Büszkék vagyunk arra, hogy ez az a tévé, ahonnan befolyásos pozíciókba visznek el kollégákat, legyen az a kormány vagy ellenzék, a közmédia vagy nemzetközi kommunikációs cég. Örülünk annak, hogy a kollégáink olyan fejlődésen mennek keresztül, hogy alkalmassá válnak más jelentős feladatok betöltésére is. Sokszor kellett pótolni távozó kollégákat, van ebben rutinunk az ATV-nél, és szeretjük a kihívásokat. Emellett Rónai Egon, Szöllősi Györgyi, Sváby András, Somos András, Stohl Luca továbbra is fontos szerepet tölt be a csatorna életében – sokak örömére.

Kikkel, milyen átalakításokkal pótolják a távozókat?

Nagyon sok tehetséges fiatallal dolgozunk már együtt, és folyamatosan jönnek új kollégák a különböző felsőoktatási intézményekből, legyen az kommunikációs iskola vagy jogi egyetem. Személy szerint nagyon szeretek fiatal, kezdő kollégákkal dolgozni. Az elmúlt időszakban több tehetséges műsorvezető került a képernyőre, gondolok itt Papp Réka Kingára, Gesztesi Mátéra, Boros Tamásra vagy Benke Lúciára. A Fórum című műsorunkban a napokban több fiatal kolléga mutatkozik be. Továbbá Nemes Annát és Gulyás Esztert is várjuk vissza a szülési szabadságukról.”