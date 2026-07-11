Az is egy tévedés, hogy a Brüsszelből kapott pénzek a magyar gazdaságot vagy ipart segítik. Szélerőművek esetében például a szükséges munka mintegy hetven százalékát külföldi cégek végzik, mi legfeljebb az alapozásban és némileg a toronyépítésben vehetünk részt.

A nap- és szélerőművek építése tehát zsákutca, amely egyre nyilvánvalóbb lesz, már az amerikai demokraták sem ragaszkodnak annyira ezek építéséhez azokban az államokban (például Kalifornia), ahol ők adják a kormányzót. Itthon pedig Európa három vezető acélgyártója – az Arcelor-Mittal Europe, a Thyssenkrupp és a Voestalpine – közös felhívásban szorgalmazta a nehézipari vállalatokat megbénító kibocsátáskereskedelmi rendszer felszámolását.

Ha későn is, de az európai vállalatok kezdenek lázadozni és az unió vezetői, ha lassan is, de a kudarcok nyomán kezdik felismerni, hogy változtatni kell. Ami pedig bennünket illet, ne legyünk egy kudarcos politika utolsó csatlósai.”