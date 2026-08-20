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sulyok tamás tisza párt sándor - palota baka andrás timár istván szilveszter magyar közlöny

Baka András kinevezte a Sándor-palota új hivatalvezetőjét

2026. augusztus 20. 06:27

A döntés ugyanakkor nem jelent személyi változást a hivatal élén.

2026. augusztus 20. 06:27
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Baka András, a Tisza Párt által „delegált” köztársasági elnök Timár István Szilvesztert nevezte ki a Sándor-palota hivatalvezetőjévé – derül ki a Magyar Közlöny augusztus 19-én megjelent számából.

A kinevezés augusztus 19-én, vagyis Baka András hivatalba lépésének napján lépett hatályba. Az államfő ezzel egyidejűleg visszavonta Sulyok Tamás, Magyar Péterák által leváltott államfő 2024 novemberében hozott határozatát, amellyel Timárt a Sándor-palota főigazgatójává nevezte ki.

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A döntés ugyanakkor nem jelent személyi változást a hivatal élén: Timár István Szilveszter továbbra is betölti vezetői tisztségét, csupán a pozíció elnevezése változott főigazgatóról hivatalvezetőre.

Timár szakmai pályájáról kevés nyilvános információ áll rendelkezésre. A Sándor-palota korábbi bemutatása szerint jogászként és diplomataként dolgozott. Egy 2014-es honvédelmi minisztériumi dokumentumban főhadnagyi rendfokozatban, a tárca igazgatási és jogi képviseleti főosztályának munkatársaként szerepelt.

Később diplomataként külföldön is szolgált, majd 2024. szeptember 1-jén a Sándor-palota külügyi igazgatója lett. Még ugyanazon év őszén Sulyok Tamás – Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter javaslatára – rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rangot adományozott neki.

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 10 komment

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Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. augusztus 20. 09:26
Három hamis arc.
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0
0
Kétes
2026. augusztus 20. 09:23
Egy házmester kinevez egy viceházmestert!
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1
0
Galerida
2026. augusztus 20. 08:25
Gondolom neki is "Határozatlan idejű" munkaszerződése van, mint a főnökének és együtt imádkoznak, hogy péter ne egy hónap múlva cserélje le őket!
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1
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gullwing
2026. augusztus 20. 07:39
Egy ugyanolyan szardarabot mint ő....
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3
0
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