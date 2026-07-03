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rónai egon sváby andrás szöllősi györgyi atv

Sokszor kellett pótolni távozó kollégákat, van ebben rutinunk az ATV-nél, és szeretjük a kihívásokat

2026. július 03. 18:53

Az ATV nagyon erős brand, a legnézettebb kereskedelmi hírcsatorna Magyarországon, a műsorainkat több 100 ezren nézik naponta.

2026. július 03. 18:53
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Németh S. Szilárd
Németh S. Szilárd
Index

Megannyi távozóról szólnak a hírek: baj van?

Az ATV nagyon erős brand, a legnézettebb kereskedelmi hírcsatorna Magyarországon, a műsorainkat több 100 ezren nézik naponta. Nemcsak az ATV, hanem az ATV Extra nézettsége is sokat nőtt az idén, ahol napi szinten adunk élő politikai közvetítéseket. Ebbe a tévébe bejárnak a mindenkori miniszterelnökök is, és a Reuters kutatása szerint ezt a forrást tekintik a magyar hírfogyasztók az egyik leghitelesebbnek. Jövés-menés mindig is volt, biztosan lesz is, akár a közeljövőben is. Az ATV több népszerű tévés karrierjét építette fel vagy tovább, és terveink szerint sok kollégát épít fel ezután is. Nyilván mindig nagy figyelem összpontosult az ATV-re, de sok szerkesztőségben hasonló, amúgy menedzselhető változás zajlik éppen. Nyugodtak vagyunk, gyorsan tudunk reagálni a váltásokra.

Van, aki egyenesen azt kérdi: egyáltalán még létezik az ATV?

Büszkék vagyunk arra, hogy ez az a tévé, ahonnan befolyásos pozíciókba visznek el kollégákat, legyen az a kormány vagy ellenzék, a közmédia vagy nemzetközi kommunikációs cég. Örülünk annak, hogy a kollégáink olyan fejlődésen mennek keresztül, hogy alkalmassá válnak más jelentős feladatok betöltésére is. Sokszor kellett pótolni távozó kollégákat, van ebben rutinunk az ATV-nél, és szeretjük a kihívásokat. Emellett Rónai Egon, Szöllősi Györgyi, Sváby András, Somos András, Stohl Luca továbbra is fontos szerepet tölt be a csatorna életében – sokak örömére.

Kikkel, milyen átalakításokkal pótolják a távozókat?

Nagyon sok tehetséges fiatallal dolgozunk már együtt, és folyamatosan jönnek új kollégák a különböző felsőoktatási intézményekből, legyen az kommunikációs iskola vagy jogi egyetem. Személy szerint nagyon szeretek fiatal, kezdő kollégákkal dolgozni. Az elmúlt időszakban több tehetséges műsorvezető került a képernyőre, gondolok itt Papp Réka Kingára, Gesztesi Mátéra, Boros Tamásra vagy Benke Lúciára. A Fórum című műsorunkban a napokban több fiatal kolléga mutatkozik be. Továbbá Nemes Annát és Gulyás Esztert is várjuk vissza a szülési szabadságukról.”

Nyitókép: ATV

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

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Sorrend:
gullwing
2026. július 03. 20:06
Nos a szektások kelendők az agyhalottak körében...
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2
0
teketlenek
2026. július 03. 20:02
Vége van hitgyülis szektás hulladék a köpködő apáddal együtt takarodtok a sittre!:DDDD
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0
0
mgykt
2026. július 03. 19:25
Állandó nézője vagyok az ATV műsorainak, ritkán néztem a köztévét, de azt követően, hogy Bodacz Balázs fog felelni a hírekért, ez nem is fog változni. Nehéz volt elfogadnom azt a tisztességtelen gyakorlatot, ahogy „beszólogatott” a nézőknek élő adásban, sokszor igen bántóan, miközben a másik félnek alapvetően nincs lehetősége a válaszra. Szélsőségesen baloldali, nem hiszek abban, hogy a köztévében elvárható kiegyensúlyzottságú híreket várhatunk tőle, ez csalódás, mert hírhamisító nem lesz, de ettől több kell.
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3
0
tapir32
•••
2026. július 03. 19:13 Szerkesztve
Örömmel pótoljuk a kedves kollégát.
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1
0
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