Rendkívüli közgyűlés: Szöllősi György megtarthatta pozícióját

Felmentették Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét
A lap vezetésére és a főszerkesztői feladatok ellátására Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport munkatársa kapott ideiglenes főszerkesztői megbízást.
Két nappal azután, hogy leváltották a Nemzeti Sport főszerkesztői posztjáról, mellette szavaztak a Magyar Sportújságírók Szövetségének tagjai.
A Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) szerdai megismételt rendkívüli közgyűlésén megtartott bizalmatlansági szavazáson megerősítették a szervezet Szöllősi György vezette hétfős elnökségét.
A megjelent 203 tagból 202-en adták le voksukat, közülük 108-an szavaztak az elnökség maradása, 85-en pedig a visszahívása mellett, nyolcan tartózkodtak, egy szavazat pedig érvénytelen volt.
Az elnökség visszahívásához az alapszabály szerint jelen lévők legalább kétharmadának a szavazatára lett volna szükség.
Az MSÚSZ több mint ötven tagja május közepén bizalmatlansági indítványban kezdeményezte az összes elnökségi tag felmentését a tisztségéből. Az indoklásuk szerint sérti az alapszabályt és összeegyeztethetetlen a benne foglalt célokkal, feladatokkal, hogy a tagok az MSÚSZ központi e-mail-címéről április 10-én politikai tartalmú levelet kaptak Orbán Viktor hivatalából azóta távozott miniszterelnöktől, illetve politikai állásfoglalás volt a „Petíció a sport jövőjéért” aláírása is a szervezet, ezzel tagjai nevében.
Az aláírók kifogásolták még az MSÚSZ működésének transzparenciáját, illetve hogy a szövetség nem kezelte a sportszervezetek, sportolói menedzsmentek és az újságírók közti nézeteltéréseket, így előfordult, hogy teljes szerkesztőségeket tiltottak ki rendezvényekről, bizonyos klubok összes eseményéről, ami az újságírók, a sportolók és a szurkolók érdekeivel egyaránt ellentétes volt.
A Nemzeti Sport főszerkesztői posztját 2016 óta betöltő Szöllősi Györgyöt 2015-ben választották az MSÚSZ elnökének, megbízatása – akárcsak az elnökségé – 2028-ig szól.
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A lap vezetésére és a főszerkesztői feladatok ellátására Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport munkatársa kapott ideiglenes főszerkesztői megbízást.
(MTI)
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt