„Vélhetően a kényes bölcsészek, a szigorú esztéták, az előkelő szalonok már lázadoznak a nettó ízléstelenség miatt, de lehet, elintézik annyival, hogy a fideszes szavazóknak ez kell vidéken (Kossuth tér). Szóval alakul ez, mindjárt az aranyozott, guruló varjúnál tartunk. De legalább az állami ünnep alkalmából is megvan a megfelelő kontent: ÉN. Viszont, ha már műveltségünk ómegája és alfája az operett, jelzem, hogy a helyes szöveg: kiviLágos virradatig. Annak semmi értelme, hogy jön a hajnal, és minden virágba borul. Nem, világos lesz. Pontos dal amúgy, szó esik benne olyasmiről is, hogy “a nőknek bedűlök, a hűségre fütyülök”, gyanús porok ellenben nem szerepelnek.

Upsz, ebből látszik, hogy egy poszt is írja saját magát: véletlenül elómega-alfáztam magam, erről meg eszembe jutott Babits: “Bűvös körömből nincsen mód kitörnöm, / csak nyílam szökhet rajta át: a vágy - / de jól tudom, vágyam sejtése csalfa. / Én maradok: magam számára börtön, / mert én vagyok az alany és a tárgy, / jaj én vagyok az ómega s az alfa”. Fájdalmasan pontos, de egy lírikus nem feltétlenül akar miniszterelnök lenni, igaz, nem is ragad le az operetteknél.”