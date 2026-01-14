Fenyő-gyilkosság újratöltve: ekkor dől el végleg Gyárfás Tamás sorsa

Február harmadikán, tárgyaláson kívüli tanácsülésen dönt a Kúria a Fenyő-gyilkosság ügyében

– derült ki a bíróság lapnak adott tájékoztatásából. Ez azt jelenti, hogy nem lesz nyilvános ülés vagy tárgyalás, iratok alapján hoznak határozatot.

A Fenyő-ügyben a felbujtásért elítélt Portik Tamás és Gyárfás Tamás is felülvizsgálati indítványt nyújtott be a jogerős ítélet után, ezért került az ügy a Kúriára. A bűnügyben a Legfőbb Ügyészség is lépett. Korábbi kérdésre elmondták:

indítványozták, hogy a Kúria a jogerős ítéletet Gyárfás Tamás vonatkozásában hatályában tartsa fenn.

Emlékeztetnek: Fenyő Jánost, a Vico sajtóbirodalom urát 1998. február 11-én este fél hat után, saját Mercedesében gyilkolták meg Budapesten. A rendőrség tizenhárom évig nem találta a gyilkost, de soha nem adták fel, hogy megoldják a magyar kriminalisztika legrejtélyesebb merényletét – foglalják össze.