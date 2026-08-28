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Személy szerint már ennek a folyamatnak tudom be azt is, amikor 2018-ban megalapítottuk a Légió Hungáriát.
„Az elmúlt évtizedben pedig podcastok tucatjai, publicisztikák százai keletkeztek a nyomtatott és a virtuális térben is a legkülönbözőbb, a NER-től teljesen független műhelyekben arra vonatkozóan, hogy mi is a jobboldaliság, milyen reális céljai lehetnek, valamint mely eszközök állnak rendelkezésére.
Mondhatni ez már a ki nem mondott mozaik-jobboldal volt.
Ebbe a ki nem mondott munkába, folyamatba érkeztek meg, léptek be azok a körök, személyek, intézmények és médiafelületek, amelyek április 12-ig teljes egészében a NER-től és a Fidesztől függtek, és talán nem csak anyagi, de némelyek szellemi értelemben is. Számukra a jobboldaliság egyet jelentett a párttal és annak vezetőjével.
A kérdés innentől az, hogy ki lehet-e szorítani őket a jobboldal megújításáról szóló évtizedes diskurzusból, munkából? A válaszom az, hogy teljesen biztosan nem.
A párbeszéd a jobboldal különböző szereplői között elindult, az eddig meglévő laza kapcsolatok felerősödtek, felértékelődtek. A NER-en kívüli és a NER-be tagozódott két jobboldal között ugyanis a párbeszéd, a kapcsolat kialakulása is már sokkal korábban megkezdődött, mint azt sokan láthatták volna – utóbbiak nyilván azok közül kerültek ki, akik érezték, látták, hogy amit a Fidesz-jobboldal kizárólagossággal képviselne, az bizony tévút.
Voltak a NER-jobboldalon, akik már az elmúlt években is látták, hogy a tőlük független, jobbra lévő entitásokban igenis van jobboldali gondolat, van szellemi muníció, van pestpektíva, még ha nincs is mindenben egyetértés – nem is kell, hogy legyen továbbra sem.
A jobboldal megújítása tehát folytatódik, nem pedig elkezdődik, és ebbe kapcsolódtak be olyan szellemi műhelyek, médiafelületek, amelyek talán már korábban is látták, hogy az irány rossz, legfeljebb akár egzisztenciális, akár más okokból nem mertek lépni, nem merték tenni ez ellen.
A szembenézést a NER bűneivel, hibáival rajtuk kell számon kérni, tőlük lehet és kell számon kérni. Részt vehetünk ebben a diskurzusban is, de hiba lenne, ha innentől a jobboldalon minden a NER bűneiről szólna.
Ez legfeljebb azoknak lehet az érdeke, akik a világnézeti barikád másik oldalán vannak. Ezért nekünk, akik évek óta ki nem mondva dolgozunk egy új jobboldal felépítésén, egyszerűen csak folytatnunk kell ezt a munkát, ahogyan eddig is tettük – a hibákat felismerve és korrigálva persze.”
(Nyitókép: Lipták Tamás Substack-oldala)