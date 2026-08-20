Ft
Ft
31°C
19°C
Ft
Ft
31°C
19°C
08. 20.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 20.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
augusztus 20 tűzijájék Hont András Magyar Péter Kossuth Lajos tér

Vélhetően a kényes bölcsészek, a szigorú esztéták, az előkelő szalonok már lázadoznak a nettó ízléstelenség miatt

2026. augusztus 20. 14:49

...de lehet, elintézik annyival, hogy a fideszes szavazóknak ez kell vidéken (Kossuth tér).

2026. augusztus 20. 14:49
null
Hont András
Hont András
Facebook

„Vélhetően a kényes bölcsészek, a szigorú esztéták, az előkelő szalonok már lázadoznak a nettó ízléstelenség miatt, de lehet, elintézik annyival, hogy a fideszes szavazóknak ez kell vidéken (Kossuth tér). Szóval alakul ez, mindjárt az aranyozott, guruló varjúnál tartunk. De legalább az állami ünnep alkalmából is megvan a megfelelő kontent: ÉN. Viszont, ha már műveltségünk ómegája és alfája az operett, jelzem, hogy a helyes szöveg: kiviLágos virradatig. Annak semmi értelme, hogy jön a hajnal, és minden virágba borul. Nem, világos lesz. Pontos dal amúgy, szó esik benne olyasmiről is, hogy “a nőknek bedűlök, a hűségre fütyülök”, gyanús porok ellenben nem szerepelnek.

Upsz, ebből látszik, hogy egy poszt is írja saját magát: véletlenül elómega-alfáztam magam, erről meg eszembe jutott Babits: “Bűvös körömből nincsen mód kitörnöm, / csak nyílam szökhet rajta át: a vágy - / de jól tudom, vágyam sejtése csalfa. / Én maradok: magam számára börtön, / mert én vagyok az alany és a tárgy, / jaj én vagyok az ómega s az alfa”. Fájdalmasan pontos, de egy lírikus nem feltétlenül akar miniszterelnök lenni, igaz, nem is ragad le az operetteknél.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép forrása: Hont András Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
macskieusz
2026. augusztus 20. 18:47
A Vitézy már tegnap ünnepelt...olyan Katica vonatot küldött pestről a balatonra, ami nem dupla-hosszú volt-hanem a legrövidebb...így szinte ájuldoztak benne a népek----------ez már okleveles -szadista szint.
Válasz erre
1
0
macskieusz
2026. augusztus 20. 18:43
Azért sokan optimisták...............szinte biztosra veszik, hogy megfoghatják MP csodatevő seggét.Ezért is van most kevesebb tiszás itt.
Válasz erre
1
0
buzizsido2-2
2026. augusztus 20. 18:24
Jelentősen csökkent a zsidóbuzik száma Magyarországon miután a kormány bejelentette a ZSIDÓADÓT, valamit azt, hogy az adó- és egyéb kedvezményeket a fityma felmutatásával lehet érvényesíteni. Akinek ez nem tetszik, az meg mehet szépen a levágottfaszú buzik országába. Minek nektek ide CSOK zsidóbuzik, mikor lefitymált fasszal úgyse tudtok itt gyereket csinálni??? Legfeljebb a jó kurva anyátoknak A Bëlga együttes "Buzi-e vagy?" című száma is új értelmet nyer: "Vágott a faszod? Buzi-e vagy? "Nem eszel disznót? Buzi-e vagy?" Majd most adunk nektek olyan kettős mércét, meg új világrendet hogy beszartok, és a kis lefitymált pöcsötökkel megbaszhatjátok az anyátokat a levágottfaszú buzik szent földjén !
Válasz erre
0
0
Unknown
2026. augusztus 20. 18:15
Ìrjon gyakrabban, András !
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!