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Tanulság? Nem minden a formális hatalom.
„Túlságosan bele vagyunk pistulva a kétharmadokba. Nem mondom, hogy nincs ennek alapja, de ha csupán a kétharmadok (azaz a szuper-többségek) felől nézzük a politikát, egy csomó dolog elkerüli a figyelmünket.
A legbántóbb hiba, ha a politikát csak abból a szempontból nézzük, hogy kinek mekkora többsége van, és ki mennyi időt tölt a hatalomban.
Ha ezt a két szempontot nézzük, akkor persze riasztó kép tárul elénk, mert 1. A magyar politikatörténetben már a régebbi korokban is gyakoriak voltak a kétharmados, sőt háromnegyedes kormányok; 2. Már a régi időkben sem volt más mintázat, mint a hosszú (évtizedeket magában foglaló) kormányzás.
A Fidesz-kétharmadok tehát messze nem meglepők ezeket a trendeket figyelve; mi több: a Tisza sem.
De itt jön a már említett hiba: ha csak ezeket nézzük, tehát a Fidesz kétharmadait, illetve – most – a Tiszáét.
A magyar politika ugyanis sajátos módon kompenzálta az „örök” ellenzékieket: lehetővé tette számukra, hogy a szellemi szférában sokkal nagyobb befolyással legyenek, mint a pártpolitikában.
Innen érthető, hogy bár sem a dualizmusban, sem a Horthy-rendszerben nem tudott hatalomra kerülni a baloldali/liberális ellenzék, de a kultúrában, irodalomban, újságírásban, azaz: a közvéleményre való ráhatásban parlamenti arányánál jóval nagyobb szerepe volt.
S innét érthető az is, hogy bár a Fidesz a maga kétharmadaival látszólag hézagmentesen uralt mindent, valójában mégsem, mert a szellemi szférában ellenzéke nem csekély befolyással rendelkezett. S ez a befolyás közvetetten érvényesült a Tisza elementáris választási győzelmében. Ha ugyanis a Fidesz olyan totálisan lepusztított volna mindent, soha napján nincs ilyen felfoghatatlan Tisza-kétharmad.
Mindebből persze az nem következik, hogy a most induló újabb kétharmados érában egyszerű szerepcsere történik, és a Fidesz – hasonlóan a régi ellenzékekhez – a szellem terepén lesz majd erős.
Tanulság? Nem minden a formális hatalom.”
Fotó: Fischer Zoltán/Fidesz