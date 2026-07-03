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szerencse uniós csatlakozás ukrajna

Még szerencse, hogy nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását

2026. július 03. 20:21

De nehogy valaki rosszra gondoljon.

2026. július 03. 20:21
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Bóka János
Bóka János
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„Még szerencse, hogy nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. A tagállamok egyhangú döntése alapján július 14-én újabb tárgyalási fejezetcsoportot nyit meg az EU Ukrajnával – alig 1 hónappal az előző fejezetcsoport megnyitása után. 

Ezzel a hatból már két fejezetcsoport megnyílt. Ukrajna gyakorlatilag utolérte Szerbiát a csatlakozási folyamatban, Bosznia-Hercegovinát, Észak-Macedóniát és Koszovót pedig már korábban megelőzte. De nehogy valaki rosszra gondoljon. Ez nem gyorsított, hanem szigorúan érdem alapú csatlakozási folyamat..”

Nyitókép: Paul Faith / AFP

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