Ambivalens módon a totalitáriusabb, véresebb diktatúrák összességében kisebb károkat képesek okozni egy társadalom kollektív egészében, mint az alattomosabban fojtogatóak. Ez az erjedtség átalakulhatott volna valami mássá, többé a rendszerváltoztatáskor, de erre végül esély sem kínálkozott. Így utólag azt kell mondani, hogy a demokratikus ellenzék mohó volt. Már szinte érezték a hatalmat az évtizedes diktatúra után, és nem mertek kivárni. Az állampárt örömmel fogadta ezt, mert két dologgal tisztában voltak. (Igen, utóbb már könnyű okoskodni.)

Egyfelől azzal, hogy gazdasági pozícióik a kiharcolt – vagyis dehogy kellett kiharcolni –, büntetlenséget biztosító átmenettel megmaradnak, másrészt azzal is, hogy rövid időn belül az ország a totális gazdasági széthullás szélén lesz.

Legalább egy kicsit más lenne ma a rendszerváltoztatás és a Kádár-rendszer megítélése is, ha a kerekasztal pártjai kivárnak addig, amíg az MSZMP fejére hull minden. Igen, borzasztó megszorítások jöttek volna és nagyon komoly szociális válság, de talpra álltunk volna belőle – lelkileg is.