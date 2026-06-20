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Összefér a kereszténységgel az egynemű párok örökbefogadása?

2026. június 20. 17:34

Giró-Szász Áron reagál noÁrék megjegyzéseire.

2026. június 20. 17:34
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Lengyel Tamás, Molnár Áron és Rainer-Micsinyei Nóra a Magyarország Kedvenc Műsora című beszélgetésükben vették elő az azonos nemű párok általi örökbefogadás témáját, ünnepelve azt, hogy Magyar Péter miniszterelnök szerint ezzel nincsen gond, és eközben szerintük Magyar kereszténynek és konzervatívnak tartja magát.

A keresztény Axioma Központ vezetője, Giró-Szász Áron vitába száll ezzel,

szerinte a Biblia is leszögezi és ebből levezethető, hogy nem lehet keresztényként elfogadni ezt.

A két legnagyobb hazai keresztény egyház is egyértelműen ezt az álláspontot képviseli – teszi hozzá videójában.

 

Fotó: noÁr Facebook-oldala

Összesen 20 komment

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Sorrend:
Kanmacska
2026. június 20. 19:30
Az ilyen örökbefogadások már korán és súlyosan eltorzítják a gyerek személyiségét és komoly leki sérüléseket okoznak neki, mivel az a gyerek nevelői biológiailag abormálisak. Ehhez még csak kereszténynek sem kell lenni, hogy felfogjuk, csak józan gondolkodás. Szerintem semmiképpen nem szabad örökbe adni nekik gyereket! Van épp elég olyan házaspár, aki szívesen fogadna ödökbe gyereket és régóta vár már erre.
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7
0
Gintonic68
2026. június 20. 19:30
Nem a pároknak van joguk örökbefogadni gyereket, hanem a gyereknek van joga családban élni, ahol apa és anya van. Valaki bizonyítsa be, hogy a gyereknek miért jobb egynemű párokkal élni, mint apával, anyával !
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4
0
pollip
2026. június 20. 19:28
Ez a kép vizuális környezet szennyezés.
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4
0
google-2
2026. június 20. 19:06
Nem késsel, hanem a hülyeségeikkel és sorozatos agymenéseikkel pusztítják az egészséges gondolkodású embereket. És ha egyszer engedsz nekik, egyik kompromisszum követi a másikat.
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8
0
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