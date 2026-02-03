Bedurrantotta a kampányt a Demokratikus Koalíció: olyan fegyverhez nyúltak, amihez már nagyon rég

2022. decembere ikonikus dátum a Demokratikus Koalíció életében, az akkor még Gyurcsány Ferenc vezette párt rájött, hogy nekik is haladni kell a korral és be kell szállni az internetbe – legalábbis a YouTube-ba és saját online televíziót indítottak DK TV néven. December elején ment le az első adás, azóta pedig már 200-nál is több videót töltöttek fel a YouTube-ra. Olyan ikonikus adások készültek, mint például a Kulissza azon adása, amelyben László Imre, XI. kerületi, természetesen DK-s polgármestert mutatták be.

A DK TV egyik ikonikus adása, benne László Imre, a Demokratikus Koalíció politikusa, XI. kerületi polgármester. Fotó: YouTube képernyőmentés

A fő hangsúly a Szubjektív című műsoron volt, ez egy, a kereskedelmi csatornákon megszokott vitaműsornak álcázott DK-simogató volt, ahol a Demokratikus Koalíció politikusai egy meghívott, hozzájuk húzódó vendéggel vitatták meg, miért a DK a legjobb.