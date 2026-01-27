Vörös kód! Életveszélyben a szocialisták! Így múlt el az MSZP

Már 2024-ben azt írtuk, hogy az MSZP-ben nem sok karakteres politikus maradt és ez mára lényegében nem változott. Az összes népszerű baloldali politikus mára az MSZP-n kívül tevékenykedik.

Botka László 2002 óta vezeti Szegedet, de talán sokan emlékeznek még arra, hogy 2017-ben egy ideig ő volt az MSZP miniszterelnök-jelöltje. Csakhogy ragaszkodott a Gyurcsány-mentes induláshoz, pártja viszont emiatt inkább hozzá nem ragaszkodott, így már az év őszén visszalépett. Utólag elmondhatjuk, okos döntés volt, hogy nem ragasztotta össze magát Gyurcsány Ferenccel, azóta ugyanis két önkormányzati választást is nagy fölénnyel megnyert Szegeden.

Mesterházy Attila, a párt korábbi elnöke huszonhárom év után lépett ki az MSZP-ből. „Többekkel folytatott közös gondolkodást követően arra jutottunk, hogy a baloldalon szükség van új keretek megteremtésére. Ezért Szakács László barátommal, a DK volt Baranya megyei képviselőjelöltjével közösen, társalapítóként új szociáldemokrata, balközép pártot alapítunk Szocialisták és Demokraták néven” – fogalmazott kilépésekor.

A szocialista párt mindig szócsatára kész EP-képviselője, Ujhelyi István 2022-ben, a választási vereség utáni őszön hagyta el a pártot. „Valami összeragaszthatatlanul eltört. Nem gondoltam volna, hogy valaha is így lesz. Hogy ennyi sebet tud ejteni egy darabokra hulló kapcsolat nemcsak rajtam, de minden bizonnyal közösségem testén is. Hosszú idő tépelődése, belső vajúdása és gyászmunkája után írom most ezeket a sorokat” – szólt az érzelmes indoklás.

Az egyik legkarakteresebb szocialista politikus, a karakán megszólalásairól ismert Szanyi Tibor meg se várta a 2022-es buktát, ő 2020-ban katapultált.

Őrületes baloldali vákuum keletkezett Magyarországon, jelenleg nincs egyetlen valódi baloldali tömörülés sem, csak neoliberális pártok működnek,

holott ebben a társadalomban ma is sokan, sok fiatal is kifejezetten baloldali érzelmekkel és meggyőződéssel bír, így joggal igényli ezek hiteles politikai képviseletét” – jelentette ki az Indexnek. Szanyi egy ideje az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom nevű formációban politizál a szervezet elnökeként. A politikus egy 2023-as, a Híradó.hu-nak adott interjúban egyébként azt is elárulta, már 2010-ben úgy érezte, a baloldaliak kisebbségbe szorultak az MSZP-n belül.

Tudja, hogy viháncoltam a gyönyörűségtől, amikor Gyurcsányék elhúztak a pártból? Cikkeket írtam, ódákat zengtem, hogy végre tisztul a párt”

– fogalmazott. Szanyi ugyanebben az interjúban arra is visszaemlékezett, hogyan fogott össze az MSZP a DK-val a 2014-es országgyűlési választás előtt. „Épp otthon főztem a bablevest, amikor csörgött a telefonom. Láttam, hogy Attila hív. Azt tanácsolta, hogy még a hétvége maradék részében próbáljam meg kipihenni magamat, mert napokon belül bejelenti, hogy megállapodott Gyurcsánnyal a közös indulásról az országgyűlési választáson – mondta. – Az volt a válaszom, hogy »neeem!!!«. Egy percig csak az »e« hangot üvöltöttem. Mikor abbahagytam, Attila csak annyit mondott: »De«” – idézte fel Szanyi.

