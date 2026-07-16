Hankó Balázs: Az NKA-ügyben összegződik a Tisza-kormány politikai koncepciós eljárása

Közel háromszorosára nőtt az egyetemek finanszírozása, kampuszok épültek, épülnek, közel 70 ezerrel nőtt az egyetemisták száma. Megduplázódott a kutatóhálózat finanszírozása, 30 százalékkal emelkedtek a kutatói bérek, megháromszorozódott az egyetemek innovációs bevétele” – fogalmaz az egykori tárcavezető, hozzátéve, sajnálatos, hogy a nemzetközi szinten is egyedülálló, Krausz Ferenc Nobel-díjasunk által vezetett Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány nem folytathatja a munkáját.

Kiemeli: szakképzésünk az Európai Unió harmadik legjobbja lett, munkaerőpiaci megfelelés szerint az OECD-országok közül szintén bronzérmes. Egyedülálló ösztöndíjrendszere van a tanulóknak, amely egyszerre segíti a felzárkózást és az egyetemekre való bekerülést, két és félszeresére emelkedtek az oktatói bérek – emlékeztet.

Úgy véli, hogy a jelenlegi Tisza-kormány igyekszik olyan ügyeket találni, amelyekkel hiteltelenítheti az előző kabinetet, és ebbe a törekvésbe illeszkedik az NKA-ügy is. Hankó Balázs úgy gondolja, szerint két feljelentés indította el az ügyet, köztük a Független Előadó-művészeti Szövetségé.