Sorra zárnak be a nemzeti parkok

De mit jelent ez pontosan?

Azt jelenti, hogy belépési és átjárási tilalmat léptettek életbe a tihanyi Belső-tó melletti gyepterületeken, a szürke marhák ürgés legelőjén, a Belső-tó teljes partvonalán, a csopaki Kerekedi-öbölben fekvő szürkemarha-legelőn, a pécselyi medencében fekvő legelőnk magyar tarka szarvasmarháknál, Kékkút és Kővágóörs között a Szegszénai-réten, a kisapáti és a Salföldi Major mellett lévő legelőknél, a Kornyi-tónál, a Zalavári Állattartó Telephez tartozó legelőkön, Kápolnapusztánál, valamint a Letenye, Mura ártéri legelők mentén.

De nem csak a Balaton-felvidéki Nemzeti Park döntött így. A Magyar Nemzet felsorolásából kiderül, hogy hasonló korlátozásokat rendelt el a Duna-Dráva Nemzeti Park is, nem látogatható az Ős-Dráva Látogatóközpont állattartó majorja, így az ide meghirdetett Magyar Pásztorkutyák Terelőversenye is elmaradt. A ragadós száj- és körömfájás további terjedésének megelőzése érdekében április 7-től ideiglenesen lezárták a Homokpuszta, a Cikta, az Üde rétek és a Borókás tanösvényeket, valamint az Ős-Dráva tanösvény egy szakaszát is.

A szervezet a közösségi oldalán azt hangsúlyozta, hogy a nemzeti park igazgatóságának állatai egészségesek, ez az intézkedés az állattartó telepeken élő állatok védelmét szolgálja.

„Fontos feladatunk a régi magyar háziállat fajták génmegőrzése, ezért különösen ügyelünk az egészségükre. A vírus terjedéséhez sajnos az is hozzájárulhat, hogy a kirándulók a cipőjük talpán akaratlanul is továbbviszik a kórokozót” – fogalmaztak.