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gulyás gergely Magyar Péter Szijjártó Péter

Igazán méltó a mai nap Magyar Péterhez

2026. július 13. 15:59

Gulyás Gergely három évtizede a barátom. Nem nárcisztikus, sosem volt irigy, és nem retteg. Viszont meggyőződéses demokrata, ezért megértem a döntését, az első pillanatban is megértettem, mert jól ismerem. Attól még sajnálom.

2026. július 13. 15:59
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Kocsis Máté
Kocsis Máté
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„Igazán méltó a mai nap Magyar Péterhez. Hazatér a nyaralásból (amit másoknak megtiltott), délelőtt átadja azt az autógyárat, amit még Szijjártó járt ki az országnak, délután meg alkotmányos puccsot hajt végre a közjogi intézmények ellen, létrehozza a saját irányítású AVH-t, továbbá civilizált országokban példátlan, de még banánköztársaságokat is megszégyenítő módon betiltja, hogy a politikai ellenfelei indulhassanak a választásokon.  

Köztük Gulyás Gergelynek is, akinek szinte mindent köszönhet Magyar Péter. 

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Azt, hogy megismerte gyermekei anyját, hogy jó lehetőségeket kaphatott, hogy olyan embereket is megismerhetett évek alatt, akik maguktól sosem álltak volna szóba vele.  

Gulyás Gergely ma lemondott a frakcióvezetésről, mert személyes álláspontja szerint, olyan embernek kell ezt a feladatot ellátnia, aki 2030-ban is szerezhet még mandátumot a választóktól. A választópolgároknak ma megtiltja Magyar Péter, hogy Gulyás Gergelyre valaha még szavazhassanak. 

Ilyen egy belül rettegő, irigy nárcisztikus viselkedése.

Gulyás Gergely három évtizede a barátom. Nem nárcisztikus, sosem volt irigy, és nem retteg. Viszont meggyőződéses demokrata, ezért megértem a döntését, az első pillanatban is megértettem, mert jól ismerem. Attól még sajnálom.”

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Összesen 27 komment

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Sorrend:
survivor
2026. július 13. 19:00
2,5M embert sajnal a Hímringyó. 300 E MH szavszót Es azokat a 100 E et ,balosokat, libsiket ,aki O levaltasanak remenyeben szavaztak ra.A hülye picsa fiatalokat ne sajnalja...ők megerdemlik..
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mostar2222
2026. július 13. 18:58
Máté, pont te véded, simized Gulyást, meg a kamu indoklását, ez ám a megújulás:) A Rádiókabaré, a Monty Python szerzői, írói elismerően csettintenének benneteket látva, olvasva.
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Majdmegmondom
2026. július 13. 18:40
Magyar Péter sosem tanulta meg megköszönni mindazt, amit kapott. Nyilván neveltetés és intelligencia kérdése az egész. Hamarosan az egész országot vele azonosítják. A felfelé nyalás, lefelé taposás nem egyedi tevékenység, de ebben ő a legjobb! Semmi másban...
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olvaso9
2026. július 13. 18:20
Pontos, fontos, jó írás. Nehéz higgadtnak maradni...
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