„Látok olyan jeleket, melyek szerint Magyar Péter FÉL TŐLEM” – Toroczkai László | Hotel Lentulai

A Mi Hazánk elnöke szerint a Tisza Párt nem rendszerváltást, hanem az SZDSZ világának visszatérését hozza el. Arról is beszél, miért tartja veszélyesnek a kormány első intézkedéseit, miért gondolja úgy, hogy „a következő időszak alapjaiban felforgatja a magyar politikát”, és miért véli úgy, hogy Brüsszel nem Magyarországnak, hanem egész Európának üzent a 2026-os választások után.

A beszélgetésben szó esik Magyar Péter parlamenti szerepléseiről, a Fidesz jövőjéről, az európai szuverenista erők helyzetéről, a migrációról, a Budai Vár újjáépítéséről, a CEU visszatéréséről, valamint arról is, miért gondolja úgy, hogy