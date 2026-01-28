Ft
01. 28.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza juhászné lévai katalin délhír gyurcsány ferenc párt

Volt MSZP-s képviselő kampányol a Tisza Párt debreceni jelöltjének

2026. január 28. 09:00

Juhászné Lévai Katalin, az MSZP volt országgyűlési képviselője szórólapozással és aláírásgyűjtéssel is segíti a Tisza Párt debreceni indulóját.

2026. január 28. 09:00
null

Juhászné Lévai Katalin, a Magyar Szocialista Párt korábbi országgyűlési képviselője a Tisza Szigetekkel közösen támogatja Tompa Enikőt, a Tisza Párt debreceni jelöltjét. A 1693 portál arról írt, hogy a kampányban személyesen is részt vesz, a szórólapok kiosztásában és az aláírásgyűjtésben is segít – írta meg a Délhír.

Juhászné a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MSZP-s elnökeként is támogatta a jelölt kampányát, a képviselő akkor volt a hajdú-bihari KISZ-bizottság egyetemi-főiskolai területfelelőse, amikor ugyanezt a posztot Gyurcsány Ferenc, korábbi pártelnök felügyelte a KISZ KB-ban.

A portál kiemeli, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke korábban többször hangsúlyozta, hogy nem szövetkezik az „óbaloldallal”, és nem akar bukott emberekkel együttműködni. 

A mostani kampánytámogatás azonban politikai szempontból is értelmezhető jelzés. Juhászné Lévai Katalint 2014-ben a Debreceni Törvényszék jogerősen elítélte, miután bűnösnek találták bűnsegédként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettében. A portál szerint a politikust sokáig védte a mentelmi joga, eljárás csak azt követően indulhatott, hogy elvesztette képviselői mandátumát.

Nyitókép forrása: Az AlviStream YouTube-oldala

***

elcapo-2
2026. január 28. 12:01
"2014. Jogerősen elmarasztalták okirat-hamisításért Juhászné Lévai Katalint." Persze, hogy a szektának kampányol, ott a helye!
kulakman
•••
2026. január 28. 10:51 Szerkesztve
Jó nő, korombéli, városom béli, az anyja tanított, az apja fiatalon nagy reményekkel vezette a várost, aztán dísztemetést kapott, de ,hogy mitől halt meg arra nem emlékszem, rég volt, mire vagytok még kiváncsiak!
Welszibard
•••
2026. január 28. 10:46 Szerkesztve
Közokirat hamisításért elítélt, büntetett előéletű 70 éves, előnytelen külsejű nő, az előző állampárti diktatúra aparatcsik nómenklatúra kiszolgálója volt minden szinten. Arról nem tehet, ha valaki előnytelen kinézetű idős nő létére, de arról tehet, ha mindezt - ízlés híján - még fokozza és kiemeli egy harsány zebracsíkos ruhával és Padödős rikító kanárisárga hajjal. A nő és társai már reszketnek az idegtől, hogy újra visszajöjjenek a régi szép állampárti idők, amikor az emberek összesz@rták magukat egy kommunista párvezető láttán.
iphone-13
2026. január 28. 10:38
MOCSKOS KOMCSITÓL NEM VÁRHATÓ MÁS ILYENEK EZEK MIND NINCS KIVÉTEL. ROHADÉK ALJAS KOMCSIK!
