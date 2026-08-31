A nem teljesített ígéret visszaüt: már szeptemberben belefuthat az első sztrájkjába a Tisza

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A kampányban fűt-fát ígért a párt, aztán Lannert Judit oktatási miniszter májusban közölte, nincs pénz.
A Tisza választási programjában 25 százalékos béremelés szerepelt a nevelést-oktatást közvetlenül segítő dolgozóknak, most azonban még arra se kaptak választ a május óta regnáló kormány tárcavezetőjétől, hogy egyáltalán számíthatnak-e béremelésre.
Ezért a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete nyílt levélben tájékoztatta Lannert Judit oktatási minisztert arról, hogy sztrájk jöhet a tanév elején az iskolákban, ha a kormány nem rendezi a nevelést és oktatást segítő (NOKS) dolgozók fizetését.
„Kérjük Miniszter Asszonyt, hogy haladéktalanul adjon érdemi választ arra, hogy lesz-e béremelés ebben a körben, és hogy az ősszel mikor, milyen mértékben és milyen ütemezésben várható annak megvalósítása.” – írták.
A HírTV videója tanúsága szerint Totyik Tamás, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is hiába jelezte korábban Lannertéknek a helyzetet, semmilyen választ nem kapott.
Az RTL híradója pedig felidézte, hogy Lannet Judit oktatási miniszter már májusi meghallgatásán is úgy fogalmazott, „üres a kassza, de nem miattunk üres”, és nem tudni, lesz-e pénzt a nevelést és oktatást segítő dolgozók fizetésének emelésére; egy, a tévének nyilatkozó korábbi dadus elmondta, 22 éve a pályán van, az alapbére csaknem két évtizede változatlan, jelenleg 270 ezer forintnál is kevesebbet keres.
Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője ugyancsak bejelentette, ha nem kapnak választ, megkezdik a sztrájkhangulat felmérését és elkezdik szervezni a munkabeszüntetést. Bár Lannert arra hivatkozott, hogy „a NOKS-os dolgozók béremelése első sorban költségvetési kérdés”, ezzel a pénzügyminiszterre tolva a felelősséget, a nyílt levélben azt kérték a dolgozók, hogy gyakoroljon nyomást Kármán Imrére.
Nyitókép: Youtube/Magyar Péter