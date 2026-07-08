Ez utóbbi mintha kevésbé menne a yardnak, különben nem lenne félmilliós nézettsége egy átlagos Bűnvadászok-videónak.

Szakács István lerohanását nem azért kell elítélni, mert egyetértesz vagy nem értesz egyet a politikai nézeteivel, hanem azért, mert mi, az állampolgárok összessége nem azért adtunk erőszak-monopóliumot a rendőrségnek, hogy azok az aktuális hatalomnak nem tetsző influenszereket vadásszanak le.

Őszintén remélem, hogy ez csak egy túlbuzgó középvezető egyéni akciója volt, és nem központi utasítás, mert ha igen, akkor minden eddig képzeltnél közelebb vagyunk a Tanácsköztársasághoz, aminek a szellemiségét már régóta tudatosan szítja a Magyar-Ruff páros.”