ugyanazon év őszén Sulyok Tamás – Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter javaslatára – rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rangot adományozott neki.
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