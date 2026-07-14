Így érezhették magukat a Horthy-rendszer kiművelt diplomatái amikor a szatócssegédek átvették a hatalmat 1945-ben és népítéletről hadováltak.

Majd 45 éven keresztül gyalázták azt a rendszert, ami talpraállította az országot Trianon után.

Én megértem Gulyás Gergelyt és Orbán Viktort.