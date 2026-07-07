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Kizártnak tartom, hogy Péter Magyar nem bólintott rá.
„Egy biztos: Császár Attila kirúgása és megalázása egyszerű politikai bosszú volt. Kizártnak tartom, hogy Péter Magyar nem bólintott rá.
Lehet azon vitatkozni, hogy az egyébként rutinos, régi motorosnak számító riporter egy köztelevízió szellemiségének megfelelően végezte-e a munkáját az elmúlt másfél-két évben. Gondolom az MTV-n belül is létezik olyan etikai, szakmai szervezet, amely ezt akár vizsgálhatta is.
Ugyanakkor az is tény, hogy a jelenlegi miniszterelnököt ellenzékből nem volt könnyű kérdezni, ezt pedig magam is tapasztaltam:
Amikor először sikerült elcsípnem, hiába köszöntöttem és kérdeztem a neki már akkor is kijáró tisztelettel, Magyar folyamatosan lekezelő stílusban szólogatott be még a kamera előtt is, ezt pedig nagyban fokozta, amikor nem ment a felvétel.
Az újságíró, riporter is ember, a jobboldali pedig már csak olyan fajta, hogy nehezen tűri, ha meg akarják alázni... Magyar ráadásul ezt sokszor a több ezres közönsége előtt állva, a mikrofonba üvöltve folytatta úgy, hogy a »tömeg elé vetett« újságírónak esélye sem volt reagálni, védekezni a sokszor hazug, uszító vádakkal szemben.
Így pedig megértem azt, hogy Császár Attila számára ezek a találkozásai Magyarral egyfajta személyes konfliktust is hordoztak. Én magam is átéltem ezt.
A rutinos riportert nyilván nem érte váratlanul, hogy mennie kellett, talán az sem, hogy biztonsági őrökkel kísértették ki. Mi pedig, akik már a kampányban is láttuk, hallottuk a szólamokat, valljuk be őszintén, nem lepődtünk meg azon, mit is fog jelenteni a tiszás sajtószabadság: házkutatást, kirúgásokat, egyéb vegzálasokat.
Nem, még nincs vége, ezt én is nagyon jól tudom...”
Nyitókép: Facebook