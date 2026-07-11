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Bulgáriának se jött be az Euro

2026. július 11. 15:56

A nemzeti valuta feladása és az euró bevezetése nem jólétet vagy felzárkózást hozott a bolgár népnek, hanem az árak azonnali emelkedését, a megélhetési költségek elszállását és a helyi lakosság elszegényedését.

2026. július 11. 15:56
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Munkások Újsága
Munkások Újsága
Munkások Újsága

„Ez a torz és egyoldalú gazdasági szerkezet még drámaibbá vált az euróövezethez való csatlakozással, amely végleg elvette Bulgáriától az önálló monetáris politika eszközét. A közös valuta bevezetése megfosztotta az országot attól a jogától, hogy saját nemzeti valutájának alakításával vagy független kamatpolitikával védje meg a hazai piacot és a dolgozókat a külső sokkoktól. Az euróövezeti béklyó miatt Bulgária képtelen saját gazdasági igényeihez igazítani a pénzügyi döntéseit, így teljesen védtelenné vált a nyugat-európai centrumországok tőkés érdekeivel szemben.

(...)

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A nemzeti valuta feladása és az euró bevezetése nem jólétet vagy felzárkózást hozott a bolgár népnek, hanem az árak azonnali emelkedését, a megélhetési költségek elszállását és a helyi lakosság elszegényedését. Miközben a helyiek az inflációtól szenvednek, a turizmusból származó profitot a globális utazási monopóliumok és a külföldi szállodaláncok szivattyúzzák ki az országból.

A brüsszeli vágyálom, amely szerint Bulgária majd egész évben működő turisztikai központtá válik, merő illúzió a jelenlegi tőkés kereteken belül. Amíg az ország az euróövezet és az Európai Unió neoliberális csapdájában sínylődik, addig a gazdasági diverzifikáció lehetetlen, és a bolgár lakosság arra van ítélve, hogy a centrumországok polgárait szolgálja ki idénymunkásként. A valódi kiút kizárólag a brüsszeli és frankfurti diktátumok elutasítása, valamint az önálló gazdaságpolitika és a nemzeti szuverenitás radikális visszaszerzése lehet.”

Nyitókép: Pixabay

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Összesen 3 komment

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Medici
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2026. július 11. 17:16 Szerkesztve
Akármennyire leépült agyilag a svéd, valamivel kevésbé a dán, ők mereven elzárkóznak az euró bevezetésétől. Soha nem volt kérdés: az önálló pénzpolitikáról való lemondás az egy ország függetlenségének elvesztése. Persze vannak akik ennek előnyeit élvezik. Akik már addig is erős nemzeti valutával bírtak.
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google-2
2026. július 11. 17:14
Tulajdonképpen mindenhol ez a lényeg: a betelepülő multik ne bajlódjanak helyi pénzekkel. Eurót talicskázzanak ki egyenesen, mindenhonnan is.
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nyugalom
2026. július 11. 16:04
Ez nem erdekli a milliardos kormanyt!
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