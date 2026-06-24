Perújítás a Fenyő-ügyben, nem Gyárfás rendelhette meg a gyilkosságot

Most Gyárfás a Fenyő-gyilkosság felbújtójáról is beszélt. „A tárgyaláson a bíró egyszerűen nem engedte, hogy róla beszéljünk. Azzal indokolta, hogy nem szerepel a vádiratban. Egykor a Nemzeti Nyomozó Irodában is csak a 41. számú tanúként hallgatták ki.

A Fenyő-ügyben már a rendőrségen is tabuként kezelték. Nem csoda: komoly pozícióban volt. Az általa vezetett bank finanszírozta az úgynevezett rendőrpalota felépítését.”

Gyárfás Tamás a mostani interjúban azt mondta, nagyon bízik a perújításban, „igaz, a jogerős ítélet előtt is biztosra vettem, hogy felmentenek.” Közölte, „2017 szeptemberében becsöngettek hozzánk: egy idegen férfi akart velem beszélni. Mivel külföldön voltam, az illető a kaputelefonon közölte a feleségemmel, hogy két nap múlva újra eljön. Így is történt.