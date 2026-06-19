Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
06. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
kéktúra magyar természetjáró szövetség turistaút azbeszt nemzeti park

Magyarországi turistautakat is érinthet az Ausztriából érkezett azbesztszennyezés

2026. június 19. 11:50

A gyermekek és a kutyák különösen veszélyeztetettek.

2026. június 19. 11:50
null

Jelzett turistautakra, így a Kéktúra egyes szakaszaira is kerülhetett azbeszttel szennyezett kőzúzalék a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) tájékoztatása szerint. A szövetség a túrázók biztonsága érdekében folyamatosan tájékozódik a potenciálisan szennyezett helyszínekről, amelyeket egy rendszeresen frissülő online térképen is elérhetővé tett – olvasható az MTSZ honlapján. A tájékoztatásban felidézték:

hónapokkal ezelőtt vált ismertté, hogy Nyugat-Magyarország több településén vagy azok külterületén igazolták az azbeszttartalmú kőzúzalék jelenlétét.

 Az ausztriai kőbányákból származó, az egészségre rendkívül veszélyes építőanyagot jellemzően útépítésekhez használták fel: került belőle magánutakra, közterületekre, parkolókba, erdészeti utakra is, így felmerült a gyanú, hogy turistautakra is – tették hozzá. Kiemelték: a szabványosan jelzett turistaút-hálózatot országszerte menedzselő, arról kormányrendelet alapján nyilvántartást vezető Magyar Természetjáró Szövetség a túrázók egészsége érdekében megkezdte az azbesztszennyezésben potenciálisan érintett utak feltérképezését. Mint írták, első körben az állami erdőgazdaságokat és a nemzeti park-igazgatóságokat kérdezte meg a szövetség, hogy van-e tudomásuk olyan jelzett turistautakról, vagy a kirándulók által rendszeresen használt egyéb utakról, amelyekre azbeszttartalmú kőzúzalék kerülhetett.

A beérkezett válaszok alapján eddig a Szombathelyi Erdészet Zrt. és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság jelezte, hogy a területükön igazoltan vagy feltételezhetően vannak azbeszttel szennyezett turistautak,

ezek közé tartozik az Országos Kéktúra és a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra egy-egy szakasza is, összesen körülbelül öt kilométer hosszúságban, valamint további mintegy harminc kilométer más turistautakon.

A tájékoztatás szerint a beérkezett adatokat a Magyar Természetjáró Szövetség térinformatikai rendszerében dolgozták fel, hogy a problémás útszakaszokat egy online turistatérképen, könnyen áttekinthető formában jeleníthessék meg. A térképet a beérkező új információk alapján folyamatosan frissíteni fogják, hogy indulás előtt a túrázók megnézhessék, hol kell számítaniuk azbeszttartalmú útburkolatra. Az MTSZ igyekszik adatokat gyűjteni további forrásokból is – vízügyi igazgatóság, Magyar Közút Zrt., kormányhivatal –, ez azonban lassú folyamat, mert a potenciálisan azbeszttartalmú kőzúzalékkal borított utak létesítőinek és kezelőinek köre rendkívül széles – írták.

Azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt időszakban az azbeszttel igazoltan vagy feltételezhetően szennyezett útszakaszon túrázók számára ez milyen kockázatot jelenthet, a cikk idézi Simon Gergelyt, a Greenpeace regionális vegyianyag-szakértőjét, aki elmondta: önmagában az, hogy valaki egyszer átsétál egy, akár több száz méter hosszúságú szennyezett útszakaszon, nagy valószínűséggel nem jelent számára számottevő egészségügyi kockázatot.

Más a helyzet azonban, ha tartósan vagy rendszeresen van kitéve a szennyezésnek, ha felkavarodik a por, vagy ő maga kavarja fel – mint például gyermekek játék közben

– hívta fel a figyelmet a szakértő, kiemelve: ha a túra után lesz poros a ruházat vagy a cipő, azokat lehetőleg a lakáson kívül érdemes megtisztítani. Amennyiben felmerül a gyanú, hogy szennyezett por tapadt rájuk, érdemes FFP2 vagy FFP3 szűrőosztályú maszkot viselni a tisztításuk során – tette hozzá. Mivel az azbeszt nehéz, tehát a talajszint közelében halmozódik fel, a gyermekek és a kutyák különösen veszélyeztetettek – szögezte le Simon Gergely.

A szennyezéssel érintett területek kezelői első körben figyelmeztető táblák kihelyezésével, szükség esetén ideiglenes lezárásokkal, sebességkorlátozással és egyéb forgalomcsillapító intézkedésekkel igyekeznek csökkenteni a porfelverődés kockázatát, a probléma végleges elhárítása azonban évekbe telhet – írták. Amennyiben egy turistautat igazoltan érint az azbesztszennyezés, és van rá lehetőség, a túrázók biztonsága érdekében az MTSZ fontolóra veszi a turistaútvonal nyomvonalának az ideiglenes vagy akár végleges módosítását – emelték ki, hangsúlyozva: az erről szóló döntéseket minden esetben az érintett terület tulajdonosával, kezelőjével egyeztetve fogja a szervezet meghozni, az esetleges korlátozásokról, változásokról pedig a hivatalos felületeinken is tájékoztatni fogják majd a természetjárókat.

(MTI)

Nyitókép forrása: Filep István / MTI

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
europész
2026. június 19. 12:38
Köszönjük magyar építőanyag kereskedők. Teletömtétek a zsebeteket gyilkosok.
Válasz erre
0
0
kissb56
2026. június 19. 12:33
Tessék mondani, mikor indulnak a perek a szarrágó osztrák bányák, és a kereskedők ellen,akik behozták ezt a szart az országba?
Válasz erre
0
0
kamasuka
2026. június 19. 12:31
Nem kell az Orbán kő, meraZorbán, kaptak osztrák szennyezett szart.
Válasz erre
0
0
Upuaut
2026. június 19. 12:23
Tényleg érdekel, hogy ki a Zsolti bácsi, de az jobban érdekel, hogy ezért ki a felelős.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!