A nem teljesített ígéret visszaüt: már szeptemberben belefuthat az első sztrájkjába a Tisza

A Tisza választási programjában 25 százalékos béremelés szerepelt a nevelést-oktatást közvetlenül segítő dolgozóknak, most azonban még arra se kaptak választ a május óta regnáló kormány tárcavezetőjétől, hogy egyáltalán számíthatnak-e béremelésre.

Ezért a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete nyílt levélben tájékoztatta Lannert Judit oktatási minisztert arról, hogy sztrájk jöhet a tanév elején az iskolákban, ha a kormány nem rendezi a nevelést és oktatást segítő (NOKS) dolgozók fizetését.