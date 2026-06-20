Összefér a kereszténységgel az egynemű párok örökbefogadása?

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
Giró-Szász Áron reagál noÁrék megjegyzéseire.
Lengyel Tamás, Molnár Áron és Rainer-Micsinyei Nóra a Magyarország Kedvenc Műsora című beszélgetésükben vették elő az azonos nemű párok általi örökbefogadás témáját, ünnepelve azt, hogy Magyar Péter miniszterelnök szerint ezzel nincsen gond, és eközben szerintük Magyar kereszténynek és konzervatívnak tartja magát.
A keresztény Axioma Központ vezetője, Giró-Szász Áron vitába száll ezzel,
szerinte a Biblia is leszögezi és ebből levezethető, hogy nem lehet keresztényként elfogadni ezt.
A két legnagyobb hazai keresztény egyház is egyértelműen ezt az álláspontot képviseli – teszi hozzá videójában.
Fotó: noÁr Facebook-oldala