„Utólag belehallgattam az ATV Fásy Ádámmal készített Egyenes Beszéd adásába. Megdöbbentően egyszerű lélek ez az ember. Ténykedése a »művészvilágban« szánalmas teljesítmény, Zsülike lányáéval együtt. Celeb mivolta Orbánnak köszönhető, aki számomra érthetetlen okok miatt kifejezetten vonzódik a totál tehetségtelen emberekhez. Győzike, Dopeman, Pataky Attila, Tóth Gabi, a Fásy család, Norbi és a hozzá hasonlók a magyar szellemi élet legaljához tartoznak, kivétel nélkül.

Az Orbán által fizetett, értékteremtésre alkalmatlan celebek most láthatóan bajban vannak. Erősen kétséges, hogy pártpénzek nélkül képesek lesznek fennmaradni a celebporondon. Előfordulhat, hogy még napi megélhetési gondjaik is lesznek, mint állítólag Nagy Ferónak, aki ennek a társaságnak az egyik ékköve.