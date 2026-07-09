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Nagyjából annyit mondott, hogy 500 ezer ember szabadítaná ki Orbán Viktort akárhonnan.
„Ha jól értelmezem a helyzetet, és ezt a rendőrség sem cáfolta, Szakács Istvánt egy Facebook-videója miatt verték bilincsbe és hurcolták el a családja mellől. Nagyjából annyit mondott, hogy 500 ezer ember szabadítaná ki Orbán Viktort akárhonnan.
Ha ez a mondat bilincsbe verést érdemel, akkor kíváncsi lennék a hatóságok, de leginkább az őket felügyelő tiszás politikusok véleményére pár korábbi kijelentésről. Álljon itt pár mondat, amely miatt nem állítottak elő senkit.
»Ahol ilyen rendszerek kialakulnak, narancsos forradalmakkal szoktak ebből kimászni.« (Magyar Bálint)
»Az, hogy szimbolikus épületeket esetleg a politikai véleménynyilvánítás szándékával valamilyen fizikai behatás ér, azt nem tudom feltétlenül elítélni.« (Tordai Bence)
»Igenis vannak lehetőségek arra, hogy a kormányt - ha lehet, demokratikus módon, ha nem lehet, másképpen – elmozdítsák.«
(Charles Gati)
»Egyre inkább az az érzésem, hogy ezt a kormányt nagyon nehéz lesz békés eszközökkel eltávolítani.« (Szigetvári Viktor)
»Ha akkor nem sikerül a kormányváltás, azután már csak a forradalom jöhet.« (Hadházy Ákos)
A fenti mondatok gazdáit nem vezették el bilincsben, és ez így van jól. Szabadon úszkálhattak a véleményszabadságban.
A mostani kormány azonban látványosan valami egészen másnak rendeli alá a hatóságok működését: az abszolút filmszínháznak és a megfélemlítésnek.
Ennek kell ellenállnunk.”
Nyitókép: Facebook