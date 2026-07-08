„Ne hagyjuk, hogy bármikor, bárkivel, bármit megtehessenek!” – újabb üzenetet küldött Orbán Viktor

Újabb videóval jelentkezett közösségi oldalán Orbán Viktor. A Fidesz elnöke azt írta: „Ne hagyjuk, hogy bármikor, bárkivel, bármit megtehessenek! Stop önkény tüntetés csütörtökön, 18 órakor a Sándor-palota előtt” – hívta fel a figyelmet az eseményre a korábbi miniszterelnök.

A felvételeken Gulyás Gergely, Deutsch Tamás, Gyopáros Alpár és Bóka János is arra buzdít, hogy legyenek ott minél többen a Sándor-palotánál.