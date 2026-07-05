„Látok olyan jeleket, melyek szerint Magyar Péter FÉL TŐLEM” – Toroczkai László | Hotel Lentulai

A gyógyszeriparból igazolt új államtitkárt Hegedűs Zsolt
Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
„A következő időszak alapjaiban felforgatja a magyar politikát.” Toroczkai László úgy látja, Magyar Péter „zseniálisan csinálja”, de mindez „abszolút filmszínház”. Brüsszel pedig Magyarországgal statuál példát a kontinens szuverenista erőinek.
A Hotel Lentulai legújabb epizódjának vendége Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke.
„Magyar Péter zseniálisan csinálja”
– foglalta össze a miniszterelnök politikai stratégiáját.
Toroczkai László szerint azonban mindez „abszolút filmszínház”, amely mögött egészen más folyamatok zajlanak, mint amiket a választók látnak.
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A Mi Hazánk elnöke szerint a Tisza Párt nem rendszerváltást, hanem az SZDSZ világának visszatérését hozza el. Arról is beszél, miért tartja veszélyesnek a kormány első intézkedéseit, miért gondolja úgy, hogy „a következő időszak alapjaiban felforgatja a magyar politikát”, és miért véli úgy, hogy Brüsszel nem Magyarországnak, hanem egész Európának üzent a 2026-os választások után.
A beszélgetésben szó esik Magyar Péter parlamenti szerepléseiről, a Fidesz jövőjéről, az európai szuverenista erők helyzetéről, a migrációról, a Budai Vár újjáépítéséről, a CEU visszatéréséről, valamint arról is, miért gondolja úgy, hogy
„a magyar társadalom sokkal inkább hazafi vagy patrióta, mint a kilencvenes években”.
Mit jelent szerinte a 2026-os választás Európa számára? Miért állítja, hogy a jelenlegi kormány „abszolút filmszínházat” folytat? És valóban új korszak kezdődött a magyar politikában, vagy csak új szereplőkkel tért vissza egy régi világ?