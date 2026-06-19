Visszatérnek a MOL Bubik, de valami már nem lesz a régi (VIDEÓ)

Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán arról írt, hogy célegyenesbe érkezett Budapest közbringarendszerének megújítása. A bejegyzésből kiderült, hogy péntektől már láthatók a városban az újgenerációs Bubik.

A főpolgármester posztjában kitért arra is, hogy most egy zárt tesztidőszak kezdődik: a BKK munkatársai és partnereik tesztelik a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finomhangolni a rendszert.