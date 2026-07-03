A gyógyszeriparból igazolt új államtitkárt Hegedűs Zsolt
Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
Az ATV nagyon erős brand, a legnézettebb kereskedelmi hírcsatorna Magyarországon, a műsorainkat több 100 ezren nézik naponta.
„Megannyi távozóról szólnak a hírek: baj van?
Az ATV nagyon erős brand, a legnézettebb kereskedelmi hírcsatorna Magyarországon, a műsorainkat több 100 ezren nézik naponta. Nemcsak az ATV, hanem az ATV Extra nézettsége is sokat nőtt az idén, ahol napi szinten adunk élő politikai közvetítéseket. Ebbe a tévébe bejárnak a mindenkori miniszterelnökök is, és a Reuters kutatása szerint ezt a forrást tekintik a magyar hírfogyasztók az egyik leghitelesebbnek. Jövés-menés mindig is volt, biztosan lesz is, akár a közeljövőben is. Az ATV több népszerű tévés karrierjét építette fel vagy tovább, és terveink szerint sok kollégát épít fel ezután is. Nyilván mindig nagy figyelem összpontosult az ATV-re, de sok szerkesztőségben hasonló, amúgy menedzselhető változás zajlik éppen. Nyugodtak vagyunk, gyorsan tudunk reagálni a váltásokra.
Van, aki egyenesen azt kérdi: egyáltalán még létezik az ATV?
Büszkék vagyunk arra, hogy ez az a tévé, ahonnan befolyásos pozíciókba visznek el kollégákat, legyen az a kormány vagy ellenzék, a közmédia vagy nemzetközi kommunikációs cég. Örülünk annak, hogy a kollégáink olyan fejlődésen mennek keresztül, hogy alkalmassá válnak más jelentős feladatok betöltésére is. Sokszor kellett pótolni távozó kollégákat, van ebben rutinunk az ATV-nél, és szeretjük a kihívásokat. Emellett Rónai Egon, Szöllősi Györgyi, Sváby András, Somos András, Stohl Luca továbbra is fontos szerepet tölt be a csatorna életében – sokak örömére.
Kikkel, milyen átalakításokkal pótolják a távozókat?
Nagyon sok tehetséges fiatallal dolgozunk már együtt, és folyamatosan jönnek új kollégák a különböző felsőoktatási intézményekből, legyen az kommunikációs iskola vagy jogi egyetem. Személy szerint nagyon szeretek fiatal, kezdő kollégákkal dolgozni. Az elmúlt időszakban több tehetséges műsorvezető került a képernyőre, gondolok itt Papp Réka Kingára, Gesztesi Mátéra, Boros Tamásra vagy Benke Lúciára. A Fórum című műsorunkban a napokban több fiatal kolléga mutatkozik be. Továbbá Nemes Annát és Gulyás Esztert is várjuk vissza a szülési szabadságukról.”
Nyitókép: ATV