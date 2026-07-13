„Igazán méltó a mai nap Magyar Péterhez. Hazatér a nyaralásból (amit másoknak megtiltott), délelőtt átadja azt az autógyárat, amit még Szijjártó járt ki az országnak, délután meg alkotmányos puccsot hajt végre a közjogi intézmények ellen, létrehozza a saját irányítású AVH-t, továbbá civilizált országokban példátlan, de még banánköztársaságokat is megszégyenítő módon betiltja, hogy a politikai ellenfelei indulhassanak a választásokon.

Köztük Gulyás Gergelynek is, akinek szinte mindent köszönhet Magyar Péter.