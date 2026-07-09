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szakács istván rendőrség orbán viktor

Szakács Istvánt egy Facebook-videója miatt verték bilincsbe és hurcolták el a családja mellől

2026. július 09. 11:15

Nagyjából annyit mondott, hogy 500 ezer ember szabadítaná ki Orbán Viktort akárhonnan.

2026. július 09. 11:15
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Dömötör Csaba
Dömötör Csaba
Facebook

„Ha jól értelmezem a helyzetet, és ezt a rendőrség sem cáfolta, Szakács Istvánt egy Facebook-videója miatt verték bilincsbe és hurcolták el a családja mellől. Nagyjából annyit mondott, hogy 500 ezer ember szabadítaná ki Orbán Viktort akárhonnan. 

Ha ez a mondat bilincsbe verést érdemel, akkor kíváncsi lennék a hatóságok, de leginkább az őket felügyelő tiszás politikusok véleményére pár korábbi kijelentésről. Álljon itt pár mondat, amely miatt nem állítottak elő senkit. 

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»Ahol ilyen rendszerek kialakulnak, narancsos forradalmakkal szoktak ebből kimászni.« (Magyar Bálint) 

»Az, hogy szimbolikus épületeket esetleg a politikai véleménynyilvánítás szándékával valamilyen fizikai behatás ér, azt nem tudom feltétlenül elítélni.« (Tordai Bence) 

»Igenis vannak lehetőségek arra, hogy a kormányt - ha lehet, demokratikus  módon, ha nem lehet, másképpen – elmozdítsák.«

(Charles Gati) 

»Egyre inkább az az érzésem, hogy ezt a kormányt nagyon nehéz lesz békés eszközökkel eltávolítani.« (Szigetvári Viktor) 

»Ha akkor nem sikerül a kormányváltás, azután már csak a forradalom jöhet.« (Hadházy Ákos) 

A fenti mondatok gazdáit nem vezették el bilincsben, és ez így van jól. Szabadon úszkálhattak a véleményszabadságban. 

A mostani kormány azonban látványosan valami egészen másnak rendeli alá a hatóságok működését: az abszolút filmszínháznak és a megfélemlítésnek. 

Ennek kell ellenállnunk.”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 26 komment

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Sorrend:
mostar2222
2026. július 09. 15:26
londonbaby Mármint, miféle létszám? Valamint megkérdezte őket valaki, hogy hajlandóak lennének-e részt venni pár eszelős diktálta baromságban.....?
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londonbaby
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2026. július 09. 14:43 Szerkesztve
mára az a létszám már van 700.000 is !!!! repültök a parlamentből tetves balos zsidók, ..... és az ÖSSZES HAZAÁRULÓ SZAR EMBERREL EGYÜTT !!!!! WÉBER KUTYÁTOKKAL AZ ÉLEN HOGY A LEVEGŐBEN SZARJA MAJD ÖSSZE MAGÁT !!!!!
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zsuzsa-963
2026. július 09. 14:32
A bizonyítottan telefont rabló személy ellen semmilyen eljárás nem indult és szabadlábon nagy nyilvánosság előtt hülyeségeket beszél.
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brokenwoodi4
2026. július 09. 14:16
500 ezer fideszest? 🤣🤣🤣🤣🤣👍
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