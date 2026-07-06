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Fidesz parlament választás

Ha ugyanis a Fidesz olyan totálisan lepusztított volna mindent, soha napján nincs ilyen felfoghatatlan Tisza-kétharmad

2026. július 06. 20:57

Tanulság? Nem minden a formális hatalom.

2026. július 06. 20:57
ORbán Viktor: Választási vereségen túl a Fidesz
Csizmadia Ervin
Csizmadia Ervin
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„Túlságosan bele vagyunk pistulva a kétharmadokba. Nem mondom, hogy nincs ennek alapja, de ha csupán a kétharmadok (azaz a szuper-többségek) felől nézzük a politikát, egy csomó dolog elkerüli a figyelmünket.

A legbántóbb hiba, ha a politikát csak abból a szempontból nézzük, hogy kinek mekkora többsége van, és ki mennyi időt tölt a hatalomban.

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Ha ezt a két szempontot nézzük, akkor persze riasztó kép tárul elénk, mert 1. A magyar politikatörténetben már a régebbi korokban is gyakoriak voltak a kétharmados, sőt háromnegyedes kormányok; 2. Már a régi időkben sem volt más mintázat, mint a hosszú (évtizedeket magában foglaló) kormányzás.

A Fidesz-kétharmadok tehát messze nem meglepők ezeket a trendeket figyelve; mi több: a Tisza sem.

De itt jön a már említett hiba: ha csak ezeket nézzük, tehát a Fidesz kétharmadait, illetve – most – a Tiszáét.

A magyar politika ugyanis sajátos módon kompenzálta az  „örök” ellenzékieket: lehetővé tette számukra, hogy a szellemi szférában sokkal nagyobb befolyással legyenek, mint a pártpolitikában.

Innen érthető, hogy bár sem a dualizmusban, sem a Horthy-rendszerben nem tudott hatalomra kerülni a baloldali/liberális ellenzék, de a kultúrában, irodalomban, újságírásban, azaz: a közvéleményre való ráhatásban parlamenti arányánál jóval nagyobb szerepe volt.
S innét érthető az is, hogy bár a Fidesz a maga kétharmadaival látszólag hézagmentesen uralt mindent, valójában mégsem, mert a szellemi szférában ellenzéke nem csekély befolyással rendelkezett. S ez a befolyás közvetetten érvényesült a Tisza elementáris választási győzelmében. Ha ugyanis a Fidesz olyan totálisan lepusztított volna mindent, soha napján nincs ilyen felfoghatatlan Tisza-kétharmad.
Mindebből persze az nem következik, hogy a most induló újabb kétharmados érában egyszerű szerepcsere történik, és a Fidesz – hasonlóan a régi ellenzékekhez  – a szellem terepén lesz majd erős. 

Tanulság? Nem minden a formális hatalom.”

Fotó: Fischer Zoltán/Fidesz

 

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Összesen 7 komment

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Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. július 06. 22:00
Szellemi szféra:Magyar Péter-Hegedűs gerendatornász,Vitézy rolermester,...stb! A Méltányosság Klub sem rossz NAT és Novák Zolika a szellem bajnokai............
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1
0
Sacap
2026. július 06. 21:29
A demokráciát cserélte le ez az idióta nép a Maónika shówra.
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8
0
lemez
2026. július 06. 21:19
Gál Kinga az eu-ban mivel vitanap lesz inditványt adott be a pedotisza borzalmas törvénytelen alaptörvényról való vitára.A liberálisok elutasitották.Értesz már mindent ervnke?Bezzeg ha Orbán csinálta volna jog!llamot demokráciát sértett volna mi?Elmész te a picsába.
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3
0
mostar2222
2026. július 06. 21:12
Hát persze, Ervin. És?
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5
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