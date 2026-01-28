Volt MSZP-s képviselő kampányol a Tisza Párt debreceni jelöltjének

Újra jön a hó: így tör rá a hideghullám az országra
Juhászné Lévai Katalin, az MSZP volt országgyűlési képviselője szórólapozással és aláírásgyűjtéssel is segíti a Tisza Párt debreceni indulóját.
Juhászné Lévai Katalin, a Magyar Szocialista Párt korábbi országgyűlési képviselője a Tisza Szigetekkel közösen támogatja Tompa Enikőt, a Tisza Párt debreceni jelöltjét. A 1693 portál arról írt, hogy a kampányban személyesen is részt vesz, a szórólapok kiosztásában és az aláírásgyűjtésben is segít – írta meg a Délhír.
Juhászné a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MSZP-s elnökeként is támogatta a jelölt kampányát, a képviselő akkor volt a hajdú-bihari KISZ-bizottság egyetemi-főiskolai területfelelőse, amikor ugyanezt a posztot Gyurcsány Ferenc, korábbi pártelnök felügyelte a KISZ KB-ban.
A portál kiemeli, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke korábban többször hangsúlyozta, hogy nem szövetkezik az „óbaloldallal”, és nem akar bukott emberekkel együttműködni.
A mostani kampánytámogatás azonban politikai szempontból is értelmezhető jelzés. Juhászné Lévai Katalint 2014-ben a Debreceni Törvényszék jogerősen elítélte, miután bűnösnek találták bűnsegédként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettében. A portál szerint a politikust sokáig védte a mentelmi joga, eljárás csak azt követően indulhatott, hogy elvesztette képviselői mandátumát.
