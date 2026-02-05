Hivatalos: bezárják Magyarország leghíresebb barlangját

Utolsó hónapjaihoz érkezett az Aggteleki-karszt egyik legismertebb és legkülönlegesebb látványossága – szúrta ki a Világgazdaság. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság közlése szerint a Rákóczi-barlang február 16-án bezár, és a legalább két éven keresztül nem lesz látogatható. A bezárás oka egy átfogó természetvédelmi rekonstrukció, melynek célja a világszinten is egyedülálló földtani értékek megóvása.

A nemzeti park figyelmeztetése szerint még február 15-ig van lehetőség részt venni a barlangtúrákon, melyek elsősorban hétvégenként indulnak, de előzetes egyeztetéssel hétköznap is látogatható a barlang. A túrák bejelentkezéshez kötöttek, és kimondottan azoknak ajánlják, akik egy ritkán látható, különleges képződményekben gazdag barlangot szeretnének megismerni, mielőtt hosszabb időre lezárják a nagyközönség elől.