02. 05.
csütörtök
02. 05.
csütörtök
rákóczi - barlang aggteleki nemzeti park igazgatóság magyarország nemzeti park

Hivatalos: bezárják Magyarország leghíresebb barlangját

2026. február 05. 06:27

Hosszabb időre búcsút kell mondani az Aggteleki-karszt egyik legismertebb barlangjának.

2026. február 05. 06:27
null

Utolsó hónapjaihoz érkezett az Aggteleki-karszt egyik legismertebb és legkülönlegesebb látványossága – szúrta ki a Világgazdaság. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság közlése szerint a Rákóczi-barlang február 16-án bezár, és a legalább két éven keresztül nem lesz látogatható. A bezárás oka egy átfogó természetvédelmi rekonstrukció, melynek célja a világszinten is egyedülálló földtani értékek megóvása.

A nemzeti park figyelmeztetése szerint még február 15-ig van lehetőség részt venni a barlangtúrákon, melyek elsősorban hétvégenként indulnak, de előzetes egyeztetéssel hétköznap is látogatható a barlang. A túrák bejelentkezéshez kötöttek, és kimondottan azoknak ajánlják, akik egy ritkán látható, különleges képződményekben gazdag barlangot szeretnének megismerni, mielőtt hosszabb időre lezárják a nagyközönség elől.

A barlang felújítása egy jóval nagyobb, több évre szóló természetvédelmi program része. 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság bruttó 680 millió forintos támogatással valósítja meg azt a projektet, 

mely az Aggteleki- és Szlovák-karszt világörökségi barlangjainak megóvását tűzte ki célul. A program 2024 novemberében indult, és a tervek szerint jövő tavaszán zárul le.

Az Igazgatóság leszögezi: a hangsúly nem a látványosságok átalakításán, hanem az állapotmegőrzésen van; a barlangok ugyanis rendkívül sérülékeny természeti képződmények, melyek gyakorlatilag nem képesek regenerálódni emberi időléptékben. Akár egyetlen érintés, egy rosszul elhelyezett létra vagy egy elavult fémszerkezet is maradandó károkat okozhat, miközben a klímaváltozás és a vízminőség változása szintén folyamatos terhelést jelent a felszín alatti világ számára.

A fejlesztés négy kiemelten védett barlangot érint: 

  • a Rákóczi-barlang mellett 
  • a Béke-barlangot, 
  • a Vass Imre-barlangot 
  • és a Szabadság-barlangot. 

A munkálatok során többek között biztonságosabb bejáratokat alakítanak ki, korszerűsítik a járófelületeket és a világítást, eltávolítják a korrodált, balesetveszélyes szerkezeteket, valamint denevérbarát lezárásokat építenek. Mindez pedig egyszerre szolgálja a látogatók biztonságát és a barlangok élő- és élettelen értékeinek védelmét – írja összefoglalójában a lap. 

Fotó: Aggteleki Nemzeti Park Facebook-oldala

 

