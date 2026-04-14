Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
Nem kevés idő kell ezt feldolgozni.
„Most kezdődik a meló. amikor megtisztulunk a haszonlesőktől, ledobjuk magunkról a sok-sok Magyar Pétert, aki a rendszer minden pontján élősködött és rombolt, de megtűrtük. most kezdődik az, hogy igenis meg akarjuk szólítani az értelmiséget, hogy igenis alternatívát akarunk mutatni a fiataloknak.
szívem-lelkem ezen az oldalon van. ahogy tegnap is írtam, én az 5 százaléknál és az 50 százaléknál ugyanúgy itt voltam és itt leszek.
könnyű, de minden másnál szánalmasabb és megvetettebb most a vamzerok dolga. azokat is jegyezzük meg és fel. gyászidőszak van, persze. nem kevés idő kell ezt feldolgozni. és még egyszer, persze, rengetegen triumfálnak. ez is a műfaj része.
szeretem a hazámat, szeretem a politikai közösségemet. a rengeteg rossz mellett ebbe a pozitívumba kell kapaszkodni: most csak azok maradnak, akik ugyanígy, szívvel-lélekkel itt vannak. és ha az összesség fájdalmas is, ez roppant lelkesítő fejlemény.”
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert