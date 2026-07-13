Gulyás Gergely lemond a Fidesz parlamenti frakciójának éléről
A legnagyobb ellenzéki párt képviselőcsoportját olyannak kell vezetnie, akinek választhatósága nem korlátozott – fogalmazott Gulyás.
Gulyás Gergely három évtizede a barátom. Nem nárcisztikus, sosem volt irigy, és nem retteg. Viszont meggyőződéses demokrata, ezért megértem a döntését, az első pillanatban is megértettem, mert jól ismerem. Attól még sajnálom.
„Igazán méltó a mai nap Magyar Péterhez. Hazatér a nyaralásból (amit másoknak megtiltott), délelőtt átadja azt az autógyárat, amit még Szijjártó járt ki az országnak, délután meg alkotmányos puccsot hajt végre a közjogi intézmények ellen, létrehozza a saját irányítású AVH-t, továbbá civilizált országokban példátlan, de még banánköztársaságokat is megszégyenítő módon betiltja, hogy a politikai ellenfelei indulhassanak a választásokon.
Köztük Gulyás Gergelynek is, akinek szinte mindent köszönhet Magyar Péter.
Azt, hogy megismerte gyermekei anyját, hogy jó lehetőségeket kaphatott, hogy olyan embereket is megismerhetett évek alatt, akik maguktól sosem álltak volna szóba vele.
Gulyás Gergely ma lemondott a frakcióvezetésről, mert személyes álláspontja szerint, olyan embernek kell ezt a feladatot ellátnia, aki 2030-ban is szerezhet még mandátumot a választóktól. A választópolgároknak ma megtiltja Magyar Péter, hogy Gulyás Gergelyre valaha még szavazhassanak.
Ilyen egy belül rettegő, irigy nárcisztikus viselkedése.
Gulyás Gergely három évtizede a barátom. Nem nárcisztikus, sosem volt irigy, és nem retteg. Viszont meggyőződéses demokrata, ezért megértem a döntését, az első pillanatban is megértettem, mert jól ismerem. Attól még sajnálom.”
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A legnagyobb ellenzéki párt képviselőcsoportját olyannak kell vezetnie, akinek választhatósága nem korlátozott – fogalmazott Gulyás.
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