Ft
Ft
27°C
17°C
Ft
Ft
27°C
17°C
07. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
hoppál hunor tanácsköztársaság orbán viktor

„60 nap alatt autokratizálódik a Tisza” – megmozdultak a véleményvezérek Szakács István letartóztatása miatt

2026. július 08. 11:31

Van, aki kedves, jószándékú emberként kelt a védelmére, más viszont annak ellenére nem volt elragadtatva a döntéstől, hogy egyébként nem kedveli Szakácsot.

2026. július 08. 11:31
null

Emlékezetes, szerda reggel a rendőrök házkutatást tartottak Szakács István megafonos influenszernél, akit állítólag terrorcselekmény előkészületének gyanújával állítottak elő egy videó miatt, amelyben azt mondta, nem hagyják majd, hogy Orbán Viktort elvigyék.

Ezt is ajánljuk a témában

Az előállítás kapcsán többen felszólaltak (nem mellesleg a volt miniszterelnök, vagy éppen lapunk szerzője, Kohán Mátyás mellett), és kiálltak az influenszer rabosítása ellen.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Hoppál Hunor, a Különutas alapítója Facebookon azt írta, Szakács Istvánnal „eltérő politikai hangot képviselünk a jobboldalon belül, de egy jószándékú, kedves emberként ismertem meg”. Ami történt vele az pedig azt jelzi, hogy 

„60 nap alatt autokratizálódik a Tisza”.

Mandula Viktor újságíró szintén jelezte: nem mozog egy körökben Szakáccsal, „de nem tűnik annak a t*rrorista fazonnak, aki merényletre készülne az államrend ellen”, és döbbenetes túlkapásnak tűnik, hogy hajnalban „lerohanja a rendőrség”, amit nem azért tartanak fenn az adófizetők, hogy „ellenzéki véleményvezéreket félemlítsenek meg hajnali rajtaütésekkel, hanem azért, hogy a valóságos bűnözőket üldözzék”

Hozzátette, mindegy, hogy valaki egyetért-e Szakáccsal vagy sem, a rendőrségnek nem ez a dolga, és reméli, „hogy ez csak egy túlbuzgó, középvezető egyéni akciója volt, és nem központi utasítás, mert ha igen, akkor minden eddig képzeltnél közelebb vagyunk a Tanácsköztársasághoz, aminek a szellemiségét már régóta tudatosan szítja a Magyar-Ruff páros”

Konok Péter író ennél is kevesebbet kertelt, közölte, hogy 

„Szakács István egy penetráns kis pöcs. A Megafon nevű pöcsistálló pinduri kukaca”,

aki őt kommentben börtönnel fenyegette. Ugyanakkor ő is aggasztónak tartja, hogy ma Magyarországon valakit rendőrök visznek a véleményéért. „Túlzás lenne azt állítani, hogy szolidaritást éreznék Szakács Istvánnal. Leszarom Szakács Istvánt. A véleményszabadsággal érzek szolidaritást, úgyhogy gondoltam, már akkor is szólok, mikor a szakácsistvánokért jönnek el, nehogy a végén úgy járjak, mint Martin Niemöller, akit az az NSDAP hurcolt el, aminek amúgy korábban lelkes tagja volt” – tette hozzá.

Hont András újságíró azt az esetet emlegette fel, amikor a Medgyessy-kormány idején a Millenáris Kht. ügyvezetőjét, Berkecz Mártát vették elő, vegzálták, sőt testüregmotozásnak vetették alá, ám „a jogvédők, a liberális újságírók nem, vagy csak ímmel-ámmal tiltakoztak”. Ahogy most is lecsaptak Szakácsra, s „aki már látott Szakács István-tartalmat, az döntse el, hogy a veszélyesség-nevetségesség-skálán melyik végponthoz áll közelebb”, ráadásul az említett influenszer nem fogalmazott meg hamis tényállást, csak a véleményét, így eszerint a hatósági fellépés bárkivel szemben megtörténhet.

Nyitókép forrása: Facebook

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 108 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
smeagol
2026. július 08. 15:09
Amúgy szerintem poloskánál jobban le kell menni kutyába a koncért... majd megnézem mekkora lesz konok farka...(persze csak átvitt értelemben) :)))
Válasz erre
0
0
smeagol
2026. július 08. 15:06
Nekem az jutott eszembe amikor a simicskás HírTV megszünt, konok meg zavarodottan kevergette a műanyagpohárban a kávéját a bejáratnál mert nem engedték be....
Válasz erre
0
0
Magyarorszag-elveszett
2026. július 08. 15:05
Az Orbáni "diktatúrában" nem vittek el senkit véleményért. De egy tiszás szeretet országban a 60. napon már két embert is.
Válasz erre
0
0
nyafika
2026. július 08. 15:01
szim-patikus 2026. július 08. 14:02 Saját főztjét etetik meg vele. - Ne vegyél tartóstejet...holnap a saját szaroddal lesz kitömve a vigyorgó pofád...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!