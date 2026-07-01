Magyar Péter nem bírta ki, megint odaszólt a 444-nek
Egy cikk nagyon nem tetszett a kormányfőnek.
Egy ilyen szervezetet nem szabad becézni, ellenkezőleg: ahol lehet, kritizálni, sőt, sokkal inkább negligálni kell.
„Tán két éve volt, szűkebb baráti körben politizáltunk, és szóba került az akkor frissen megalakult Szuverenitásvédelmi Hivatal (SzuHi). Barátaim megrökönyödtek, amikor SzuHi névvel illettem a szervezetet, mondván: ez a fajta elnéző becézés inkább legitimálja az Orbán-kormány „ökleként”, orosz mintára létrehozott hivatalt, amelynek egyetlen feladata az ellenzék, a civilek és a független média vegzálása. Hajlottam rá, hogy elfogadjam érveiket, különösen azután, hogy nyilvánosságra került a hivatal néhány teljesen megalapozatlan jelentése, például a Transparency International Magyarország működéséről vagy az Átlátszó portálról, illetve amikor kiderült, hogy Lánczi Tamás, a SzuHi elnöke büntető feljelentést tett a köztársasági elnök lehetséges távozásáról lamentáló Fleck Zoltán ellen.
Egy ilyen szervezetet nem szabad becézni, ellenkezőleg: ahol lehet, kritizálni, sőt, sokkal inkább negligálni kell.
Mára azonban alapvetően megváltozott a helyzet. A Tisza-kormány egyik fő ígérete volt a hivatal felszámolása, ez tegnap meg is történt. Ma már nyugodtan írhatom: bye-bye SzuHi, senki nem hullat érted könnyeket. Az idegen érdekek szolgálatával vagy a nemzeti szuverenitást fenyegető tettekkel meggyanúsítottak pedig végképp nem. Nem lehet elégszer leírni, amit egyébként a hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot jegyző Melléthei-Barna Márton is hangsúlyozott:
»A Szuverenitásvédelmi Hivatal tisztán politikai célból létrejött szervezet, amelynek semmilyen más feladata nem volt, mint hogy megfélemlítse az állampolgárokat, a sajtó munkatársait, illetve egyes szervezeteket, köztük kiemelten a civil szervezeteket, illetve az ellenzéki pártokat. A koholt összeesküvés-elméleteket alátámasztó áltudományos tevékenység állami szervek keretében történő támogatásának, illetve ilyen szervek fenntartásának semmilyen észszerű indoka nincsen egy alkotmányos demokráciában, sőt, az veszélyezteti a jogállamot, illetve akadályozza a polgárok részvételét a közéletben.«
Szóval: bye-bye SzuHi!”
(Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton)