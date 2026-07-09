„Ha jól értelmezem a helyzetet, és ezt a rendőrség sem cáfolta, Szakács Istvánt egy Facebook-videója miatt verték bilincsbe és hurcolták el a családja mellől. Nagyjából annyit mondott, hogy 500 ezer ember szabadítaná ki Orbán Viktort akárhonnan.

Ha ez a mondat bilincsbe verést érdemel, akkor kíváncsi lennék a hatóságok, de leginkább az őket felügyelő tiszás politikusok véleményére pár korábbi kijelentésről. Álljon itt pár mondat, amely miatt nem állítottak elő senkit.