„Az elmúlt évtizedben pedig podcastok tucatjai, publicisztikák százai keletkeztek a nyomtatott és a virtuális térben is a legkülönbözőbb, a NER-től teljesen független műhelyekben arra vonatkozóan, hogy mi is a jobboldaliság, milyen reális céljai lehetnek, valamint mely eszközök állnak rendelkezésére.

Mondhatni ez már a ki nem mondott mozaik-jobboldal volt.

Ebbe a ki nem mondott munkába, folyamatba érkeztek meg, léptek be azok a körök, személyek, intézmények és médiafelületek, amelyek április 12-ig teljes egészében a NER-től és a Fidesztől függtek, és talán nem csak anyagi, de némelyek szellemi értelemben is. Számukra a jobboldaliság egyet jelentett a párttal és annak vezetőjével.