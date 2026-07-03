A gyógyszeriparból igazolt új államtitkárt Hegedűs Zsolt
Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
De nehogy valaki rosszra gondoljon.
„Még szerencse, hogy nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. A tagállamok egyhangú döntése alapján július 14-én újabb tárgyalási fejezetcsoportot nyit meg az EU Ukrajnával – alig 1 hónappal az előző fejezetcsoport megnyitása után.
Ezzel a hatból már két fejezetcsoport megnyílt. Ukrajna gyakorlatilag utolérte Szerbiát a csatlakozási folyamatban, Bosznia-Hercegovinát, Észak-Macedóniát és Koszovót pedig már korábban megelőzte. De nehogy valaki rosszra gondoljon. Ez nem gyorsított, hanem szigorúan érdem alapú csatlakozási folyamat..”
Nyitókép: Paul Faith / AFP