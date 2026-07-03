„A »függetlenség« kikiáltása után közel egy évszázaddal azonban történetének legtragikusabb eseményét élte az Egyesült Államok, a máig is a legnagyobb véráldozattal járó polgárháborút. Az uralkodó történetírás itt is egy olyan hiedelmet erősít meg, aminek semmi alapja nincs, sőt, és ez a rabszolgaság felszámolása. A hamis mitológia szerint a Dél ragaszkodott a rabszolgaság fenntartásához, míg az Észak erkölcsi elvektől vezérelve megszüntetni akarta azt, ám a valóság itt is egészen más.

A konfliktus legfőbb okát egy a globális hatalomgazdaságba való beilleszkedésben meglévő aszimmetria képezte. Míg a Dél globális exportra épülő expanzív gazdaságával a világkereskedelem liberalizálásában volt érdekelt, addig Észak a kialakulóban lévő ipari technostruktúráinak védelmében éppen ellenkezőleg, egy szélsőségesen protekcionista stratégiát követelt, és ez a konfliktus vezetett a szakításhoz. Az Észak ugyan valóban érdekelt volt a rabszolga-felszabadításban, de ezt nem valami magasrendű erkölcsi okból tette, hanem nyers hatalomgazdasági érdekei diktálták így. Ezt jól illusztrálja az a tény, hogy a felszabadított rabszolgák »szabad« bérmunkásként kapott bére csak a rabszolga-felszabadítás után öten évvel az első világháború hadi konjunktúrája nyomán érte el azt a szintet, amit annak idején rabszolga ellátmányként kaptak. Vagyis Észak számára a volt rabszolgák »szabadsága«, a rabszolgaságnál is brutálisabb kifosztás célfüggvénye volt csupán.