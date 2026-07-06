„Túlságosan bele vagyunk pistulva a kétharmadokba. Nem mondom, hogy nincs ennek alapja, de ha csupán a kétharmadok (azaz a szuper-többségek) felől nézzük a politikát, egy csomó dolog elkerüli a figyelmünket.

A legbántóbb hiba, ha a politikát csak abból a szempontból nézzük, hogy kinek mekkora többsége van, és ki mennyi időt tölt a hatalomban.