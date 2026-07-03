„A magyar politikában óriási jelentőséget tulajdonítanak az elnevezéseknek. Az ezekről szóló vitákban tud mindenki igazán kiteljesedni. Alapos és bőséges történelmi eszmefuttatásokkal igazoljuk vagy cáfoljuk az elnevezés jogosságát vagy indokolatlanságát, hasznos vagy káros voltát. Olyannyira, hogy legtöbbször el is mulasztjuk azt, hogy igazán nem is az elnevezés a lényeg, hanem az intézmény vagy hivatal mögötti tartalom, koncepció.

Éppen ezért – bár jómagam nem fogadtam felhőtlen örömmel – nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget annak, amikor a kormánymegbízotti elnevezés főispánira változott. Talán megbocsátható hiúságból kicsit fájt a szívem, mert a kormánymegbízott elnevezését annak idején én találtam ki. Mint ahogyan a kormányablak és a kormányhivatal elnevezést is. Mind a mai napig büszke vagyok arra, hogy ezzel a három szóval én gazdagítottam a közigazgatási – és talán nem csak közigazgatási – nyelvet.