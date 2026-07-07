Amikor először sikerült elcsípnem, hiába köszöntöttem és kérdeztem a neki már akkor is kijáró tisztelettel, Magyar folyamatosan lekezelő stílusban szólogatott be még a kamera előtt is, ezt pedig nagyban fokozta, amikor nem ment a felvétel.

Az újságíró, riporter is ember, a jobboldali pedig már csak olyan fajta, hogy nehezen tűri, ha meg akarják alázni... Magyar ráadásul ezt sokszor a több ezres közönsége előtt állva, a mikrofonba üvöltve folytatta úgy, hogy a »tömeg elé vetett« újságírónak esélye sem volt reagálni, védekezni a sokszor hazug, uszító vádakkal szemben.

Így pedig megértem azt, hogy Császár Attila számára ezek a találkozásai Magyarral egyfajta személyes konfliktust is hordoztak. Én magam is átéltem ezt.