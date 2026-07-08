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Szakács István rendőrség Tanácsköztársaság

Minden eddig képzeltnél közelebb vagyunk a Tanácsköztársasághoz

2026. július 08. 10:35

Aminek a szellemiségét már régóta tudatosan szítja a Magyar-Ruff páros.

2026. július 08. 10:35
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Mandula Viktor
Mandula Viktor
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„Nem ismerem Szakács Istvánt, ahogy egy megafonost sem (más körökben mozgunk), de nem tűnik annak a t*rrorista fazonnak, aki merényletre készülne az államrend ellen.

Az, hogy hajnalban ilyen indokkal lerohanja őt a rendőrség és elviszik a felesége mellől, egészen döbbenetes túlkapásnak látszik.

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Nem azért tartják fenn ugyanis a rendőrséget az adófizetők (beleértve a fideszes adófizetőket is), hogy azok ellenzéki véleményvezéreket félemlítsenek meg hajnali rajtaütésekkel, hanem azért, hogy a valóságos bűnözőket üldözzék. 

Ez utóbbi mintha kevésbé menne a yardnak, különben nem lenne félmilliós nézettsége egy átlagos Bűnvadászok-videónak.

Szakács István lerohanását nem azért kell elítélni, mert egyetértesz vagy nem értesz egyet a politikai nézeteivel, hanem azért, mert mi, az állampolgárok összessége nem azért adtunk erőszak-monopóliumot a rendőrségnek, hogy azok az aktuális hatalomnak nem tetsző influenszereket vadásszanak le.

Őszintén remélem, hogy ez csak egy túlbuzgó középvezető egyéni akciója volt, és nem központi utasítás, mert ha igen, akkor minden eddig képzeltnél közelebb vagyunk a Tanácsköztársasághoz, aminek a szellemiségét már régóta tudatosan szítja a Magyar-Ruff páros.”

Fotó: Szakács István Facebook-oldala

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Összesen 11 komment

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Sorrend:
Irgum-burgum
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2026. július 08. 11:09 Szerkesztve
Csak ismételni tudom magam: aki törvénysértést követ el vagy előkészületet tesz annak megvalósítására, annak bizony vállalnia kell a felelősséget.
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0
5
westend
2026. július 08. 11:07
"tudatosan szítja a Magyar-Ruff páros” - ez nem kérdés, hanem ez a valóság. Folytatják a kampányban permanensen tolt hisztériakeltést. Ez az egyetlen esélyük, a lincshangulat fenntartása. Erre vágynak a szektások.
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7
0
google-2
2026. július 08. 11:04
Nem rendőrség már a rendőrség, hanem a Decathlonos különítménye Magyarnak és a bandájának.
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8
0
elcapo-3
2026. július 08. 11:01
Kontraproduvtív az egész! Most már nyiltan ki lehet mondani, hogy ez egy diktatúra!
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7
0
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