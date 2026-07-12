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egyenes beszéd fásy ádám atv Raskó György vélemény

Belehallgattam az ATV Fásy Ádámmal készített adásába

2026. július 12. 10:24

Celeb mivolta Orbánnak köszönhető, aki számomra érthetetlen okok miatt kifejezetten vonzódik a totál tehetségtelen emberekhez.

2026. július 12. 10:24
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Raskó György
Raskó György
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„Utólag belehallgattam az ATV Fásy Ádámmal készített Egyenes Beszéd adásába. Megdöbbentően egyszerű lélek ez az ember. Ténykedése a »művészvilágban« szánalmas teljesítmény, Zsülike lányáéval együtt. Celeb mivolta Orbánnak köszönhető, aki számomra érthetetlen okok miatt kifejezetten vonzódik a totál tehetségtelen emberekhez. Győzike, Dopeman, Pataky Attila, Tóth Gabi, a Fásy család, Norbi és a hozzá hasonlók a magyar szellemi élet legaljához tartoznak, kivétel nélkül.

Az Orbán által fizetett, értékteremtésre alkalmatlan celebek most láthatóan bajban vannak. Erősen kétséges, hogy pártpénzek nélkül képesek lesznek fennmaradni a celebporondon. Előfordulhat, hogy még napi megélhetési gondjaik is lesznek, mint állítólag Nagy Ferónak, aki ennek a társaságnak az egyik ékköve.

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Rövidesen meglátjuk. Akinek ez közülük sikerül, azt megsüvegelem...”

 

Nyitókép forrása: Facebook

 

 

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Összesen 19 komment

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tikkadt-szocske
2026. július 12. 11:40
Minden rendszernek megvannak a saját aktív selejtjei. Érdekes módon, a tiszarnak CSAK selejtei vannak, élükön egy beteg bohóccal. Wunderbar, ahogy Ursula fogalmazná.
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levente-11
2026. július 12. 11:39
Raskó az MDF államtitkáraként 10 ezer forintot fizetett minden levágott tehénért. Mert nem kell nekünk ennyi szarvasmarha. Ezért vettük később a szlovák, meg cseh, osztrák tejet a boltokban. Ő tehetséges ember a rombolásban, és a gerinctelenségben.
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kulakman
2026. július 12. 11:36
A mezőgazdasághoz se ért, mindent maga alá toltak, ehhez miért szólt hozzá, izlések nem vita tárgya!
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madre79
2026. július 12. 11:30
Magát ki kérdezte?
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