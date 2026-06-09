Újabb medvéket láttak Magyarországon: ezúttal anyamedve bukkant fel bocsával

Medvét láttak Magyarországon – figyelmeztették a környéken élőket
Arra kérték Pásztó lakosságát, hogy tartsák be a biztonsági előírásokat.
Az új észlelés természetvédelmi szempontból is figyelemre méltó fejleménynek számít.
Újabb medveészlelésről számolt be az Aggteleki Nemzeti Park. A park közlése szerint június 9-én, a kora délutáni órákban munkatársuk egy anyamedvét és bocsát figyelte meg Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében. A szakemberek hangsúlyozták, hogy az állatok egy látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen tűntek fel, amely távol esik a kijelölt turistautaktól. Ennek ellenére
arra kérik a természetjárókat, hogy fokozottan tartsák be a nemzeti park látogatási szabályait.
A figyelmeztetés azért is különösen fontos, mert az elmúlt napokban már több medveészlelés is történt a térségben. Június első napjaiban Szögliget és Égerszög külterületén is láttak barnamedvéket, néhány nappal korábban pedig Pásztó közelében rögzített egy vadkamera egy fiatal példányt.
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Arra kérték Pásztó lakosságát, hogy tartsák be a biztonsági előírásokat.
Az Aggteleki Nemzeti Park arra is felhívta a figyelmet, hogy a sátorozás tilos a területén, a kijelölt bivakolóhelyeken pedig az élelmiszert ajánlott a fekvőhelyektől távol tárolni. A vadetető helyek környékének elkerülését szintén javasolják.
Külön érdekesség, hogy a nemzeti park tájékoztatása szerint anyamedvét boccsal legutóbb 2017 tavaszán figyeltek meg Jósvafő térségében. Az új észlelés ezért természetvédelmi szempontból is figyelemre méltó fejleménynek számít.
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