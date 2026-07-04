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iskola támogatás Kármán András

Úgy módosítjuk a vonatkozó jogszabályokat, hogy ez a támogatás adómentes legyen

2026. július 04. 12:59

És ne lehessen végrehajtás alá vonni.

2026. július 04. 12:59
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Kármán András
Kármán András
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„Iskolakezdési támogatást indít a magyar állam: nagyjából 400 ezer gyermek után fog járni 100 ezer forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent számukra.

Úgy módosítjuk a vonatkozó jogszabályokat, hogy ez a támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni. Tehát így a teljes 100 ezer forint fog eljutni oda, ahol az valódi segítséget jelent.”

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 31 komment

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Sorrend:
NeMá
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2026. július 04. 16:41 Szerkesztve
Nem adtok semmit azért kapják, mert elkell költani! Ezt az összeget a tanszergyárosok kapják! Utalvánnyal azt biztosítjátok, hogy haver kapja!
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elfújta az ellenszél
2026. július 04. 16:34
"ne lehessen végrehajtás alá vonni" Most már tehát el lehet venni a házát valakinek, de az 50 ezer forint iskolapénzt nem. Milyen rendes ez a Kármán bácsi, hiszen akár közéjük is lövethetne.
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hátakkor
2026. július 04. 16:30
De el lehet inni..
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Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. július 04. 16:30
seftelésre fog elmenni a pénz
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0
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