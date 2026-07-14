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Így érezhették magukat a Horthy-rendszer kiművelt diplomatái amikor a szatócssegédek átvették a hatalmat 1945-ben és népítéletről hadováltak.
„Én láttam Gulyás Gergely szenvedését.
Egy ilyen koponya, aki fejből tudja a jogszabályokat, aki emlékszik minden névre és eseményre a világpolitikából, aki országos dolgokról döntött, aki tudásával megemelte a magyar közélet színvonalát, egy született halkszavú úriember, – szóval az ilyet nem szabad.
Az ilyet nem szabad beültetni ebbe a mérgező, színvonaltalan, ostoba, buta gonosz és hazug légkörbe ott a Parlamentben, mert elsorvad.
Lefogyott.
A zakói lötyögni kezdtek.
Néha már nem volt kedve megborotválkozni sem...
Így érezhették magukat a Horthy-rendszer kiművelt diplomatái amikor a szatócssegédek átvették a hatalmat 1945-ben és népítéletről hadováltak.
Majd 45 éven keresztül gyalázták azt a rendszert, ami talpraállította az országot Trianon után.
Én megértem Gulyás Gergelyt és Orbán Viktort.
Ne vessünk gyémántot a disznók elé.”
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert