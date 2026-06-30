Fricskával búcsúzik a Szuverenitásvédelmi Hivatal Magyar Pétertől

Megjelent egy fontos lista a miniszterek új feladatairól
Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterhez tartozik többek között a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány.
Megkímélik a miniszterelnököt a felesleges túravezetéstől.
Ironikus poszttal búcsúzik a Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal Magyar Pétertől. Saját közösségi oldalukon azt írták:
Megspóroljuk a miniszterelnök stábjának, hogy ebben a kánikulában kelljen végigjárniuk az állami irodákban showműsorozó főnökükkel a Hivatal épületét.
Az Országgyűlés keddi döntésével megszüntetett szervezet közölte,
ők maguk mutatják be, hol végezték a munkájukat.
Amint azt a Mandiner is megírta, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről döntött az Országgyűlés keddi ülésén, az előterjesztést a Fidesz-KDNP frakció nem támogatta, a Mi Hazánk Mozgalom tartózkodott. A Melléthei-Barna Márton, a Tisza frakcióvezető-helyettese által benyújtott jogszabály a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
Az MTI közlése szerint
a törvényben rögzítették, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal „tényleges közfeladatot nem lát el” és „létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált”, valódi célja az volt, hogy „politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre”.
Mint írták, a működését 2024. február 1-én kezdő hivatal az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beolvadással szűnik meg, de feladatait a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését az alaptörvény tizenhatodik módosítása alapozta meg, amelyet június 15-én fogadott el az Országgyűlés. Ezzel a módosítással törölték az alaptörvényből a hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, amely úgy szólt: „az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott, független szerv működik.”
Nyitókép: MTI/Purger Tamás