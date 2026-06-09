Újabb medvéket láttak Magyarországon: ezúttal anyamedve bukkant fel bocsával

Újabb medveészlelésről számolt be az Aggteleki Nemzeti Park. A park közlése szerint június 9-én, a kora délutáni órákban munkatársuk egy anyamedvét és bocsát figyelte meg Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében. A szakemberek hangsúlyozták, hogy az állatok egy látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen tűntek fel, amely távol esik a kijelölt turistautaktól. Ennek ellenére

arra kérik a természetjárókat, hogy fokozottan tartsák be a nemzeti park látogatási szabályait.

A figyelmeztetés azért is különösen fontos, mert az elmúlt napokban már több medveészlelés is történt a térségben. Június első napjaiban Szögliget és Égerszög külterületén is láttak barnamedvéket, néhány nappal korábban pedig Pásztó közelében rögzített egy vadkamera egy fiatal példányt.