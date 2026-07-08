„60 nap alatt autokratizálódik a Tisza” – megmozdultak a véleményvezérek Szakács István letartóztatása miatt

Mandula Viktor újságíró szintén jelezte: nem mozog egy körökben Szakáccsal, „de nem tűnik annak a t*rrorista fazonnak, aki merényletre készülne az államrend ellen”, és döbbenetes túlkapásnak tűnik, hogy hajnalban „lerohanja a rendőrség”, amit nem azért tartanak fenn az adófizetők, hogy „ellenzéki véleményvezéreket félemlítsenek meg hajnali rajtaütésekkel, hanem azért, hogy a valóságos bűnözőket üldözzék”.

Hozzátette, mindegy, hogy valaki egyetért-e Szakáccsal vagy sem, a rendőrségnek nem ez a dolga, és reméli, „hogy ez csak egy túlbuzgó, középvezető egyéni akciója volt, és nem központi utasítás, mert ha igen, akkor minden eddig képzeltnél közelebb vagyunk a Tanácsköztársasághoz, aminek a szellemiségét már régóta tudatosan szítja a Magyar-Ruff páros”.

Konok Péter író ennél is kevesebbet kertelt, közölte, hogy