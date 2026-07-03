Rendkívüli: meglépett két különleges majom az Állatkertből

Megszökött a frissen beköltözött hulmán langur pár a Fővárosi Állatkertből. A különleges majomfaj rövid időre elhagyta a kijelölt területet, így életbe lépett a legszigorúbb biztonsági és állatvédelmi protokoll.

„A hulmán alapvetően nem veszélyes, természetes előfordulási területén jól alkalmazkodó, az ember közelségéhez szokott faj. Mivel azonban vadállatról van szó, ilyen helyzetben minden esetben a legszigorúbb biztonsági és állatvédelmi protokoll szerint járunk el.