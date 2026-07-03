Rendkívüli: meglépett két különleges majom az Állatkertből

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Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
A hulmán langur testvérpárt gyorsan elfogták.
Megszökött a frissen beköltözött hulmán langur pár a Fővárosi Állatkertből. A különleges majomfaj rövid időre elhagyta a kijelölt területet, így életbe lépett a legszigorúbb biztonsági és állatvédelmi protokoll.
„A hulmán alapvetően nem veszélyes, természetes előfordulási területén jól alkalmazkodó, az ember közelségéhez szokott faj. Mivel azonban vadállatról van szó, ilyen helyzetben minden esetben a legszigorúbb biztonsági és állatvédelmi protokoll szerint járunk el.
A szakmai stáb azonnal életbe léptette a vonatkozó eljárásrendet, az érintett épület kiürítése pedig elsősorban az állatok nyugalmát és védelmét szolgálta. A helyzetet kollégáink 20 percen belül, sérülés nélkül megoldották, a ház ezután újranyitott.
Az állatok jelenleg biztonságban, gondozói felügyelet mellett, a belső kifutóban vannak” – írta közösségi oldalán a turisták körében is népszerű park.
„Az eset körülményeit a beszámolók és a kamerafelvételek alapján részletesen elemezzük, és haladéktalanul megtesszük a szükséges szakmai lépéseket, hogy ilyen ne fordulhasson elő. A megerősített biztonsági intézkedések előreláthatólag maximum egy hetet vehetnek igénybe, így a testvérpár várhatóan jövő hét végén lesz újra látható” – tették hozzá.
Fotó: képernyőmentés