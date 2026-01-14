Ft
gyárfás tamás portik tamás gyilkosság börtön bíróság Fenyő-gyilkosság

Fenyő-gyilkosság újratöltve: ekkor dől el végleg Gyárfás Tamás sorsa

2026. január 14. 06:41

Az úszószövetség volt elnöke jelenleg Kecskeméten raboskodik.

2026. január 14. 06:41
null

A Magyar Nemzet arról ír, hogy február elején dönt a Kúria Gyárfás Tamás Fenyő-gyilkosság ügyében benyújtott felülvizsgálati indítványáról. Gyárfást mint felbujtót tavaly áprilisban mondta ki bűnösnek és ítélte hét év börtönbüntetésre a Fővárosi Ítélőtábla. Az úszószövetség volt elnöke egy hónappal később vonult börtönbe, azóta Kecskeméten raboskodik – írják.

 

 Gyárfás nem nyugodott bele

 a jogerős ítéletbe, ezért fordult a Kúriához – tudjuk meg.

Február harmadikán, tárgyaláson kívüli tanácsülésen dönt a Kúria a Fenyő-gyilkosság ügyében

 – derült ki a bíróság lapnak adott tájékoztatásából. Ez azt jelenti, hogy nem lesz nyilvános ülés vagy tárgyalás, iratok alapján hoznak határozatot.

A Fenyő-ügyben a felbujtásért elítélt Portik Tamás és Gyárfás Tamás is felülvizsgálati indítványt nyújtott be a jogerős ítélet után, ezért került az ügy a Kúriára. A bűnügyben a Legfőbb Ügyészség is lépett. Korábbi kérdésre elmondták: 

indítványozták, hogy a Kúria a jogerős ítéletet Gyárfás Tamás vonatkozásában hatályában tartsa fenn.

Emlékeztetnek: Fenyő Jánost, a Vico sajtóbirodalom urát 1998. február 11-én este fél hat után, saját Mercedesében gyilkolták meg Budapesten. A rendőrség tizenhárom évig nem találta a gyilkost, de soha nem adták fel, hogy megoldják a magyar kriminalisztika legrejtélyesebb merényletét – foglalják össze.

2011-ben februárjában aztán a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) óriási áttörést ért el:

 magyar kérésre Szlovákiában letartóztatták az Aranykéz utcai robbantással és több más bérgyilkossággal összefüggésbe hozott Jozef Roháčot, miután kiderült, az ő DNS-ét találták meg a merénylet helyszínén hagyott sapkában. 2018-ban az NNI Portikot és Gyárfást is  meggyanúsította, majd az ügyészség egy évvel később bíróság elé állította őket felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének vádjával.

Az ügyben tavaly áprilisban született jogerős döntés, 

Gyárfás Tamás felbujtásért hét év börtönt, Portik pedig életfogytiglani fegyházbüntetést kapott. 

A bíróság szerint Fenyő sorsa 1996 végén pecsételődött meg, amikor Gyárfás Tamás beleegyezett Portik tervébe, miszerint utóbbi férfi megöleti a médiacézárt. Ez a bíróság szerint úgy történt, hogy Portik Fenyőre célozva egy, a halálára utaló mutató mozdulatot tett, majd 

megkérdezte, hogy „szétb…sszuk”? Gyárfás erre széttárta a kezét és bólintott. 

Az ügyben döntőnek bizonyultak azok a hangfelvételek, amiket Portik rögzített a Gyárfással folytatott beszélgetéseiről a kétezres évek közepén. A társalgás során többször visszautaltak a Fenyő-gyilkosságra. Portik Tamás hazugságvizsgálaton átment bizalmasa is Gyárfás ellen vallott. 

A férfi állította, 1997 végén Portik üzenetét adta át az úszószövetség volt elnökének. Az üzenet az volt, hogy „a dolog hamarosan realizálódni fog“.

 A „dolog” hamarosan tényleg „realizálódott”, hiszen néhány hét múlva kivégezték Fenyőt – írják.

Gyárfás Tamás tavaly májusban vonult börtönbe, jelenleg Kecskeméten raboskodik. 

Nyitókép: Zamecsnik Péter és Gyárfás Tamás a Fővárosi Ítélőtáblán (Fotó: Ficsor Márton/Mandiner)

 

zakar zoltán béla
2026. január 14. 09:36
jog-ügyvédek.....................................................igazság?
evpus
2026. január 14. 09:25
Már eldőlt! Sok év késéssel , de jogosan elitélték! Ülje le a büntetését! Mocskos pénzzel az ügyvéd és a bíró is megvehető??
gullwing
2026. január 14. 08:23
Ne hogy már ez a bolsi szardarab kijöjjön a sittről! Végre a megfelelő helyen van...
vezker
2026. január 14. 07:55
Bohócok gyülekezete az ügyészség. Vagy gazembereké.
