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Szakács István mtva M1

A fenevad szabad

2026. július 08. 15:30

Magyarországon az elmúlt két hónapban eltörött valami.

2026. július 08. 15:30
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Néző László
Néző László
Magyar Nemzet

„Eredetileg a közmédiáról akartam írni. Arról, ami kedden történt az MTVA-ban. Nem is az elsötétített M1-ről, a hírszolgáltatás felfüggesztéséről, nem arról a romlott feliratról, ami a nézőket fogadta a képernyőn. (Ha a hazugság miatt elsötétítés járna, akkor Magyar Péter szupermasszív fekete lyukként bolyongana valahol az univerzumban.) A keddi történésekben számomra nem ezek az igazán érdekesek. Mert mindez nem a közmédiáról szól, nem arról, hogy ki hazudott, ki nem, nem arról, hogy milyennek kellene lenni a közmédiának vagy hogy milyen volt az elmúlt tizenhat évben. Számomra mindez elsősorban az emberekről szól, azokról, akiket mindenféle jogalap nélkül felfüggesztettek, kirúgtak, kivezettek, mert a cirkuszigazgató rájuk mutatott: bűnös, hazug, fideszes. Nincs tisztességes eljárás, nincs indoklás sem, kit érdekelnek a törvények, a szabályok? Arról akartam tehát írni, hogy amikor egy hatalom azt hiszi, hogy szabadságában áll bármit megtenni, az nem a szabadság hatalma, hanem az önkényé. A zsarnokság szabadsága.

De aztán reggel szárazon koppant a hír: házkutatást tartottak a rendőrök nála és őrizetbe vették Szakács Istvánt. A volt megafonos influenszert állítólag terrorcselekmény előkészítésével vádolják egy Facebook-posztja miatt, amiben arról beszélt, hogy amennyiben Orbán Viktort elviszik a rendőrök, százezrek fogják kiszabadítani.

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Ilyenkor az ember óhatatlanul kinéz az ablakon, s félve kémleli a várost, megvan-e a világ egyáltalán? Nem fordította-e ki a sarkaiból valami kozmikus katasztrófa, nem nyíltak-e meg dimenziókapuk, s keverték-zavarták-e össze a világokat? Mert az általunk ismert világban ilyesmi nem történhet meg, hiszen – azt hittük – ezen negyven évvel ezelőtt túljutottunk. De nem: az emberek sietnek az utcán, kutyát sétáltatnak, beszélgetnek, süt a nap, mintha semmi sem történt volna.”

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 33 komment

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Sorrend:
templar62
2026. július 08. 18:16
A KOSSUTH-on , volt-e Himnusz éjfélkor ?
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0
0
templar62
2026. július 08. 18:11
HAZUG TRÓGER KESZTYŰBÁB .
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3
0
grrrgo
2026. július 08. 17:51
"De nem: az emberek sietnek az utcán, kutyát sétáltatnak, beszélgetnek, süt a nap, mintha semmi sem történt volna.”" De azért kutyasétáltatás közben sandán hátranézel, hogy követett-e egy nagy fekete autó. És beszélgetés közben azon kapod magad, hogy magadban méregeted az előtted állót, hogy vajon ő is oda ikszelt-e? Köszönjük meg Magyar Péternek! Visszahozta nekünk élő adásban a Big Brother-t!
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2
0
kiborg-2
2026. július 08. 17:08
Magyar Pétert nem vitték el a rendőrök, pedig két éve ő is elkövette ugyanazt, amit Szakács István + video magyarnemzet.hu/belfold/2026/07/magyar-peter-szakacs-istvan-rendorseg
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4
1
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