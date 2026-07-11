A brüsszeli vágyálom, amely szerint Bulgária majd egész évben működő turisztikai központtá válik, merő illúzió a jelenlegi tőkés kereteken belül. Amíg az ország az euróövezet és az Európai Unió neoliberális csapdájában sínylődik, addig a gazdasági diverzifikáció lehetetlen, és a bolgár lakosság arra van ítélve, hogy a centrumországok polgárait szolgálja ki idénymunkásként. A valódi kiút kizárólag a brüsszeli és frankfurti diktátumok elutasítása, valamint az önálló gazdaságpolitika és a nemzeti szuverenitás radikális visszaszerzése lehet.”

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