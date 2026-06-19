Visszatérnek a MOL Bubik, de valami már nem lesz a régi (VIDEÓ)

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Karácsony Gergely főpolgármester elárulta, hogy most egy zárt tesztidőszak kezdődik, amikor a BKK munkatársai és partnereik tesztelik a bicikliket, majd egy meglepetéssel készülnek a budapestieknek és a turistáknak.
Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán arról írt, hogy célegyenesbe érkezett Budapest közbringarendszerének megújítása. A bejegyzésből kiderült, hogy péntektől már láthatók a városban az újgenerációs Bubik.
A főpolgármester posztjában kitért arra is, hogy most egy zárt tesztidőszak kezdődik: a BKK munkatársai és partnereik tesztelik a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finomhangolni a rendszert.
Ezután jön az ajándék bubizás: júliusban a Budapest Go-ban érvényes bérlettel rendelkezők ingyenesen próbálhatják ki a bicikliket.
Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit emailben küldik majd. Karácsony hozzátette,
az új rendszer összesen 3300 bringával indul. Ebből 2500 mechanikus és 800 elektromos rásegítésű bicikli lesz.
A Telex cikkében emlékeztetett, hogy miért maradt a magyar főváros Bubik nélkül. Felidézték, hogy a városvezetés akkor azt írta, hogy szerintük a helyzet hasonló ahhoz, ami 2020-ban, a Bubi 2.0 elindulásakor történt. „Akkor Vitézy Dávid mint a kormányzati Budapesti Fejlesztési Központ vezetője úgy nyilatkozott: »bízom benne, hogy sikerül ezt a rossz döntést korrigálni és a BKK vagy a Főváros vezetése visszavonja ezt az elhibázott koncepción alapuló közbeszerzési kiírást.« Ez a vélemény 2020. október 19-én került nyilvánosságra, majd két nap múlva fideszes előterjesztés került a Fővárosi Közgyűlés elé, ami a Bubi 2.0 elindításához szükséges közbeszerzési kiírás visszavonását kezdeményezte”.
Pár hónappal ezelőtt pedig többen felháborodtak azon, hogy Karácsony Gergely az akkor még pihenőn lévő MOL Bubi kerékpárokat a Csepel Művekben gyártott magyar biciklikről külföldi, Barcelonában készült bringákra cserélte.
Nyitókép: MOL Bubi közbringa-szolgáltatás Facebook-oldala