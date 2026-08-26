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Számoljunk!
„Az idei költségvetés módosítását nagyon titkolja a kormány! Azt sürgették, hogy nyáron el kell fogadni, ehhez képest még mindig nem nyújtották be a parlamentnek, ezért csak a sajtóközleményekre és a kiszivárgott dolgokra tudunk hagyatkozni.
Nézzük, hogy mit tudunk:
Nézzük meg, mik voltak a múlt évben a költségvetés főbb adatai:
Ebből kiindulva tudunk becslést végezni a 2026. évre. A számítást a képen levő táblázat tartalmazza.
Mindkét érték jóval magasabb, mint a tavalyi 4059 milliárdos hiány volt, s jóval több a júliusi záróértéknél is, tehát lenne bőven mozgástere a kormánynak a fennmaradó hónapokra.
E számítás alapján mondtam tegnap a Hír TV-ben, hogy a GDP növekedés miatt is van egy 6000 milliárdos mozgástere a kormánynak. Ezt értette félre egy kommentelő, amikor ezt írta: „A „6000 + 6000 = 12 000 milliárd” matek jól hangzik, de a GDP-növekedés nem 6000 milliárdnyi plusz pénz a költségvetésben”
Szóval nem a GDP növekedést, hanem a GDP növekedés következtében megnyíló adósság növekedési lehetőséget, mozgásteret mondtam.
A másik tétel pedig a tiszások által milliószor bejelentett uniós 6000 milliárd Ft, ami szerintük már itthon van. Erre valaki megjegyezte, hogy az EU-források nem szabadon elkölthető állami bevételek. Erről nem is volt szó az interjúmban. De ha szabadon elkölthető ha célhoz kötött kifizetés, mindenképpen meg kell jelenni a költségek között.
Az azonban tény, hogy az uniós pénzek egy tetemes részét olyan tételekre tervezi a kormány elszámolni, amit már az Orbán-kormányok idejében MEGVALÓSÍTOTTAK, s rég meg is előlegezték a költségvetésből, azaz a kormány már kifizette a költségeit, csak Brüsszel tartotta vissza a pénzekeinket. Így ezeket ha most utalják át, akkor azok már szabadon bármire költhetők.
Összegezve, tehát ha a tiszások minden állítása igaz, akkor úsznak a pénzben.
S ezért nem igazán érthető, miért akarja az államadósságot megnövelni a kormány, ráadásul olyan hatalmas mértékre, amilyen arányunk 2012 óta az elmúlt 13 éveben csupán egyszer volt, a covid évében.
Érdemes megjegyezni azt is, hogy éppen egy olyan évben emeli meg ilyen mértékben a Tisza az adósságunkat, amikor a GDP növekedésünk az unióban az egyik legnagyobb.
Hova kell ez a rengeteg pénz?
Lehet, hogy mégsem jött s nem is fog megjönni az uniós pénz?
Vagy valami más adót nem kíván beszedni a kormány, amit még erre az évre az Orbán-kormány betervezett, pl. a multik különadóját?
Esetleg olyan jelentős kiadást kell teljesítenünk, amit korábban nem terveztünk, pl. Ukrajnának szánt uniós pénzekhez kell hozzájárulnunk?
Van esetleg valakinek más ötlete?”
(Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala)