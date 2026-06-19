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mol bubi főpolgármester karácsony gergely bkk teszt budapest

Visszatérnek a MOL Bubik, de valami már nem lesz a régi (VIDEÓ)

2026. június 19. 10:48

Karácsony Gergely főpolgármester elárulta, hogy most egy zárt tesztidőszak kezdődik, amikor a BKK munkatársai és partnereik tesztelik a bicikliket, majd egy meglepetéssel készülnek a budapestieknek és a turistáknak.

2026. június 19. 10:48
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Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán arról írt, hogy célegyenesbe érkezett Budapest közbringarendszerének megújítása. A bejegyzésből kiderült, hogy péntektől már láthatók a városban az újgenerációs Bubik. 

A főpolgármester posztjában kitért arra is, hogy most egy zárt tesztidőszak kezdődik: a BKK munkatársai és partnereik tesztelik a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finomhangolni a rendszert. 

Ezután jön az ajándék bubizás: júliusban a Budapest Go-ban érvényes bérlettel rendelkezők ingyenesen próbálhatják ki a bicikliket. 

Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit emailben küldik majd. Karácsony hozzátette, 

az új rendszer összesen 3300 bringával indul. Ebből 2500 mechanikus és 800 elektromos rásegítésű bicikli lesz.

Búcsú a Csepeltől

A Telex cikkében emlékeztetett, hogy miért maradt a magyar főváros Bubik nélkül. Felidézték, hogy a városvezetés akkor azt írta, hogy szerintük a helyzet hasonló ahhoz, ami 2020-ban, a Bubi 2.0 elindulásakor történt. „Akkor Vitézy Dávid mint a kormányzati Budapesti Fejlesztési Központ vezetője úgy nyilatkozott: »bízom benne, hogy sikerül ezt a rossz döntést korrigálni és a BKK vagy a Főváros vezetése visszavonja ezt az elhibázott koncepción alapuló közbeszerzési kiírást.« Ez a vélemény 2020. október 19-én került nyilvánosságra, majd két nap múlva fideszes előterjesztés került a Fővárosi Közgyűlés elé, ami a Bubi 2.0 elindításához szükséges közbeszerzési kiírás visszavonását kezdeményezte”.

Pár hónappal ezelőtt pedig többen felháborodtak azon, hogy Karácsony Gergely az akkor még pihenőn lévő MOL Bubi kerékpárokat a Csepel Művekben gyártott magyar biciklikről külföldi, Barcelonában készült bringákra cserélte.

Nyitókép: MOL Bubi közbringa-szolgáltatás Facebook-oldala

Összesen 4 komment

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Fideszes gentleman
2026. június 19. 12:33
Ezek a nagyeszűek pont a legforgalmasabb biciklis időszakban állították le a Bubit a kézenfekvő téli hónapok helyett.
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pisapeter
2026. június 19. 12:16
A World legidiótább pógija. Csoda ,hogy nem esik le a bicajról. A prlinak OK.
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Burdisgarage
2026. június 19. 12:11
Hazaáruló szarok!
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Haifisch
2026. június 19. 11:45
Képtelen vagyok elolvasni valamit, ami úgy kezdődik, hogy karácsony gergely főpolgármester. Egyszerűen ez a három szó így, egymás után tömény hányinger. Mint a magyar pezer miniszterelnök. Szegény Magyarország, szegény Budapest...
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