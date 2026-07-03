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szökés állatkert majom

Rendkívüli: meglépett két különleges majom az Állatkertből

2026. július 03. 17:16

A hulmán langur testvérpárt gyorsan elfogták.

2026. július 03. 17:16
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Megszökött a frissen beköltözött hulmán langur pár a Fővárosi Állatkertből. A különleges majomfaj rövid időre elhagyta a kijelölt területet, így életbe lépett a legszigorúbb biztonsági és állatvédelmi protokoll.

„A hulmán alapvetően nem veszélyes, természetes előfordulási területén jól alkalmazkodó, az ember közelségéhez szokott faj. Mivel azonban vadállatról van szó, ilyen helyzetben minden esetben a legszigorúbb biztonsági és állatvédelmi protokoll szerint járunk el.

A szakmai stáb azonnal életbe léptette a vonatkozó eljárásrendet, az érintett épület kiürítése pedig elsősorban az állatok nyugalmát és védelmét szolgálta. A helyzetet kollégáink 20 percen belül, sérülés nélkül megoldották, a ház ezután újranyitott.

Az állatok jelenleg biztonságban, gondozói felügyelet mellett, a belső kifutóban vannak” – írta közösségi oldalán a turisták körében is népszerű park.

„Az eset körülményeit a beszámolók és a kamerafelvételek alapján részletesen elemezzük, és haladéktalanul megtesszük a szükséges szakmai lépéseket, hogy ilyen ne fordulhasson elő. A megerősített biztonsági intézkedések előreláthatólag maximum egy hetet vehetnek igénybe, így a testvérpár várhatóan jövő hét végén lesz újra látható” – tették hozzá.

Fotó: képernyőmentés

 

Összesen 22 komment

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Sorrend:
selyemmajom
2026. július 03. 20:48
Kari Geri betonteknő-börtönében még a majom se akar lakni.
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0
0
Toma78
•••
2026. július 03. 20:39 Szerkesztve
Jó, hogy két év után feltűnt nekik, hogy az egyik arany konvojjal itt hagyták nekünk.Azóta áradnak egymásba és megcsinálták a majmok lázadását. Azóta Ursulának banánért eladták az országot...
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1
0
ittésmost
2026. július 03. 20:25
Wanted! Könnyebb volt felismerni a keresőknek, mint a kapucnis-sapkás-maszkos bankrablót a biztonsági kamera képéről.
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1
0
T. Péter
2026. július 03. 20:16
Vagyis, nem szöktek meg az Állatkertből.
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1
2
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