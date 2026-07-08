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tüntetés önkény Orbán Viktor

„Ne hagyjuk, hogy bármikor, bárkivel, bármit megtehessenek!” – újabb üzenetet küldött Orbán Viktor

2026. július 08. 15:28

Csütörtökön 18 órára a Sándor-palota elé hívják a tüntetőket.

2026. július 08. 15:28
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Újabb videóval jelentkezett közösségi oldalán Orbán Viktor. A Fidesz elnöke azt írta: „Ne hagyjuk, hogy bármikor, bárkivel, bármit megtehessenek! Stop önkény tüntetés csütörtökön, 18 órakor a Sándor-palota előtt” – hívta fel a figyelmet az eseményre a korábbi miniszterelnök.

A felvételeken Gulyás Gergely, Deutsch Tamás, Gyopáros Alpár és Bóka János is arra buzdít, hogy legyenek ott minél többen a Sándor-palotánál.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

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Összesen 73 komment

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Sorrend:
Szerintem
2026. július 08. 18:17
"fullfater 2026. július 08. 18:05 Ki ez a rendkívül aktív és beszédes Orbann?" Az egy dolog butafasz, de ki az a tiszafostos és hogy jön ahhoz, hogy a gyilkos szándékai szerint, a gyűlöletkeltő uszításával a tömeges akasztások követelésére is felhergelte a csürhéjét?
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1
0
Conduct
•••
2026. július 08. 18:16 Szerkesztve
A Mandinerhez mikor megy ki a rendőrség?Mikor bassza szét a pár hete még több mint száz főt foglalkoztató (persze adófizetői milliókból fentartott)szerkesztőségũket?Kereki Gergő mikor lesz megszopatva?Nagyon remélem hogy ez az ülepítő az amit legközelebb szétkúrnak a 2/3-os meghatalmazással.
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0
1
fullfater
2026. július 08. 18:05
Ki ez a rendkívül aktív és beszédes Orbann?
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0
1
Ekrü123
•••
2026. július 08. 18:04 Szerkesztve
trd127 2026. július 08. 15:48 "Kár, hogy a köztévében már nem lehet megnézni azt az 50 embert, aki tüntikézni fog."- Ahhoz képest, hogy szerinted csak 50 ember lesz, elég sokat foglalkozol vele pubi....Csak nem tele a gatya?
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2
0
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