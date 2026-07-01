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szuverenitásvédelmi hivatal transparency international magyarország szuhi

Bye-bye SzuHi

2026. július 01. 18:24

Egy ilyen szervezetet nem szabad becézni, ellenkezőleg: ahol lehet, kritizálni, sőt, sokkal inkább negligálni kell.

2026. július 01. 18:24
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Simon Zoltán
Simon Zoltán
Népszava

„Tán két éve volt, szűkebb baráti körben politizáltunk, és szóba került az akkor frissen megalakult Szuverenitásvédelmi Hivatal (SzuHi). Barátaim megrökönyödtek, amikor SzuHi névvel illettem a szervezetet, mondván: ez a fajta elnéző becézés inkább legitimálja az Orbán-kormány „ökleként”, orosz mintára létrehozott hivatalt, amelynek egyetlen feladata az ellenzék, a civilek és a független média vegzálása. Hajlottam rá, hogy elfogadjam érveiket, különösen azután, hogy nyilvánosságra került a hivatal néhány teljesen megalapozatlan jelentése, például a Transparency International Magyarország működéséről vagy az Átlátszó portálról, illetve amikor kiderült, hogy Lánczi Tamás, a SzuHi elnöke büntető feljelentést tett a köztársasági elnök lehetséges távozásáról lamentáló Fleck Zoltán ellen.

Egy ilyen szervezetet nem szabad becézni, ellenkezőleg: ahol lehet, kritizálni, sőt, sokkal inkább negligálni kell.

Mára azonban alapvetően megváltozott a helyzet. A Tisza-kormány egyik fő ígérete volt a hivatal felszámolása, ez tegnap meg is történt. Ma már nyugodtan írhatom: bye-bye SzuHi, senki nem hullat érted könnyeket. Az idegen érdekek szolgálatával vagy a nemzeti szuverenitást fenyegető tettekkel meggyanúsítottak pedig végképp nem. Nem lehet elégszer leírni, amit egyébként a hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot jegyző Melléthei-Barna Márton is hangsúlyozott:

 »A Szuverenitásvédelmi Hivatal tisztán politikai célból létrejött szervezet, amelynek semmilyen más feladata nem volt, mint hogy megfélemlítse az állampolgárokat, a sajtó munkatársait, illetve egyes szervezeteket, köztük kiemelten a civil szervezeteket, illetve az ellenzéki pártokat. A koholt összeesküvés-elméleteket alátámasztó áltudományos tevékenység állami szervek keretében történő támogatásának, illetve ilyen szervek fenntartásának semmilyen észszerű indoka nincsen egy alkotmányos demokráciában, sőt, az veszélyezteti a jogállamot, illetve akadályozza a polgárok részvételét a közéletben.«

Szóval: bye-bye SzuHi!”

(Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton)

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 19 komment

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minarik
2026. július 01. 20:40
A SzuHi volt a tömjénfüst ezeknek a patás ördögöknek és a népszara nevű bugyornak a pokolban, ami már ráadásul meg is szűnt, csak egy szimpla tele szarzsák maradt a legalsó szinten.
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2
0
Takagi
2026. július 01. 20:28
Ócska komcsi öröme.
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2
0
pisapeter
2026. július 01. 20:06
kedvencem ez a népszaharás szaharevő. A 999 pldszámú népszara. Gondolom eszik reggel,délben este.
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7
0
Syr Wullam
2026. július 01. 19:30
Nagyon jó cikk, 10/10-es fasznyálhíd-faktorral, már csak az a kérdés, hogy jövő héttől hol fog dolgozni a szerző. 😁😁😁
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3
0
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