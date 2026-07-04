„Iskolakezdési támogatást indít a magyar állam: nagyjából 400 ezer gyermek után fog járni 100 ezer forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent számukra.

Úgy módosítjuk a vonatkozó jogszabályokat, hogy ez a támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni. Tehát így a teljes 100 ezer forint fog eljutni oda, ahol az valódi segítséget jelent.”