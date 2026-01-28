Volt MSZP-s képviselő kampányol a Tisza Párt debreceni jelöltjének

Juhászné Lévai Katalin, a Magyar Szocialista Párt korábbi országgyűlési képviselője a Tisza Szigetekkel közösen támogatja Tompa Enikőt, a Tisza Párt debreceni jelöltjét. A 1693 portál arról írt, hogy a kampányban személyesen is részt vesz, a szórólapok kiosztásában és az aláírásgyűjtésben is segít – írta meg a Délhír.

Juhászné a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MSZP-s elnökeként is támogatta a jelölt kampányát, a képviselő akkor volt a hajdú-bihari KISZ-bizottság egyetemi-főiskolai területfelelőse, amikor ugyanezt a posztot Gyurcsány Ferenc, korábbi pártelnök felügyelte a KISZ KB-ban.