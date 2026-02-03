Ft
kulissza Demokratikus Koalíció (DK) lászló imre dk tv koalíció kampány youtube gyurcsány ferenc dk

Bedurrantotta a kampányt a Demokratikus Koalíció: olyan fegyverhez nyúltak, amihez már nagyon rég

2026. február 03. 05:48

Dobrevék mikrofon mögé ültek, hogy magukhoz csábítsák a baloldali szavazókat. A Demokratikus Koalíció mindent bevet, hogy a bejutási küszöb fölé tornázza magát.

2026. február 03. 05:48
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

2022. decembere ikonikus dátum a Demokratikus Koalíció életében, az akkor még Gyurcsány Ferenc vezette párt rájött, hogy nekik is haladni kell a korral és be kell szállni az internetbe – legalábbis a YouTube-ba és saját online televíziót indítottak DK TV néven. December elején ment le az első adás, azóta pedig már 200-nál is több videót töltöttek fel a YouTube-ra. Olyan ikonikus adások készültek, mint például a Kulissza azon adása, amelyben László Imre, XI. kerületi, természetesen DK-s polgármestert mutatták be. 

A DK TV egyik ikonikus adása, benne László Imre, a Demokratikus Koalíció politikusa, XI. kerületi polgármester. Fotó: YouTube képernyőmentés
A DK TV egyik ikonikus adása, benne László Imre, a Demokratikus Koalíció politikusa, XI. kerületi polgármester. Fotó: YouTube képernyőmentés

A fő hangsúly a Szubjektív című műsoron volt, ez egy, a kereskedelmi csatornákon megszokott vitaműsornak álcázott DK-simogató volt, ahol a Demokratikus Koalíció politikusai egy meghívott, hozzájuk húzódó vendéggel vitatták meg, miért a DK a legjobb. 

A sikerszéria azonban megszakadt, ugyanis 2024 júniusában pihenőre küldték a csatornát: akkor még megjelent egy „Ezek a legféltettebb titkaim” – DK Kulissza Dobrev Klárával adás, utána azonban hosszú időre feltöltött anyag nélkül maradt a DK TV. Hosszú és ínséges várakozás után azonban a kampányra megint bedurrantották a YouTube-ot Dobrevék. Az ősz végén Kálmán Olga és Gréczy Zsolt, a párt országgyűlési képviselői Kaltenbach Jenő és Lattmann Tamás társaságában fejtették meg a belpolitika eseményeit. 

Bajban a Demokratikus Koalíció?

Azóta portréműsorok már nem kerülnek fel, csak a „Szubjektív” beszélgetős műsorral kell beérniük a megmaradt DK-hívőknek. Ebből azonban nincs hiány, hiszen hetente töltik fel a videókat a párt sajtósai, Kálmán Olga és Gréczy Zsolt pedig hétről hétre megfejtik a világot. Olyan illusztris vendégsereggel durrantották be a kampányt, mint 

  • Csintalan Sándor,
  • Lattmann Tamás, 
  • Palotás János, 
  • Kaltenbach Jenő,
  • Holoda Attila,
  • vagy éppen Komlódi Gábor.

A műsorban szerepelt korábban Bod Péter Ákos korábbi jegybankelnök is, aki anno a Mandinernek elmondta, nem tart attól, hogy a DK támogatójának tartják, miután elment a tévéjükbe. Arra a kérdésünkre, hogyan jött szóba a meghívása és miért vállalta el a szereplést, az Antall-kormány ipari és kereskedelmi minisztere elmondta, mivel nem ismerte korábban ezt a műsort, így rossz tapasztalata sem lehetett, ezért igent mondott a meghívásra. „Bevallom, a döntésemben szerepet játszott a kíváncsiság is.

A bárokba is elmegy először az ember, és ha jól érzi ott magát, akkor akár többször is. Ha azonban nyakon hányják valahol, azt messziről elkerüli”

– közölte. 

Emlékezetes volt a DK TV azon adása is, amelyben Herényi Károly, az MDF korábbi magas rangú politikusa arról beszélt, nem kímélné a bírókat és az ügyészeket sem és egy baloldali hatalomátvétel esetén letartóztatásokra, elszámoltatásra és kirúgásokra lenne szükség.

Kétségtelen, hogy a Demokratikus Koalíciónak mindent be kell vetni, ha április után is a parlamentben képzeli el a jövőjét. A legfrissebb felmérések is azt mutatják, hogy a lejtmenetben lévő párt népszerűsége még lejjebb süllyedt. Október óta a felmérések szerint a DK jelenleg 1-3 százalék körül mozog a párt támogatottsága, január közepén a Nézőpont 3 százalékra mérte Dobrevéket. 

Egy „most vasárnapi” választáson a Mi Hazánk Mozgalom is bejutna a parlamentbe, legvalószínűbb listás eredménye 6 százalék lenne, a Demokratikus Koalíció azonban változatlanul 3 százalékon áll, a Kétfarkú Kutya Párt pedig 4 százalékos legvalószínűbb eredményével januárra a küszöb alá csökkent – írták. 

Mivel a kampányban nem esik túl sok szó Dobrevékről, így a DK-nál elővették a számukra régiúj receptet és a határon túli magyarokat kezdték el támadni. A Demokratikus Koalíció benyújtja a határon túliak szavazati jogának megszüntetéséről és „az arányos választási rendszer helyreállításáról” szóló törvényjavaslatát – jelentette be vasárnap reggel Dobrev Klára, a párt elnöke.

A DK elnöke kiemelte: szerintük választási reform nélkül a kormányváltás csak vezérváltás, nem pedig rendszerváltás lenne. 

A DK javaslata ezért megszüntetné a határon túliak szavazati jogát és a levélszavazás lehetőségét,

könnyítené a külföldön tanuló és dolgozó magyarok szavazását, valamint átalakítaná az egyéni választókerületek határait.

A kormány részéről gyorsan érkezett is a reakció, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn a közösségi oldalán azt írta, a Demokratikus Koalíció a parlamentben folytatta a határon túli magyarok választójoga elleni hergelést. 

A DK-t zavarja, ha egy kárpátaljai magyarnak szavazati joga van, de ha ugyanezt a honfitársunkat az utcáról erőszakkal elhurcolják, a frontra viszik, majd koporsóban tér haza, az ellen nincs kifogásuk. Nekünk még baloldalból is a legalja jutott”

– zárta. 

