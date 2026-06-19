Magyarországi turistautakat is érinthet az Ausztriából érkezett azbesztszennyezés

Jelzett turistautakra, így a Kéktúra egyes szakaszaira is kerülhetett azbeszttel szennyezett kőzúzalék a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) tájékoztatása szerint. A szövetség a túrázók biztonsága érdekében folyamatosan tájékozódik a potenciálisan szennyezett helyszínekről, amelyeket egy rendszeresen frissülő online térképen is elérhetővé tett – olvasható az MTSZ honlapján. A tájékoztatásban felidézték:

hónapokkal ezelőtt vált ismertté, hogy Nyugat-Magyarország több településén vagy azok külterületén igazolták az azbeszttartalmú kőzúzalék jelenlétét.

Az ausztriai kőbányákból származó, az egészségre rendkívül veszélyes építőanyagot jellemzően útépítésekhez használták fel: került belőle magánutakra, közterületekre, parkolókba, erdészeti utakra is, így felmerült a gyanú, hogy turistautakra is – tették hozzá. Kiemelték: a szabványosan jelzett turistaút-hálózatot országszerte menedzselő, arról kormányrendelet alapján nyilvántartást vezető Magyar Természetjáró Szövetség a túrázók egészsége érdekében megkezdte az azbesztszennyezésben potenciálisan érintett utak feltérképezését. Mint írták, első körben az állami erdőgazdaságokat és a nemzeti park-igazgatóságokat kérdezte meg a szövetség, hogy van-e tudomásuk olyan jelzett turistautakról, vagy a kirándulók által rendszeresen használt egyéb utakról, amelyekre azbeszttartalmú kőzúzalék kerülhetett.