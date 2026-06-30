Fricskával búcsúzik a Szuverenitásvédelmi Hivatal Magyar Pétertől

Amint azt a Mandiner is megírta, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről döntött az Országgyűlés keddi ülésén, az előterjesztést a Fidesz-KDNP frakció nem támogatta, a Mi Hazánk Mozgalom tartózkodott. A Melléthei-Barna Márton, a Tisza frakcióvezető-helyettese által benyújtott jogszabály a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

Az MTI közlése szerint