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rendszer gulyás gergely koponya orbán viktor

Én láttam Gulyás Gergely szenvedését

2026. július 14. 14:58

Így érezhették magukat a Horthy-rendszer kiművelt diplomatái amikor a szatócssegédek átvették a hatalmat 1945-ben és népítéletről hadováltak.

2026. július 14. 14:58
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Budaházy Edda
Budaházy Edda
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„Én láttam Gulyás Gergely szenvedését

Egy ilyen koponya, aki fejből tudja a jogszabályokat, aki emlékszik minden névre és eseményre a világpolitikából, aki országos dolgokról döntött, aki tudásával megemelte a magyar közélet színvonalát, egy született halkszavú úriember, – szóval az ilyet nem szabad.

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Az ilyet nem szabad beültetni ebbe a mérgező, színvonaltalan, ostoba, buta gonosz és hazug légkörbe ott a Parlamentben, mert elsorvad.

Lefogyott.

A zakói lötyögni kezdtek. 

Néha már nem volt kedve megborotválkozni sem...

Így érezhették magukat a Horthy-rendszer kiművelt diplomatái amikor a szatócssegédek átvették a hatalmat 1945-ben és népítéletről hadováltak.

Majd 45 éven keresztül gyalázták azt a rendszert, ami talpraállította az országot Trianon után.

Én megértem Gulyás Gergelyt és Orbán Viktort.

Ne vessünk gyémántot a disznók elé.”

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

 

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Összesen 72 komment

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templar62
2026. július 14. 18:11
Von der Pfizer , SMS - ben küldött áldásával : " elitéli a haveri kapitalizmust " .
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states-2
2026. július 14. 18:05
Kun-Rákosi Péter.
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Palatin
2026. július 14. 18:02
Poloska egy világtörténelmi dilemmát oldott meg a fellépésével. Régóta megy a vita történészek és a filozófusok között, hogy van-e olyan minthogy az emberiség politikailag "fejlödik". Hitler, Sztálin után most Poloska is bizonyította egy értelemüen, hogy nincs ilyen fejlödés, csak elörelépések és visszalépések vannak, egyhelyben topogás van, idölege javulásokkal és rosszabbodásokkal. Tehát ne Poloska a hibás, hanem az emberi történelem megbízhatatlansága. Ostobább történelem-filozófust, mint Fukuyama nemigen láthattunk, aki már arról hablatyolt, hogy itt a végleges és igazi demokrácia, vége a történelemnek. Poloska az ö íróasztalára is rendesen odafekáliázott. De nemcsak hogy a történelen vitustáncot jár, de mintha a Sátán is beköszönne néha, hogy "Huhu, itt vagyok", persze emberbörbe bújva, nehogy feltünjön. Nos Poloska is egy ilyen médium.
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fintaj-2
2026. július 14. 17:53
Üzenet a jóknak, a nyugdíjas korúaknak, az ifjú "forradalmároknak" és a mannaváróknak! Jók, ne vegyétek át egy gonosz, bosszúvágyó eszközeit, mert magatok is azzá váltok! Friedrich Nietzsche híres mondása juthat eszünkbe erről: „Aki szörnyetegekkel küzd, ügyeljen rá, nehogy belőle is szörnyeteg váljon.” Nyugdíjasok ne féljetek, csak az egészségetek romlásától kell tartanotok a kor előrehaladásával! Amitek van , elvenni nem lehet, ha méltatlan utódaitok lennének, éljétek fel amit lehet, élvezzétek a hátralévő időt, legtöbbeteknek nincs felelősége a történtekben! Ifjú forradalmárok és mannavárók, ha elmúlik örömötök és nem úgy történnek a dolgok ahogy reméltétek, gondolkodjatok el azon, hogyan takarítjátok el azt, amit létrehoztatok!
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