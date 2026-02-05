Hivatalos: bezárják Magyarország leghíresebb barlangját

mely az Aggteleki- és Szlovák-karszt világörökségi barlangjainak megóvását tűzte ki célul. A program 2024 novemberében indult, és a tervek szerint jövő tavaszán zárul le.
Az Igazgatóság leszögezi: a hangsúly nem a látványosságok átalakításán, hanem az állapotmegőrzésen van; a barlangok ugyanis rendkívül sérülékeny természeti képződmények, melyek gyakorlatilag nem képesek regenerálódni emberi időléptékben. Akár egyetlen érintés, egy rosszul elhelyezett létra vagy egy elavult fémszerkezet is maradandó károkat okozhat, miközben a klímaváltozás és a vízminőség változása szintén folyamatos terhelést jelent a felszín alatti világ számára.
A fejlesztés négy kiemelten védett barlangot érint:
- a Rákóczi-barlang mellett
- a Béke-barlangot,
- a Vass Imre-barlangot
- és a Szabadság-barlangot.
A munkálatok során többek között biztonságosabb bejáratokat alakítanak ki, korszerűsítik a járófelületeket és a világítást, eltávolítják a korrodált, balesetveszélyes szerkezeteket, valamint denevérbarát lezárásokat építenek. Mindez pedig egyszerre szolgálja a látogatók biztonságát és a barlangok élő- és élettelen értékeinek védelmét – írja összefoglalójában a lap.