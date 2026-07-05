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tisza párt mandiner mi hazánk toroczkai lászló szdsz Magyar Péter hotel

„Látok olyan jeleket, melyek szerint Magyar Péter FÉL TŐLEM” – Toroczkai László | Hotel Lentulai

2026. július 05. 10:00

„A következő időszak alapjaiban felforgatja a magyar politikát.” Toroczkai László úgy látja, Magyar Péter „zseniálisan csinálja”, de mindez „abszolút filmszínház”. Brüsszel pedig Magyarországgal statuál példát a kontinens szuverenista erőinek.

2026. július 05. 10:00
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A Hotel Lentulai legújabb epizódjának vendége Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke.

„Magyar Péter zseniálisan csinálja” 

– foglalta össze a miniszterelnök politikai stratégiáját.

Toroczkai László szerint azonban mindez „abszolút filmszínház”, amely mögött egészen más folyamatok zajlanak, mint amiket a választók látnak.

Nézze meg a Hotel Lentulai teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

A Mi Hazánk elnöke szerint a Tisza Párt nem rendszerváltást, hanem az SZDSZ világának visszatérését hozza el. Arról is beszél, miért tartja veszélyesnek a kormány első intézkedéseit, miért gondolja úgy, hogy „a következő időszak alapjaiban felforgatja a magyar politikát”, és miért véli úgy, hogy Brüsszel nem Magyarországnak, hanem egész Európának üzent a 2026-os választások után.

A beszélgetésben szó esik Magyar Péter parlamenti szerepléseiről, a Fidesz jövőjéről, az európai szuverenista erők helyzetéről, a migrációról, a Budai Vár újjáépítéséről, a CEU visszatéréséről, valamint arról is, miért gondolja úgy, hogy 

„a magyar társadalom sokkal inkább hazafi vagy patrióta, mint a kilencvenes években”.

Mit jelent szerinte a 2026-os választás Európa számára? Miért állítja, hogy a jelenlegi kormány „abszolút filmszínházat” folytat? És valóban új korszak kezdődött a magyar politikában, vagy csak új szereplőkkel tért vissza egy régi világ?

 

 

Összesen 30 komment

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pollip
2026. július 05. 11:08
Alapvetően fél. Az agresszivitással, üvöltözéssel a félelmeit takargatja, leplezi.
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0
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madre79
2026. július 05. 11:04
Fél ez igaz, a kisebbségi komplexusban szenvedők mind ilyenek. Nagy a hangja, fitogtatja az erejét, ami persze nem az övé, hanem azoké, akik támogatják, de ha egyszer bezárnák egy csendes szobába egyedül, amit ott látnának az az igazi arca!
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2
0
sergent
2026. július 05. 11:04
„Látok olyan jeleket, melyek szerint Magyar Péter FÉL TŐLEM” – Toroczkai László Anyám, borogass! Ekkora arccal meddig tart egy borotválkozás?
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0
1
hannibal2
2026. július 05. 10:58
Toro egy kissé túl sokat képzel magáról, miközben kihasználták a Fidesszel kapcsolatos érzelmeit, és hülyére vették mind Zsolti bácsi ügyben, ahol asszisztált a tiszás romboláshoz, mind a kampányban, ahol 1 tiszát szidó bejegyzésükre öt fideszt szidó jutott, s közben sok MHM-es átszavazott a Tiszára.
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