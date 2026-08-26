Az első becslésnél meghatároztuk, hogy ha maradna az államadósság 74,6 százalékos szintje, s a GDP idén egész évben ugyanabban az ütemben nő, mint az első negyedévben, ami 9,7 százalék volt, akkor mekkora lehet maximum a nettó hitelfelvétel.

Ekkor az éves GDP 95.489 milliárd forint lenne, az államadósság pedig maximum 71.238 milliárd forintig emelkedhet, ami 6322 milliárd forint nettó hitelfelvételig nyújtózhat a költségvetés.

A másik becslésnél is az első negyedéves GDP növekedést feltételeztük az egész évre, de a Pénzügyminisztérium által megadott 77,5 százalékos GDP arányos államadóssággal számoltuk ki, hogy 9091 milliárd forint hitelfelvételt tervezhet a PM.

Mindkét érték jóval magasabb, mint a tavalyi 4059 milliárdos hiány volt, s jóval több a júliusi záróértéknél is, tehát lenne bőven mozgástere a kormánynak a fennmaradó hónapokra.

E számítás alapján mondtam tegnap a Hír TV-ben, hogy a GDP növekedés miatt is van egy 6000 milliárdos mozgástere a kormánynak. Ezt értette félre egy kommentelő, amikor ezt írta: „A „6000 + 6000 = 12 000 milliárd” matek jól hangzik, de a GDP-növekedés nem 6000 milliárdnyi plusz pénz a költségvetésben”