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A nemzeti valuta feladása és az euró bevezetése nem jólétet vagy felzárkózást hozott a bolgár népnek, hanem az árak azonnali emelkedését, a megélhetési költségek elszállását és a helyi lakosság elszegényedését.
„Ez a torz és egyoldalú gazdasági szerkezet még drámaibbá vált az euróövezethez való csatlakozással, amely végleg elvette Bulgáriától az önálló monetáris politika eszközét. A közös valuta bevezetése megfosztotta az országot attól a jogától, hogy saját nemzeti valutájának alakításával vagy független kamatpolitikával védje meg a hazai piacot és a dolgozókat a külső sokkoktól. Az euróövezeti béklyó miatt Bulgária képtelen saját gazdasági igényeihez igazítani a pénzügyi döntéseit, így teljesen védtelenné vált a nyugat-európai centrumországok tőkés érdekeivel szemben.
(...)
A nemzeti valuta feladása és az euró bevezetése nem jólétet vagy felzárkózást hozott a bolgár népnek, hanem az árak azonnali emelkedését, a megélhetési költségek elszállását és a helyi lakosság elszegényedését. Miközben a helyiek az inflációtól szenvednek, a turizmusból származó profitot a globális utazási monopóliumok és a külföldi szállodaláncok szivattyúzzák ki az országból.
A brüsszeli vágyálom, amely szerint Bulgária majd egész évben működő turisztikai központtá válik, merő illúzió a jelenlegi tőkés kereteken belül. Amíg az ország az euróövezet és az Európai Unió neoliberális csapdájában sínylődik, addig a gazdasági diverzifikáció lehetetlen, és a bolgár lakosság arra van ítélve, hogy a centrumországok polgárait szolgálja ki idénymunkásként. A valódi kiút kizárólag a brüsszeli és frankfurti diktátumok elutasítása, valamint az önálló gazdaságpolitika és a nemzeti szuverenitás radikális visszaszerzése lehet.”
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