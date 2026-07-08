„Eredetileg a közmédiáról akartam írni. Arról, ami kedden történt az MTVA-ban. Nem is az elsötétített M1-ről, a hírszolgáltatás felfüggesztéséről, nem arról a romlott feliratról, ami a nézőket fogadta a képernyőn. (Ha a hazugság miatt elsötétítés járna, akkor Magyar Péter szupermasszív fekete lyukként bolyongana valahol az univerzumban.) A keddi történésekben számomra nem ezek az igazán érdekesek. Mert mindez nem a közmédiáról szól, nem arról, hogy ki hazudott, ki nem, nem arról, hogy milyennek kellene lenni a közmédiának vagy hogy milyen volt az elmúlt tizenhat évben. Számomra mindez elsősorban az emberekről szól, azokról, akiket mindenféle jogalap nélkül felfüggesztettek, kirúgtak, kivezettek, mert a cirkuszigazgató rájuk mutatott: bűnös, hazug, fideszes. Nincs tisztességes eljárás, nincs indoklás sem, kit érdekelnek a törvények, a szabályok? Arról akartam tehát írni, hogy amikor egy hatalom azt hiszi, hogy szabadságában áll bármit megtenni, az nem a szabadság hatalma, hanem az önkényé. A zsarnokság szabadsága.

De aztán reggel szárazon koppant a hír: házkutatást tartottak a rendőrök nála és őrizetbe vették Szakács Istvánt. A volt megafonos influenszert állítólag terrorcselekmény előkészítésével vádolják egy Facebook-posztja miatt, amiben arról beszélt, hogy amennyiben Orbán Viktort elviszik a rendőrök, százezrek fogják kiszabadítani.