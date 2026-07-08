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sportújságíró szavazás Szöllősi György

Rendkívüli közgyűlés: Szöllősi György megtarthatta pozícióját

2026. július 08. 16:41

Két nappal azután, hogy leváltották a Nemzeti Sport főszerkesztői posztjáról, mellette szavaztak a Magyar Sportújságírók Szövetségének tagjai.

2026. július 08. 16:41
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A Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) szerdai megismételt rendkívüli közgyűlésén megtartott bizalmatlansági szavazáson megerősítették a szervezet Szöllősi György vezette hétfős elnökségét.

A megjelent 203 tagból 202-en adták le voksukat, közülük 108-an szavaztak az elnökség maradása, 85-en pedig a visszahívása mellett, nyolcan tartózkodtak, egy szavazat pedig érvénytelen volt.

Az elnökség visszahívásához az alapszabály szerint jelen lévők legalább kétharmadának a szavazatára lett volna szükség.

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Az MSÚSZ több mint ötven tagja május közepén bizalmatlansági indítványban kezdeményezte az összes elnökségi tag felmentését a tisztségéből. Az indoklásuk szerint sérti az alapszabályt és összeegyeztethetetlen a benne foglalt célokkal, feladatokkal, hogy a tagok az MSÚSZ központi e-mail-címéről április 10-én politikai tartalmú levelet kaptak Orbán Viktor hivatalából azóta távozott miniszterelnöktől, illetve politikai állásfoglalás volt a „Petíció a sport jövőjéért” aláírása is a szervezet, ezzel tagjai nevében.

Az aláírók kifogásolták még az MSÚSZ működésének transzparenciáját, illetve hogy a szövetség nem kezelte a sportszervezetek, sportolói menedzsmentek és az újságírók közti nézeteltéréseket, így előfordult, hogy teljes szerkesztőségeket tiltottak ki rendezvényekről, bizonyos klubok összes eseményéről, ami az újságírók, a sportolók és a szurkolók érdekeivel egyaránt ellentétes volt.

A Nemzeti Sport főszerkesztői posztját 2016 óta betöltő Szöllősi Györgyöt 2015-ben választották az MSÚSZ elnökének, megbízatása – akárcsak az elnökségé – 2028-ig szól.

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(MTI)

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

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Összesen 9 komment

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Sorrend:
Nagyhuba1
2026. július 08. 18:21
Julien király be fogja tiltani MSUSZ t ,az elnökséget a rendőrségel vitet el.
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0
0
cutcopy
2026. július 08. 17:31
Nem jó ez a demokrácia..
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0
0
selyemmajom
2026. július 08. 17:29
Irgum-burgum elvtársnak nem tetszik a demokrácia.
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1
0
enes
2026. július 08. 17:19
MP be fogja tiltani a MSUSZ-t.
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4
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