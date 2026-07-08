Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Aminek a szellemiségét már régóta tudatosan szítja a Magyar-Ruff páros.
„Nem ismerem Szakács Istvánt, ahogy egy megafonost sem (más körökben mozgunk), de nem tűnik annak a t*rrorista fazonnak, aki merényletre készülne az államrend ellen.
Az, hogy hajnalban ilyen indokkal lerohanja őt a rendőrség és elviszik a felesége mellől, egészen döbbenetes túlkapásnak látszik.
Nem azért tartják fenn ugyanis a rendőrséget az adófizetők (beleértve a fideszes adófizetőket is), hogy azok ellenzéki véleményvezéreket félemlítsenek meg hajnali rajtaütésekkel, hanem azért, hogy a valóságos bűnözőket üldözzék.
Ez utóbbi mintha kevésbé menne a yardnak, különben nem lenne félmilliós nézettsége egy átlagos Bűnvadászok-videónak.
Szakács István lerohanását nem azért kell elítélni, mert egyetértesz vagy nem értesz egyet a politikai nézeteivel, hanem azért, mert mi, az állampolgárok összessége nem azért adtunk erőszak-monopóliumot a rendőrségnek, hogy azok az aktuális hatalomnak nem tetsző influenszereket vadásszanak le.
Őszintén remélem, hogy ez csak egy túlbuzgó középvezető egyéni akciója volt, és nem központi utasítás, mert ha igen, akkor minden eddig képzeltnél közelebb vagyunk a Tanácsköztársasághoz, aminek a szellemiségét már régóta tudatosan szítja a Magyar-Ruff páros.”
Fotó: Szakács István Facebook-oldala