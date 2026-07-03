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Függetlenség napja

2026. július 03. 19:38

„Valami rejtélyes okból Amerika mindig »jókor volt jó helyen«, és így válhatott a világtörténelem mindmáig legnagyobb hatalmi koncentrációjává.”

2026. július 03. 19:38
Az Egyesült Államokat jelképező Uncle Sam figurája a függetlenség napja alkalmából tartott felvonuláson a Georgia államban fekvő Avondale Estates-ben 2024. július 4-én.
Bogár László
Bogár László
Magyar Nemzet

„A »függetlenség« kikiáltása után közel egy évszázaddal azonban történetének legtragikusabb eseményét élte az Egyesült Államok, a máig is a legnagyobb véráldozattal járó polgárháborút. Az uralkodó történetírás itt is egy olyan hiedelmet erősít meg, aminek semmi alapja nincs, sőt, és ez a rabszolgaság felszámolása. A hamis mitológia szerint a Dél ragaszkodott a rabszolgaság fenntartásához, míg az Észak erkölcsi elvektől vezérelve megszüntetni akarta azt, ám a valóság itt is egészen más.

A konfliktus legfőbb okát egy a globális hatalomgazdaságba való beilleszkedésben meglévő aszimmetria képezte. Míg a Dél globális exportra épülő expanzív gazdaságával a világkereskedelem liberalizálásában volt érdekelt, addig Észak a kialakulóban lévő ipari technostruktúráinak védelmében éppen ellenkezőleg, egy szélsőségesen protekcionista stratégiát követelt, és ez a konfliktus vezetett a szakításhoz. Az Észak ugyan valóban érdekelt volt a rabszolga-felszabadításban, de ezt nem valami magasrendű erkölcsi okból tette, hanem nyers hatalomgazdasági érdekei diktálták így. Ezt jól illusztrálja az a tény, hogy a felszabadított rabszolgák »szabad« bérmunkásként kapott bére csak a rabszolga-felszabadítás után öten évvel az első világháború hadi konjunktúrája nyomán érte el azt a szintet, amit annak idején rabszolga ellátmányként kaptak. Vagyis Észak számára a volt rabszolgák »szabadsága«, a rabszolgaságnál is brutálisabb kifosztás célfüggvénye volt csupán.

Észak győzelmét tehát nem az erkölcsi magasabbrendűség, hanem a magasabb kifosztás-technológiai hatékonyság alapozta meg. Annál is inkább, mert a globális pénzhatalmi rendszert akkoriban megtestesítő londoni City számára már akkor is New Yorkban a Wall Streeten formálódó pénzhatalmi struktúrák jelentették a biztos kontaktpontot. És 1913-ban a Federal Reserve létrehozásával el is kezdődött a világhatalmi központ Londonból New York-ba való »transzponálása«, vagyis a globális hatalmi szerepére egyre inkább alkalmatlan Brit Birodalomból az Amerikai Egyesült Államoknak, mint a »Nyugat« Portugália, Spanyolország, Hollandia, Franciaország és Nagy Britannia utáni hatodik világbirodalmának a felépítése. Ám a második és aztán a halál-csapdaként a németség számára felállított harmadik német birodalom még »útban volt«, így a két részletben megszervezett első és második világháború fedőnéven futó »harmincéves háborúprojekt« sikeres végrehajtása nyomán válhatott csak a világtörténelem legnagyobb hatalmi koncentrációjaként máig is fennálló globális birodalommá az Amerikai Egyesült Államok. És tragikomikus módon úgy jutott elsőként a történelem legpusztítóbb fegyveréhez, az atombombához, hogy e fegyver szellemi alapjait egytől egyig a német egyetemeken és kutatóintézetekben szerzett tudások vetették meg. Vagyis valami rejtélyes okból Amerika mindig »jókor volt jó helyen«, és így válhatott a világtörténelem mindmáig legnagyobb hatalmi koncentrációjává.”

Nyitókép: Az Egyesült Államokat jelképező Uncle Sam figurája a függetlenség napja alkalmából tartott felvonuláson a Georgia államban fekvő Avondale Estates-ben 2024. július 4-én (Fotó: MTI/Erik S. Lesser)

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 10 komment

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Sorrend:
gyzoltan-2
2026. július 03. 20:36
Talán a témához kapcsolódik: WASHINGTON, GEORGE, a George Washington életelvei, A.A. Appleton &Co. kiadásában: "Ők (a zsidók) hatásosabban dolgoznak ellenünk, mint az ellenség hadserege. Százszor veszélyesebbek szabadságunkra és nagy ügyeinkre. Sokat sopánkodhatunk azon, hogy miért nem pusztította ki őket minden állam már régen, mint a társadalom pestisét és Amerika boldogságának legnagyobb ellenségeit."
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0
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parafa-2
•••
2026. július 03. 20:33 Szerkesztve
"a legnagyobb véráldozattal járó polgárháborút" Az valójában egy függetlenségi szabadságharc leverése volt. Pont olyan, mint a mi 1848/49-es szabadságharcunk leverése volt. Amerika testvérgyilkosságban született. Száz évvel a függetlenségi harca után leverte a saját polgárai függetlenségét, akik csak függetlenedni akartak, szabadok lenni és külön úton járni. Nem hagyták őket saját szuverén demokratikus akaratuknál fogva kilépi az Unióból, ahogy minket a Habsburg Monarchiából. Hanem abban maradni kényszerítették fegyverrel akaratuk ellenére. Ez az amerikai testvérgyilkosságban erőszakkal egyesített államok dicstelen története.
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Irgum-burgum
•••
2026. július 03. 20:24 Szerkesztve
Megnyugtató, hogy Drábik János halálával is marad olvasnivaló a konteós fóliasisakosoknak Bogár Laci bácsi globalomeséi formájában. Azt ugye mindenki tudja, hogy Bogár tanár úr a Kádár-rendszerben MSZMP-tag volt, a 70-es évektől a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács tervosztályán dolgozott, és 1989-ig a Hazafias Népfront társadalompolitikai osztályának helyettes vezetőjeként is tevékenykedett?
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mreinstand-5
2026. július 03. 20:18
“ A hamis mitológia szerint” Ideje lenne már némasági fogadalmat tenni, te hazudozó, agymosó vénség, a gazdád amúgy is megbukott és a patrióták, akarom mondani az újfasiszták számára is beallkonyult. Eleget szennyezted már a környezetet.
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3
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