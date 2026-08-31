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tisza lannert judit pedagógusok demokratikus szakszervezete nemzeti pedagógus kar

A nem teljesített ígéret visszaüt: már szeptemberben belefuthat az első sztrájkjába a Tisza

2026. augusztus 31. 08:56

A kampányban fűt-fát ígért a párt, aztán Lannert Judit oktatási miniszter májusban közölte, nincs pénz.

2026. augusztus 31. 08:56
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A Tisza választási programjában 25 százalékos béremelés szerepelt a nevelést-oktatást közvetlenül segítő dolgozóknak, most azonban még arra se kaptak választ a május óta regnáló kormány tárcavezetőjétől, hogy egyáltalán számíthatnak-e béremelésre.

Ezért a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete nyílt levélben tájékoztatta Lannert Judit oktatási minisztert arról, hogy sztrájk jöhet a tanév elején az iskolákban, ha a kormány nem rendezi a nevelést és oktatást segítő (NOKS) dolgozók fizetését. 

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„Kérjük Miniszter Asszonyt, hogy haladéktalanul adjon érdemi választ arra, hogy lesz-e béremelés ebben a körben, és hogy az ősszel mikor, milyen mértékben és milyen ütemezésben várható annak megvalósítása.” – írták.

A HírTV videója tanúsága szerint Totyik Tamás, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is hiába jelezte korábban Lannertéknek a helyzetet, semmilyen választ nem kapott. 

Az RTL híradója pedig felidézte, hogy Lannet Judit oktatási miniszter már májusi meghallgatásán is úgy fogalmazott, „üres a kassza, de nem miattunk üres”, és nem tudni, lesz-e pénzt a nevelést és oktatást segítő dolgozók fizetésének emelésére; egy, a tévének nyilatkozó korábbi dadus elmondta, 22 éve a pályán van, az alapbére csaknem két évtizede változatlan, jelenleg 270 ezer forintnál is kevesebbet keres.

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője ugyancsak bejelentette, ha nem kapnak választ, megkezdik a sztrájkhangulat felmérését és elkezdik szervezni a munkabeszüntetést. Bár Lannert arra hivatkozott, hogy „a NOKS-os dolgozók béremelése első sorban költségvetési kérdés”, ezzel a pénzügyminiszterre tolva a felelősséget, a nyílt levélben azt kérték a dolgozók, hogy gyakoroljon nyomást Kármán Imrére.

Nyitókép: Youtube/Magyar Péter

Összesen 117 komment

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Sorrend:
johngo
2026. augusztus 31. 11:56
Amíg Ukrajnának van pénz korlátlanul, addíg ne pofázzon senki, hogy valamire nincs pénz.
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0
0
corluc
2026. augusztus 31. 11:53
Hogyhogy nincs pénz? peti már 6x hazahozta, nem? Minden tanár kap majd lizingbe egy szélturbina lapátot.
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0
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nyugalom
2026. augusztus 31. 11:36
A tehetsegtelenség, aljasság, na az üt vissza.
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1
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Irgum-burgum
2026. augusztus 31. 11:20
A Fidesz nemcsak a közvagyont lopta szét 16 év alatt, hanem a költségvetésből is romhalmazt csinált. Idő kell a talpraálláshoz.
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